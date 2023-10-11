3 дня осталось до окончания приёма заявок на участие в ресторанной премии ЧТО ГДЕ ЕСТЬ на Юге!

Десятки заведений Сочи, Краснодара и Крыма уже подали заявки на участие в ресторанной премии. Напомним, что последний день приёма заявок - 14 октября. Рассказываем ещё раз, что нужно, чтобы побороться за звание лучших и делимся советами от Редакции (читайте их в конце статьи!).
Номинации 2023
«Лучшая кофейня»
«Лучший ресторан»
«Лучший ресторан кавказской кухни»
«Лучший семейный ресторан»
«Лучший интерьер»
«Открытие года»
«Лучший ресторан при отеле»
«Лучший ресторан при отеле 5*»
«Лучший ресторан при отель 5* Крым»
«Лучший сомелье»
«Лучший шеф-повар»
«Лучший завтрак»
«Лучший загородный ресторан»
«Лучший бар»
Этапы конкурса
4 октября | Старт сбора заявок
14 октября | Окончание приема заявок для голосования
21 октября | Старт голосования на сайте
4 ноября | Окончание голосования на сайте
11 ноября | Финал премии
Голосование проходит в три этапа:
Первый этап. Открытое онлайн-голосование на сайте.
Второй этап. Свой выбор делают фуди*.
Третий этап. На площадке проведения финала премии голосуют гости.
Победителей объявляют на площадке проведения финала премии после подсчёта голосов фуди и гостей.
*Фуди – самые частые гости ресторанов, те, кто давно и регулярно их посещает, прекрасно ориентируется в ресторанной жизни города, любит еду, разбирается в ней и не стесняется давать по этому поводу свои комментарии.
Место проведения финала премии
Ресторан SECRET (СОЧИ).
Как стать участником?
Отправить заявку на почту:
В Сочи и Крыму: premiyasobaka@gmail.com
В Краснодаре: dina@ipkrd.ru
Требования к заявке
Заявка должна содержать:
1. Название заведения
2. Номинацию
3. Презентационное описание для каждой отдельной номинации. Один текст не должен превышать 1200 символов. Редакция оставляет за собой право внести изменения в текст
3. Пять фотографий для публикации: интерьера, блюд, шеф-повара (по желанию) и так далее. Фотографии должны быть хорошего качества, но не превышать 15 MB. Редакция оставляет за собой право выбора фотографий
4. Автора фотографий (имя фамилия). Данный пункт зависит от вашего договора с фотографом и моделями. У вас должно быть право использовать эти фотографии в рекламных или иных целях
5. Контактный телефон и электронную почту.
Советы от Редакции
Голосование на сайте - важный этап для выхода в финал. Мы советуем ответственно отнестись к текстам для номинаций и фотографиям. Почему именно ваш ресторан можно назвать лучшим? В чём его фишка?
Презентационное описание необходимо для каждой номинации. Основа текста может повторяться, но в каждом из них должен быть свой акцент. Например, для номинации «Лучший интерьер» можно описать дизайнерское решение и стиль. Почему именно этот интерьер можно назвать лучшим? Ждём ваших заявок!
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