"COMEDY КАРАОКЕ" в Костроме

17 декабря в Костроме состоялась шоу-вечеринка уходящего 2022 года.

Впервые шесть звездных вокалистов города и один ведущий собрались на одной сцене в новогодней программе "COMEDY КАРАОКЕ". Это был не совсем корпоратив! Это светская тусовка, собравшая более 70 гостей.

Все гости мероприятия были разделены на команды с вокалистами - наставниками. Равнодушных не осталось - гости принимали участие в забавных и интерактивных конкурсах, помогали своим капитанам, а также голосовали за понравившиеся команды после очередных испытаний.

Живой вокал от Елены Добросердовой, Алёны Чёминой, Владимира Волкова, Леонида Андриевского, Леонида Кисель и Лилит Айрапетян свели сума публику - танцы под любимые хиты не утихали очень долго.



Организатор: Event-агентство «SHOOM» и "Кострома-Ярославль-Иваново.СОБАКА.RU"



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