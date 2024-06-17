Андрей Прошунин приступил к исполнению обязанностей главы Сочи

Андрей Прошунин, новый глава Сочи, приступил к выполнению своих обязанностей после представления его депутатам Городского Собрания и сотрудникам администрации на планерном совещании в мэрии города.

Вице-губернатор Александр Топалов отметил, что губернатор обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Андреем Прошуниным на новом посту.

Среди основных задач - строительство и ремонт очистных сооружений, реконструкция ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с планами развития города, динамикой прироста населения и прогнозами туристического потока. Также Андрею Прошунину предстоит устранить инфраструктурные ограничения.

До назначения главой Сочи Андрей Прошунин занимал различные должности в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. С декабря 2020 года он был заместителем и первым заместителем министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани, а с декабря 2021 года - министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. 5 декабря 2022 года он был назначен вице-губернатором, курирующим эти направления.