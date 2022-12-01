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В Москве состоялся Второй Глобальный слет Club 500

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 Завершился второй день слета церемонией награждения премии «CLUB 500» – главную награду «Резидент года» получил предприниматель Вячеслав Варяников, основатель и CEO глазных клиник World Vision Clinic. Вячеслав является активным благотворителем, оказывает бесплатную медицинскую помощь детям.

 Второй глобальный слет объединил почти 1000 резидентов из 10 стран мира.

 

 Программа мероприятия была насыщенной и заняла три дня. Резиденты клуба изучали инструменты для развития бизнеса, познавали разнообразие форматов для содержательного общения и вместе проводили досуг.

 Первый день был посвящен сбору гостей, и включал в себя приветственный ужин - встречу резидентов и нетворкинг.

 

 Второй день, 24 ноября стал основным, самым ярким и насыщенным. В этот день состоялось торжественное шоу, традиционное посвящение новичков, выступление первых лиц Club 500: сооснователя Дмитрия Портнягина, президентов Юрия Булгакова, Сергея Калашникова и Станислава Рублева, и управляющего партнера Яна Пальмачинского.

 Также в этот день эксклюзивно для Club 500 состоялось выступление приглашенных спикеров: Андрея Кривенко - российского предпринимателя и инвестора, основателя фонда «Тилтех Капитал», основателя и совладельца торговой сети «Вкусвилл», идейного вдохновителя новой системы менеджмента Beyond Taylor и Клиентократии и генерального директора Delivery Club Гюванч Донмез.

 Третий, заключительный день, 25 ноября, по традиции, образовательный и он состоялся на площадке Центра Событий РБК. Обычно образовательный день на слетах Club 500 состоит из множества выступлений спикеров, однако в этот раз он был посвящен форсайт-сессии, которая длилась весь день. Этот формат как никогда актуален для предпринимательского сообщества и предполагает возможность прогнозирования событий в условиях неопределенности и нестабильности.

Информационный обзор редакции

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