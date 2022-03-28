25 марта свой первый день рождения отметил бизнес-клуб «CUBE», основанный в Ярославле, и который объединяет предпринимателей из Ярославля, Рыбинска, Вологды, Череповца, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Руководителем и основателем клуба является хрупкая девушка Ирина Барышова, маркетолог, владелица одного из рекламных агентств Ярославля. Своей миссией и миссией клуба она считает помощь в улучшении жизни и бизнеса окружающих ее людей.

На данный момент более 60 бизнесменов и специалистов из разных сфер являются резидентами клуба. Из ближайших планов – это открытие и развитие «CUBE» в Санкт-Петербурге.

В рамках клуба проходят тематические встречи, бизнес-ланчи, обучение, тренинги, мастер-классы, мозговые штурмы, досуг. Клуб способствует новым качественным знакомствам, благодаря которым каждый резидент образует вокруг себя хороший круг людей, их бизнесы развиваются, и даже рождаются новые совместные проекты.