"Сфера" - масштабная офлайн-конференция по продажам в соцсетях

4 сентября в Костроме собрались более 70 человек, чтобы прокачать свой опыт в продажах и научиться масштабировать бизнес
Анастасия Шишкина, организатор конференции, SMM стратег, собрала на одной площадке людей, которые хотят
зарабатывать через соцсети, желающих развивать свой личный бренд, и 11 спикеров, которые сами являются своим кейсом.
8 часов опыта, потенциальные клиенты и работодатели на одной площадке, 1 000 000 возможностей прокачать коммуникацию и нетворкинг, а главное никакой воды.
Список спикеров оказался внушительным:
- Анастасия Шишкина рассказала как продавать в соцсетях и восполнять ресурсы,
- Анна Гузеева, основательница бренда Freedomtag, предприниматель, поделилась о трудностях в масштабировании и работе с командой,
- Полина Пономаренко, визажист-предприниматель, рассказывала, как выйти на доход 100+ и как дальше пробивать свой потолок,
- Татьяна Брулёва, fashion-фотограф, фрилансер, обсуждала высокие чеки, как перестать бояться работать за дорого,
- Екатерина Елкина, блогер, нутрициолог, основательница марафона “Магия Ёлкиной” рассказывала, как бросить нелюбимую работу, когда в тебя и твой продукт никто не верит, и начать жить жизнь мечты,
- Мария Андрианова, дизайнер из Москвы и основательница бренда Masha Andrianova, научила увеличивать свой доход с помощью личного бренда,
- Виктория Ябанжи, основательница бренда Rustikids и Parafernalia, вдохновенно раскрыла секреты, как личный бренд помогает при открытии второго бизнеса,
- Елизавета Волкова, основательница бренда Shemeless, коуч, психолог, выступила с темой «Уникальное позиционирование, или как ответить на вопрос «Кто я?», чтобы купили»,
- Карина Обатурова, блогер, маркетолог из Нижнего Новгорода, поделилась «как сделать скачок с 100 000 до 7 млн с помощью личного бренда пошагово»,
- Елизавета Захаркина, продюсер, раскачала зал с темой “Как продавать свои услуги/продукты в онлайн, не ведя соцсети 24/7”,
- Юлия Рескайя, психолог, гештальт-терапевт, автор психологической студии "ОКНО".
Фото: Ксения Казакова
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