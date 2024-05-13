Покорми друга в Сочи

В Сочи проходит акция по оказанию помощи бездомным животным «Покорми друга». Цель городской акции - информирование о работе муниципального приюта для безнадзорных животных, а также помощь в их содержании.

На экскурсию в приют приехали волонтеры и ученики СОШ №20. Сотрудники «Центра по обращению с животными без владельцев» показали гостям территорию приюта и рассказали о его обитателях. В настоящее время в муниципальном приюте содержится более ста семидесяти собак - все они стерилизованы, вакцинированы и чипированы. Школьники и волонтеры также стали участниками акции «Покорми друга» и передали в приют сухой корм для животных.

В настоящее время в приют жителями передано уже пятьсот пятьдесят килограммов корма для животных. Муниципальный приют расположен на участке площадью порядка двадцати тысяч квадратных метров. На территории размещены административное здание, манеж-приемная и медицинский блок. Животные получают необходимую ветеринарную помощь и специализированный уход. По поручению главы города будут отработаны перспективы укрепления материально-технической базы учреждения и расширения его функционала для вариантов временного содержания крупного рогатого скота и лошадей без владельцев.

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