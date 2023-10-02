Где поработать на удалёнке, где вкусно поесть вегетарианцам и где варят потрясающий кофе. Собрали подборку классных кафе в Сочи

Plants&Friends

Одно из самых экологичных заведений города. Здесь сортируют мусор, не используют пластик в интерьере, экономят воду и электричество. И, кстати, дают скидку на еду и напитки «навынос» гостям со своей тарой. Кухня – растительная. Но понравится здесь не только вегетарианцам. Эффект разорвавшейся бомбы произвёл нежный стейк из тофу в панировке. Обратить внимание также стоит и на пекинскую капусту ким-чи, которую тут готовят по домашнему рецепту. Впрочем, на этом сюрпризы не заканчиваются.

Меню состоит из современной фьюжн кухни, которая прекрасно уживается с семейными традициями. Львиную долю заготовок, соусы, маринады, зелёное масло, крем-чиз, варенье и сиропы для напитков здесь делают самостоятельно. Отдельно отметим спешелти кофе. На выбор несколько методов: фильтр-кофе, V60, иммерсия, аэропресс, австралийский лунго… Такое разнообразие – редкость для Сочи. Для фрилансеров есть целый общий стол, где можно уютно расположиться в окружении зелени. А для ранних пташек, сообщаем, завтраки здесь начинаются в 8 утра. И ещё одна отличная новость. На этот раз для гостей с питомцами. Сервис dog-friendly. Немаловажная деталь есть и для путешественников – проект Plants&Friends это не только кафе, но и капсульный мини-отель. Идеальное сочетание.