Как называют ДЕДА МОРОЗА в разных странах?

У Деда Мороза много имен, некоторые могут удивить и даже позабавить.
Начало календарного года – один из самых главных праздников практически во всех культурах. Это событие отмечают по-разному, в зависимости от географии, религии и традиций, но почти везде есть главный герой – добрый волшебник, который исполняет заветные желания, дарит подарки и творит Новогодние чудеса.
ШАНЬ ДАНЬ ЛАОЖЕН
Китай
Китайский Дед Мороз носит красный халат, имеет густую бороду и передвигается на осле. Традиционно Шань Дань Лаожен приносит подарки ночью и кладет их в подготовленные носочки. Часто в качестве подарка используют красные конверты – лайси. В конверты кладут деньги на удачу и исполнение желаний. Такие подарки принято делать как детям, так и взрослым.
Существует легенда о появлении Шань Дань Лаожен. На протяжении многих лет чудовище по имени Нянь (в переводе-год) нападало на людей и животных. Это продолжалось до тех пор, пока мудрый старец не остановил злодея. Местные уверены, что Шань Дань Лаожен владеет боевыми искусствами.
БОГИНЯ ЛАКШМИ
Индия
В Индии нет Деда Мороза в общем понимании. Его функцию выполняет богиня Лакшми – богиня духовного и материального процветания, мать всего сущего. Она символизирует собой сострадание, милосердие, самоотречение, вселенскую любовь, равновесие и устойчивость ума. Богиню традиционно изображают прекрасной девушкой, сидящей на цветке лотоса.
В праздник люди украшают дома и улицы огнями, фонариками, устраивают фейерверк и веселятся в честь богини. Она в свою очередь ищет место для отдыха, посещает дома и дает богатства тем людям, чей дом ярче украшен.
НОЭЛЬ БАБА
Турция
В Турции далеко не все празднуют Новый год, но свой Дед мороз у турок все-таки есть, его называют Ноэль Баба. Он носит густую бороду и дарит детям подарки, оставляя их в праздничных носочках у камина.
Многие считают, что именно в Турции, в провинции Анталья, в городе Демре родился Дед Мороз. Если говорить точнее, то его прототип, Святой Николай Чудотворец.
Именно в Демре находится церковь Св. Николая. Турки её называют церковью Деда Мороза.
ЙОЛУПУККИ
Финляндия
Финский Дед Мороз выглядит классическим образом: красный костюм, шапка, седая густая борода, и обязательно очки. Его называют Йолупукки, что переводится как Рождественский козёл. Своё имя Йолупукки получил благодаря старинной традиции. Ряженые надевали на себя козлиные шубы во время колядования.
Рождественский волшебник Финляндии также, как и везде раздает детям подарки, а помогает ему в этом волшебная свита – гномы в накидках и остроконечных шляпках.
СЕГАЦУ-САН
Япония
Имя волшебнику дал первый месяц годя в Японии. Он часто изображается в зеленом кимоно, в традиционном головном уборе и с бородой до пола. Сегацу-сан ходит по домам ровно семь праздничных дней и поздравляет детей с началом Нового года, но не дарит подарки.
Японцы готовятся к приходу Сегацу-сана и украшают свои дома цветами.
В Японии есть более современный Дед Мороз, который появился в прошлом веке. Его зовут Одзи-сан и он является прототипом американского Санта-Клауса. Одзи-сан становится популярнее, потому что в отличии от Сегацу-сана, дарит подарки.
ПЕР-НОЭЛЬ
Франция
Во Франции зимнего волшебника называют Рождественским Папашей или Пер-Ноэль. Его прототипом является Святой Николай Чудотворец.
У Пер-Ноэля белая борода, он носит красное пальто, но в отличии от своего предшественника, он ходит пешком. Как и другие волшебники он дарит детям подарки и является воплощением Рождественского духа.
ВАЙНАХТСМАН
Германия
Вайнахтсман переводится как Рождественский дед. Он одет в красную шубу, красный колпак и носит белую бороду. В одной руке у волшебника мешок с подарками для послушных детей, а в другой руке розги для хулиганов.
Вайнахтсман традиционно оставляет подарки детям и взрослым под ёлкой.
В праздничную ночь чародей передвигается на ослике, для которого дети часто оставляют пучок сена в башмачке на крыльце.
КРИСТКИНД
Швейцария
В Швейцарии подарки на Рождество дарит малыш Иисус, его называют Кристкинд или Баббо Натале.
Кристкинд обычно изображается в теле девочки или ангела женского пола, которая одаривает детей подарками и несёт дух праздника. Очень важный нюанс – Кристкинд дарит подарки только детям, которые были послушными целый год, остальные подарков не получают.
А на Новый год детей поздравляет Самихлаус, аналог Санта-Клауса. Его одежда напоминает одеяние епископа. В сопровождении Шмутцлей он выходит на факельное шествие и идет по домам поздравлять детей.
ЮЛЬТОМТЕН
Швеция
В Швеции волшебного добродушного деда зовут Юльтомтен. Он ходит в сопровождении Рождественского домового Юлниссаара. Юльтомтен с помощником ходят по домам и оставляют детям подарки на подоконниках или возле печки.
Многие на кануне праздника любят ездить в гости к Юльтомтену. Волшебник с удовольствием всех встречает, а для маленьких посетителей есть даже особое правило. Детям, в гостях у чародея можно делать все, что захочется: шалить, трогать вещи, играть, а родителям строго запрещается ругать детей за озорство.
АЯЗ АТА
Казахстан
В Казахстане Новогодние подарки детям дарит Аяз Ата, дословно переводится как Дедушка Мороз. Это пожилой, добрый мужчина в традиционном синем кафтане до пят и в кожаных сапогах.
Казахского волшебника сопровождает Акшакар, его внучка. Они вместе посещают дома, праздники и дарят детям подарки.
Собственный Дед Мороз появился в Казахстане, когда он стал самостоятельным государством.
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