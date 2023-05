Гастрономический бранч от Владимира Мухина в «Плакучей Иве»

13 мая в Сочи в ресторане «Плакучая Ива» состоялся гастрономический бранч под руководством маэстро Владимира Мухина.

В этот день гости мероприятия окунулись в мир гастрономического удовольствия и познакомились с самым титулованным шефом страны, авторский стиль которого объединяет интерес к старинным традициям и рецептурам, современные техники приготовления, локальные и сезонные продукты от фермеров и собирателей.

Гостям представилась уникальная возможность оценить яркое сэт-меню «Чувствуй» из локальных продуктов, открывающее новые грани вкусов и эмоций – Клубничный Россини, Гребешок с первой клубникой и почки смородины, Холодный арбузный суп с фенхелем – это лишь малая часть отзвука меню, но даже она произносится чувственно вкусно и по-весеннему свежо. Подачу блюд сопровождали аутентичные мелодии, погрузившие гостей в атмосферу душевности и уюта.

«Зеленый сезон в России короткий, что превращает его в настоящий праздник: весь год ждешь его, предвкушаешь. От этого и проживаешь его более остро и осознанно. Мы сейчас с вами практически в самом его начале, это примерно как закончить очередной класс и знать, что впереди еще целое лето, полное приключений! Чистое счастье!» – поделился своими мыслями Владимир Мухин.

Лист ожидания, полный sold out, истинное удовольствие гостей в роскошной атмосфере ресторана – изысканный бранч well done.

А для тех, кто упустил возможность посетить бранч от Владимира Мухина, отличная новость – вас ожидаю новые приятные впечатления и вкусы на предстоящих эксклюзивных мероприятиях в ресторане «Плакучая Ива». Впереди, как минимум, открытие летнего сезона и обновленное меню.