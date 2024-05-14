Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку

Мэр Сочи Алексей Копайгородский покидает свой пост и переходит на работу в федеральное ведомство.

Решение связано с федеральными ротациями и изменениями в правительстве Российской Федерации и кабмине. Губернатор Вениамин Кондратьев поддержал решение главы Сочи и поблагодарил его за работу. Исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Светлана Калинина.

Данное решение принял сам Алексей Копайгородский.

15 мая состоится сессия городского собрания Сочи, где будет рассмотрен вопрос об отставке главы курорта. Возможно обязанности главы города будет вице-мэр Олег Бурлев.