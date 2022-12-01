В Москве состоялся Второй Глобальный слет Club 500

Первый день был посвящен сбору гостей, и включал в себя приветственный ужин - встречу резидентов и нетворкинг.

Второй день, 24 ноября стал основным, самым ярким и насыщенным. В этот день состоялось торжественное шоу, традиционное посвящение новичков, выступление первых лиц Club 500: сооснователя Дмитрия Портнягина, президентов Юрия Булгакова, Сергея Калашникова и Станислава Рублева, и управляющего партнера Яна Пальмачинского.

Также в этот день эксклюзивно для Club 500 состоялось выступление приглашенных спикеров: Андрея Кривенко - российского предпринимателя и инвестора, основателя фонда «Тилтех Капитал», основателя и совладельца торговой сети «Вкусвилл», идейного вдохновителя новой системы менеджмента Beyond Taylor и Клиентократии и генерального директора Delivery Club Гюванч Донмез.