"Сфера" - масштабная офлайн-конференция по продажам в соцсетях

Анастасия Шишкина, организатор конференции, SMM стратег, собрала на одной площадке людей, которые хотят

зарабатывать через соцсети, желающих развивать свой личный бренд, и 11 спикеров, которые сами являются своим кейсом.

8 часов опыта, потенциальные клиенты и работодатели на одной площадке, 1 000 000 возможностей прокачать коммуникацию и нетворкинг, а главное никакой воды.

Список спикеров оказался внушительным: