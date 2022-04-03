1 апреля в Костроме во второй раз состоялась модная вечеринка со стилистом Викторией Зайцевой SPRING.FRESH.FASHION PARTY-2022
Красивые гости собрались в банкетном зале отеля "Островский". Концентрация стильных девушек зашкаливала.
В непринужденной легкой атмосфере гости общались, фотографировались, наблюдали за дефиле моделей в актуальных образах локальных дизайнеров, получали подарки от партнеров вечера, пили игристое и дегустировали специальное меню, но это между делом. Настроение гостям создавал ведущий Сергей Внуков, который обаял всех девушек своей харизмой.
Стилист и fashion редактор журнала "Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru" Виктория Зайцева рассказала гостям о трендах наступающего сезона и трендах вне времени. А также было много примеров как собрать модные образы с использованием одежды и аксессуаров локальных дизайнеров.
Выражаем особую благодарность партнерам вечера:
- Ekonika — модная сеть обуви и аксессуаров для женщин. Бренд представлен тремя линиями: EKONIKA PREMIUM, EKONIKA, PORTAL. В каждой коллекции — трендовые решения и базовые варианты на каждый день. Сверхудобная колодка, натуральные материалы, безупречное качество, актуальный дизайн — неотъемлемые составляющие обуви и аксессуаров Ekonika.
- MAMWILL - клиника высокой медицины для женщин в Ярославле.
Медицинские анализы, УЗИ-диагностика, консультации узких специалистов - в одном месте и без очередей.
Клиника Мамвилл оснащена оборудованием экспертного класса, в частности УЗИ-аппаратом Волюсон Е10, одним из лучших для гинекологии на текущий день. Он позволяет проводить диагностику на высоком уровне, а в ведении беременности - это лучшая система, создающая 3Д и 4Д изображения будущего малыша.
- Бренд LUVINE - это не просто одежда. Она возвращает женщине чувство защищенности и уверенности. Позволяют ей быть собой - легкой, расслабленной, наслаждающейся, играть со стилем, с настроением, с образом, в который она хочет перевоплотиться сегодня.
- OSNOVA - бренд женской базовой одежды для ярких, самобытных, рисковых, лёгких на подъём женщин, понимающих толк в крое и качестве пошива. Над изделиями бренда трудятся профессионалы своего дела не для масштабов, а для качества посадки и комфорта при любых обстоятельствах.
- ATELIE.knitwear — это бренд трикотажа премиального качества. Базовые вещи, которые способны быть яркими!
- Ювелирное ателье "Bodrova jewelry atelier"
Наталья Бодрова, геммолог, ювелирный дизайнер, основатель ювелирного ателье "Bodrova jewelry atelier.
Ювелирное ателье Натальи - это создание украшений любой сложности по индивидуальному заказу, ресайклинг и апсайклинг ваших старых ювелирных изделий, а также постоянные коллекции “Vitality” , “Bubbles” и другие.
- NICE CASUAL - бренд спортивной и повседневной одежды.
В 2021 году бренд стал призёром регионального Костромского конкурса "Точка роста". Все коллекции создаются и отшиваются на собственной фабрике в Нерехте с использованием тканей турецкого производства.
Базовые коллекции бренда представлены на маркетплейсах Вайлдбериз и Озон.
А самое интересное происходит в группе ВКонтакте, где команда создаёт костюмы по принципу конструктор, по индивидуальным меркам, на любые типы фигур.
- "Лексус - Ярославль" – официальный дилерский центр легендарной марки Lexus в Ярославле, Костроме, Иваново. Оцените настоящее японское качество стандартов продажи и обслуживания Toyota Motor!
УЙДИТЕ С МАРШРУТА.НАЧНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ с LEXUS RX. Приезжайте на тестовую поездку и впечатлитесь Лексус.
- Модельное агентство FASHION DELUXE
Школа эстетического развития и модельное агентство Fashion Deluxe является топовым агентством в области моды, стиля и красоты. Наши модели блистают на глянцевых обложках и покоряют мировые подиумы.
Кондитерская «Мелодии вкусов». Собственное производство тортов, пирожных и десертов. В наличии и на заказ. Создаём вкус вашего праздника.