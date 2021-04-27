18+
  • Светская хроника
  • Репортажи

White party

24 апреля в Ярославле с размахом отметил свой пятый день рождения самый популярный фитнес-клуб "Стиль жизни". Показываем, как прошла "белая" вечеринка "ТРАНСFORMAЦИЯ".

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты