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"COMEDY КАРАОКЕ" в Костроме

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17 декабря в Костроме состоялась шоу-вечеринка уходящего 2022 года.

Впервые шесть звездных вокалистов города и один ведущий собрались на одной сцене  в новогодней программе "COMEDY КАРАОКЕ". Это был не совсем корпоратив! Это светская тусовка, собравшая более 70 гостей.
Все гости мероприятия были разделены на команды с вокалистами - наставниками. Равнодушных не осталось - гости принимали участие в забавных и интерактивных конкурсах, помогали своим капитанам, а также голосовали за понравившиеся команды после очередных испытаний. 

Живой вокал от Елены Добросердовой, Алёны Чёминой, Владимира Волкова, Леонида Андриевского, Леонида Кисель и Лилит Айрапетян свели сума публику - танцы под любимые хиты не утихали очень долго.

Организатор: Event-агентство «SHOOM» и "Кострома-Ярославль-Иваново.СОБАКА.RU"
 

Выражаем благодарность нашим партнерам:

  • генеральный партнер "Мясной Гурман"

  • "XYZ by Maria Fateeva" - клиника косметологии и красоты в Костроме

  • Волгореченское рыбное хозяйство

Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов