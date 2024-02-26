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Недвижимость

Строители из Сочи восстанавливают объекты в новых регионах России

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В восстановительных работах примут участие около четырехсот специалистов из Сочи. В общей сложности они отреставрируют около ста тридцати объектов в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Харцызске и Амвросиевке.

Ремонту подлежать многоквартирные дома, здания здравоохранения, образования и объекты в исторических центрах городов.

Глава Сочи Алексей Копайгородский

Все задачи, которые ставит глава государства, выполняем четко в поставленные сроки. В рамках инфраструктурного проекта Минстроя России за счет средств федерального бюджета сочинцы восстановили уже более 30 многоквартирных домов в новых регионах Российской Федерации. Эту работу ведем по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. В ближайшее время готовим к сдаче еще 11 домов

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