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Репортажи

SPRING. FRESH. FASHION PARTY - 2022

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1 апреля в Костроме во второй раз состоялась модная вечеринка со стилистом Викторией Зайцевой SPRING.FRESH.FASHION PARTY-2022

 

Семен Шустов

Красивые гости собрались в банкетном зале отеля "Островский". Концентрация стильных девушек зашкаливала.

В непринужденной легкой атмосфере гости общались, фотографировались, наблюдали за дефиле моделей в актуальных образах локальных дизайнеров, получали подарки от партнеров вечера, пили игристое и дегустировали специальное меню, но это между делом. Настроение гостям создавал ведущий Сергей Внуков, который обаял всех девушек своей харизмой.

Стилист и fashion редактор журнала "Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru" Виктория Зайцева рассказала гостям о трендах наступающего сезона и трендах вне времени. А также было много примеров как собрать модные образы с использованием одежды и аксессуаров локальных дизайнеров.

Выражаем особую благодарность партнерам вечера:

  • Ekonika — модная сеть обуви и аксессуаров для женщин. Бренд представлен тремя линиями: EKONIKA PREMIUM, EKONIKA, PORTAL. В каждой коллекции — трендовые решения и базовые варианты на каждый день. Сверхудобная колодка, натуральные материалы, безупречное качество, актуальный дизайн — неотъемлемые составляющие обуви и аксессуаров Ekonika.
  • MAMWILL - клиника высокой медицины для женщин в Ярославле.

Медицинские анализы, УЗИ-диагностика, консультации узких специалистов - в одном месте и без очередей.

Клиника Мамвилл оснащена оборудованием экспертного класса, в частности УЗИ-аппаратом Волюсон Е10, одним из лучших для гинекологии на текущий день. Он позволяет проводить диагностику на высоком уровне, а в ведении беременности - это лучшая система, создающая 3Д и 4Д изображения будущего малыша.

  • Бренд LUVINE - это не просто одежда. Она возвращает женщине чувство защищенности и уверенности. Позволяют ей быть собой - легкой, расслабленной, наслаждающейся, играть со стилем, с настроением, с образом, в который она хочет перевоплотиться сегодня.
  • OSNOVA - бренд женской базовой одежды для ярких, самобытных, рисковых, лёгких на подъём женщин, понимающих толк в крое и качестве пошива. Над изделиями бренда трудятся профессионалы своего дела не для масштабов, а для качества посадки и комфорта при любых обстоятельствах.
  • ATELIE.knitwear — это бренд трикотажа премиального качества. Базовые вещи, которые способны быть яркими!
  • Ювелирное ателье "Bodrova jewelry atelier"

Наталья Бодрова, геммолог, ювелирный дизайнер, основатель ювелирного ателье "Bodrova jewelry atelier.

Ювелирное ателье Натальи - это создание украшений любой сложности по индивидуальному заказу, ресайклинг и апсайклинг ваших старых ювелирных изделий, а также постоянные коллекции “Vitality” , “Bubbles”  и другие.

  • NICE CASUAL - бренд спортивной и повседневной одежды.

В 2021 году бренд стал призёром регионального Костромского конкурса "Точка роста". Все коллекции создаются и отшиваются на собственной фабрике в Нерехте с использованием тканей турецкого производства.

Базовые коллекции бренда представлены на маркетплейсах Вайлдбериз и Озон.

А самое интересное происходит в группе ВКонтакте, где команда создаёт костюмы по принципу конструктор, по индивидуальным меркам, на любые типы фигур.

  • "Лексус - Ярославль" – официальный дилерский центр легендарной марки Lexus в Ярославле, Костроме, Иваново. Оцените настоящее японское качество стандартов продажи и обслуживания Toyota Motor!

УЙДИТЕ С МАРШРУТА.НАЧНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ с LEXUS RX. Приезжайте на тестовую поездку и впечатлитесь Лексус.

Школа эстетического развития и модельное агентство Fashion Deluxe является топовым агентством в области моды, стиля и красоты. Наши модели блистают на глянцевых обложках и покоряют мировые подиумы.

Кондитерская «Мелодии вкусов». Собственное производство тортов, пирожных и десертов. В наличии и на заказ. Создаём вкус вашего праздника.

 

Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов