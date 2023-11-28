Как называют ДЕДА МОРОЗА в разных странах?

ШАНЬ ДАНЬ ЛАОЖЕН

Китай

Китайский Дед Мороз носит красный халат, имеет густую бороду и передвигается на осле. Традиционно Шань Дань Лаожен приносит подарки ночью и кладет их в подготовленные носочки. Часто в качестве подарка используют красные конверты – лайси. В конверты кладут деньги на удачу и исполнение желаний. Такие подарки принято делать как детям, так и взрослым.

Существует легенда о появлении Шань Дань Лаожен. На протяжении многих лет чудовище по имени Нянь (в переводе-год) нападало на людей и животных. Это продолжалось до тех пор, пока мудрый старец не остановил злодея. Местные уверены, что Шань Дань Лаожен владеет боевыми искусствами.