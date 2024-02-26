Строители из Сочи восстанавливают объекты в новых регионах России

Глава Сочи Алексей Копайгородский

Все задачи, которые ставит глава государства, выполняем четко в поставленные сроки. В рамках инфраструктурного проекта Минстроя России за счет средств федерального бюджета сочинцы восстановили уже более 30 многоквартирных домов в новых регионах Российской Федерации. Эту работу ведем по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. В ближайшее время готовим к сдаче еще 11 домов