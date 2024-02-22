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В Сочи прошла архитектурно-градостроительная конференция

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На конференции «Сочи - 2014 - 2044. Вперед, в будущее!» члены Союза архитекторов России, Градсовета и Сочинской организации Союза архитекторов России, депутатского корпуса и мэрии курорта. На встрече обсуждались вопросы градостроительного развития курорта за последние десять лет и дальнейшие перспективы. 

Также на конференции обсудили вклад архитекторов Сочи в строительство олимпийских объектов и экотуризм. В Музее архитектуры Сочи прошел мастер-класс под руководством президента Союза архитекторов России Николая Шумакова и открылась студенческая выставка «Сочи – гостеприимный город».

Одним из важнейших вопросов стало создание горного курорта «Турьев Хутор», который предусматривает развитие оздоровительного всесезонного туризма в соответствии природоохранным требованиям. Новый проект предусматривает развитие пеших турмаршрутов, протяженностью около сорока километров. 

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