29 апреля в Костроме состоялось поистине самое модное событие этой весны - модная вечеринка со стилистом Викторией Зайцевой SPRING.FRESH.FASHION PARTY

Гости собрались на втором этаже в "Варвара бар". Концентрация стильных девушек на один квадратный метр зашкаливала, в воздухе витали флюиды красоты.

Каролина Ижицкая, Анастасия Михайлова, Елена Кулигина, Анна Забелина, Мария Нечушкина, Ирина Маслова, Людмила Погосян, Татьяна Горячева, Ирина Волкова, Анна Атауллаханова, Алена Густова, Айгюль Саидова, Татьяна Жукова и многие другие посетили это модное событие.

В непринужденной легкой атмосфере гости общались, фотографировались, наблюдали за дефиле моделей в самых модных купальниках от бутика Bretelle, получали подарки от партнеров вечера, пили игристое и дегустировали специальное меню, но это между делом. Настроение гостям создавал ведущий Сергей Внуков, который влюбил в себя всех девушек своей харизмой и обаянием.

Стилист и fashion редактор журнала "Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru" Виктория Зайцева подарила гостям вечера возможность первыми познакомиться с обзором модных трендов нового сезона. А еще было много примеров как собрать модный образ с использованием одежды и аксессуаров Joseph от бутика Studio55.

Генеральный партнер мероприятия Атлас - официальный дилер Mercedes-Benz в Иваново

Партнерами вечера стали:

Клиника «Мать и дитя Кострома», входящая в группу компаний «Мать и дитя» – лидера российского рынка частных медицинских услуг в области женского здоровья. «Мать и дитя Кострома» – это профессиональная команда молодых, увлечённых своим делом, врачей, владеющими самыми современными методами преодоления бесплодия – от консервативных методик до Вспомогательных репродуктивных технологий.

входящая в группу компаний «Мать и дитя» – лидера российского рынка частных медицинских услуг в области женского здоровья. «Мать и дитя Кострома» – это профессиональная команда молодых, увлечённых своим делом, врачей, владеющими самыми современными методами преодоления бесплодия – от консервативных методик до Вспомогательных репродуктивных технологий. ЦАХ - центр амбулаторной хирургии в Костроме, клиника с первоклассными специалистами, большим опытом и знаниями в области медицины

- центр амбулаторной хирургии в Костроме, клиника с первоклассными специалистами, большим опытом и знаниями в области медицины Bretelle boutique - бутик брендового нижнего белья, купальников и одежды для пляжа, дома и отдыха

- бутик брендового нижнего белья, купальников и одежды для пляжа, дома и отдыха Studio55 - мультибрендовый бутик женской одежды, обуви и аксессуаров в Костроме. Премиальные европейские бренды

- мультибрендовый бутик женской одежды, обуви и аксессуаров в Костроме. Премиальные европейские бренды VINTAGE FAIRY GROUP - Прикосновение к истории, высокому уровню, качеству и стилю.

Сокровищница винтажных изделий.

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Институт красоты и spa TUTTObene - это грандиозный проект в Костроме, гармонично сочетающий в себе beauty-услуги, лицензированную косметологию, spa и банный комплекс, а также новое направление превентивной медицины.

Модельное агентство FASHION DELUXE - школа эстетического развития и модельное агентство Fashion Deluxe является топовым агентством в области моды, стиля и красоты. Их модели блистают на глянцевых обложках и покоряют мировые подиумы.

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