Ко Дню города в Сочи откроется многофункциональная спортивная площадка

Глава Сочи Алексей Копайгородский провёл рабочий обход Центрального района и ознакомился с ходом строительных работ.

На данный момент рабочие уже привели в порядок коммуникации водоотведения, установили ограждения и залили фундамент под новое безопасное покрытие площадью более 500 квадратных метров. Мэр Сочи поручил завершить работы до начала лета.

Представитель подрядной организации сообщил, что на новой многофункциональной спортивной площадке можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, смонтируют двухъярусные трибуны для зрителей. Также здесь расположат зону отдыха, тренажёры для воркаута и парковую мебель.

«Старший ребёнок у нас очень ждал, когда площадку сделают. Прибежал из школы и рассказал, что дети обсуждают, очень рады. Проект мы видели - шикарная современная площадка, можно будет и отдохнуть, и смотреть, как ребята играют», - поделились впечатлениями Юрий и Юлия Калашниковы.

По периметру территории установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».