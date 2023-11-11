Сочи на 20 % перевыполнили план по курортному сбору

Размер курортного сбора, который собрали в Сочи за последние десять месяцев - составил почти 500 млн рублей. Это на 20 процентов больше, чем планировали. На средства от курортного сбора уже завершают благоустройство пешеходной набережной вдоль реки Восточный Дагомыс. Кроме того, на пляжах курорта идет оснащение камерами видеонаблюдения.

Размер курортного сбора составляет 50 рублей в сутки и оплачивается туристами при проживании в отелях и гостиницах. В течение ближайших трех лет за счет курортного сбора в Сочи собираются провести масштабное благоустройство общественных пространств, в том числе набережных рек Мзымта и Мацеста.