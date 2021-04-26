В Concert CLUB IKRA объявили пару-победитель 4 сезона проекта

«Свадьба Мечты в подарок»

В последнее воскресенье апреля в Костроме состоялось по-настоящему грандиозное событие – финал масштабного проекта. Несколько дней 11 пар, прошедших жесткий профессиональный отбор, готовились к завершающему шоу. Эмоции и переживания, драйв и адреналин, смех и слезы – это все было на репетициях перед финальным выступлением лучших. В ярких и крутых номерах были задействованы все – друзья и коллеги участников проекта, их соседи и даже домашние питомцы.

Старт проекту был дан 14 февраля, на участие в нем подали заявки 20 пар. По оценкам жюри, в этот раз состав участников был супер мощным, за главный приз – свадьбу мечты в подарок с бюджетом более 1 000 000 рублей – боролись молодые и амбициозные, творческие и красивые, жизнерадостные и искренние. В этот раз судьям было сложно выделить одну пару счастливчиков, фаворитов было очень много.

В финальный день в Concert CLUB IKRA собралось более четырехсот гостей – пары-участники все были с сильными и яркими группами поддержки. Убедительную победу одержала пара № 2 из Костромы – Александр Евсиков и Мария Борисова.

Свадьба победителей сезона 2021 года пройдет 30 мая в ресторане «ГРОЗА» она обещает быть яркой, масштабной и незабываемой, как и сами победители проекта «Свадьба Мечты в подарок».

Информационный партнер проекта – «Кострома-Ярославль-Иваново.СОБАКА.RU»