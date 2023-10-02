Где поработать на удалёнке, где вкусно поесть вегетарианцам и где варят потрясающий кофе. Собрали подборку классных кафе в Сочи

В какой кофейне в зале стоит индейское типи и куда идти, если придерживаешься экологичного образа жизни? Где попробовать ПП-десерты и провести деловую встречу? Редакции Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар в рамках редакционного обзора собрала подборку классных кафе в Сочи. Рассказываем, как почувствовать себя даунштифтером на Бали, не покидая пределов Сочи. И, конечно, не обошли вниманием удалёнщиков. Нашли места, где им всегда будут рады (розетки и хороший wi-fi прилагаются).
Plants&Friends
Одно из самых экологичных заведений города. Здесь сортируют мусор, не используют пластик в интерьере, экономят воду и электричество. И, кстати, дают скидку на еду и напитки «навынос» гостям со своей тарой. Кухня – растительная. Но понравится здесь не только вегетарианцам. Эффект разорвавшейся бомбы произвёл нежный стейк из тофу в панировке. Обратить внимание также стоит и на пекинскую капусту ким-чи, которую тут готовят по домашнему рецепту. Впрочем, на этом сюрпризы не заканчиваются.
Меню состоит из современной фьюжн кухни, которая прекрасно уживается с семейными традициями. Львиную долю заготовок, соусы, маринады, зелёное масло, крем-чиз, варенье и сиропы для напитков здесь делают самостоятельно. Отдельно отметим спешелти кофе. На выбор несколько методов: фильтр-кофе, V60, иммерсия, аэропресс, австралийский лунго… Такое разнообразие – редкость для Сочи. Для фрилансеров есть целый общий стол, где можно уютно расположиться в окружении зелени. А для ранних пташек, сообщаем, завтраки здесь начинаются в 8 утра. И ещё одна отличная новость. На этот раз для гостей с питомцами. Сервис dog-friendly. Немаловажная деталь есть и для путешественников – проект Plants&Friends это не только кафе, но и капсульный мини-отель. Идеальное сочетание.
Аромат корицы
7:30. Улицы ещё не успели наполниться людьми, дороги пустые. Летняя веранда кафе. На тарелке свежеиспеченный хрустящий круассан. Рядом в чашке дымится ароматный кофе. Пройдёт совсем немного времени и город войдёт в свой привычный ритм. Но это будет потом, а пока — тишина и манящий запах только что приготовленной выпечки (да, здесь своя собственная пекарня!). Это время только для себя. Впрочем, заглянуть сюда стоит не только ранним утром. С полудня, например, подают изумительные горячие булочки с корицей. Пройти мимо невозможно. И всё же главное достоинство заведения – круассаны собственного приготовления. Их здесь готовить действительно умеют. Только вслушайтесь: миндальный круассан с миндальными же лепестками и таким же франжипаном на сливочном масле, пропитанный сладким сиропом. К нему – белый латте с нежным кунжутным урбечём или ароматный пряный чай масала… Мария-Антуанетта (при ней во Франции появились круассаны) наверняка бы оценила.
Кофейня-кондитерская Coff
Сюда можно смело отправляться завтракать. В меню более 20 позиций. Но это ещё не всё. Особенно порадовал комбо по-норвежски: скрэмбл, лосось, авокадо, огурец, творожный сыр, листья салата и кусочек чиабатты. Сытно и полезно. Кофе – на любой вкус. Что ближе? Бамбл на фреше или латте ягодный пирог? Кстати, здесь ещё и пекут торты из натуральных ингредиентов. Пойти с таким в гости совсем не стыдно. Изюминка кофейни в полном погружении в уютную атмосферу, где сразу почему-то чувствуешь, что ты – тот самый долгожданный гость. Есть хороший wi-fi, розетки и детская игровая зона.
KARMA в Красной Поляне
Почувствовать атмосферу Бали, не покупая билеты на самолёт возможно в этой кофейне. В лучших традициях иностранного курорта – завтраки весь день. Так что даже если встали после полудня, вас встретят ароматным спэшалти кофе, классным паназиатским стрит-фудом и домашними (!) десертами. На наш взгляд, абсолютный хит – карма-ролл и нежный авокадо-тост. Это надо попробовать. Есть хорошая новость для цифровых кочевников: можно без зазрения совести прийти на целый день поработать. Не надо придумывать чем себя кормить весь день, как минимум (хороший wi-fi и розетки прилагаются). А ещё прилагаются потрясающий вид на горы, расслабляющая музыка и погружение в атмосферу сказочного острова. И всё это без дауншифтинга, на минуту.
Прованс
Вставать рано, чтобы позавтракать здесь, не придётся. Завтраки подают весь день. Это приятно, особенно в выходные. В субботу и воскресенье в первой половине дня, кстати, гостей к завтраку ждёт приятный подарок. Какой именно – говорить не будем. Сохраним интригу. Не останавливаемся на завтраках и идём дальше. Приятно удивили сочетанием текстур пикантные креветки на подушке гуакамоле. Свежо и очень ароматно. В “Провансе” удобно проводить деловые встречи: центр города, действительно вкусно, уютно, есть розетки и хороший wi-fi.
Информационный обзор Редакции.
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