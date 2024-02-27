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В «Сириус» в Сочи прибыл «Поезд Победы»

Федеральная территория «Сириус»
Федеральная территория «Сириус»
Федеральная территория «Сириус»

Уникальный поезд прибыл на станцию «Имеретинский курорт» на Всемирный фестиваль молодежи. Поезд - музей посвящен событиям Великой Отечественной войны и каждый из десяти вагонов рассказывает определенную часть истории.

Это первый в мире интерактивный музей, размещенный в настоящем, движущемся составе поезда. Выставка работает с 2020 года, прибывает в разные города России, а в Сочи ее можно будет увидеть до 7 марта.

На выставке представлено более ста пятидесяти экспонатов. Они сопровождаются видеостенами и VR-очками дополненной реальности.

Информационный обзор Редакции

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