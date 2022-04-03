SPRING. FRESH. FASHION PARTY - 2022

Красивые гости собрались в банкетном зале отеля "Островский". Концентрация стильных девушек зашкаливала.

В непринужденной легкой атмосфере гости общались, фотографировались, наблюдали за дефиле моделей в актуальных образах локальных дизайнеров, получали подарки от партнеров вечера, пили игристое и дегустировали специальное меню, но это между делом. Настроение гостям создавал ведущий Сергей Внуков, который обаял всех девушек своей харизмой.

Стилист и fashion редактор журнала "Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru" Виктория Зайцева рассказала гостям о трендах наступающего сезона и трендах вне времени. А также было много примеров как собрать модные образы с использованием одежды и аксессуаров локальных дизайнеров.

Выражаем особую благодарность партнерам вечера:

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А самое интересное происходит в группе ВКонтакте, где команда создаёт костюмы по принципу конструктор, по индивидуальным меркам, на любые типы фигур.

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