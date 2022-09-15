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"Сфера" - масштабная офлайн-конференция по продажам в соцсетях

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4 сентября в Костроме собрались более 70 человек, чтобы прокачать свой опыт в продажах и научиться масштабировать бизнес 

Ксения Казакова

Анастасия Шишкина, организатор конференции, SMM стратег, собрала на одной площадке людей, которые хотят 
зарабатывать через соцсети, желающих развивать свой личный бренд, и 11 спикеров, которые сами являются своим кейсом.

8 часов опыта, потенциальные клиенты и работодатели на одной площадке, 1 000 000 возможностей прокачать коммуникацию и  нетворкинг, а главное никакой воды.

Список спикеров оказался внушительным:

  • Анастасия Шишкина рассказала как продавать в соцсетях и восполнять ресурсы,
  • Анна Гузеева, основательница бренда Freedomtag, предприниматель, поделилась о трудностях в масштабировании и работе с командой, 
  • Полина Пономаренко, визажист-предприниматель, рассказывала, как выйти на доход 100+ и как дальше пробивать свой потолок,
  • Татьяна Брулёва, fashion-фотограф, фрилансер, обсуждала высокие чеки, как перестать бояться работать за дорого,
  • Екатерина Елкина, блогер, нутрициолог, основательница марафона “Магия Ёлкиной” рассказывала, как бросить нелюбимую работу, когда в тебя и твой продукт никто не верит, и начать жить жизнь мечты, 
  • Мария Андрианова, дизайнер из Москвы и основательница бренда Masha Andrianova, научила увеличивать свой доход с помощью личного бренда, 
  • Виктория Ябанжи, основательница бренда Rustikids и Parafernalia, вдохновенно раскрыла секреты, как личный бренд помогает при открытии второго бизнеса,
  • Елизавета Волкова, основательница бренда Shemeless, коуч, психолог, выступила с темой «Уникальное позиционирование, или как ответить на вопрос «Кто я?», чтобы купили»,
  • Карина Обатурова, блогер, маркетолог из Нижнего Новгорода, поделилась «как сделать скачок с 100 000 до 7 млн с помощью личного бренда пошагово», 
  • Елизавета Захаркина, продюсер, раскачала зал с темой “Как продавать свои услуги/продукты в онлайн, не ведя соцсети 24/7”,
  • Юлия Рескайя, психолог, гештальт-терапевт, автор психологической  студии "ОКНО".

 

 

Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова
Ксения Казакова

Фото: Ксения Казакова

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