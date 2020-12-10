5 декабря в ресторане "Белый кролик" отметили сразу два события - день рождения Фати Цинделиани и презентация ее нового проекта TSINDELIANI FAMILY

Семейные ценности воплотились в презентации нового проекта TSINDELIANI FAMILY - «Специи и Страсти». Гостям вечера презентовали грузинские специи, изготовленные и привезённые из Грузии. Вечер был полон событий - дегустация специй, вин, кухни ресторана "Дом культуры и отдыха" (г. Рыбинск), стильных и ярких настоек и других изысков. Всё происходило за круглым столом - так каждый гость чувствовал себя частью одной большой радушной грузинской семьи. Атмосферу востока создавал вокал грузинской певицы Кристины Груцкой, а за настроение гостей отвечал ведущий Эмиль Аббасов.

Знакомство со специями и уникальным проектом, уже завоевавшим сердца гостей, перешло в торжественную часть - день рождения очаровательной основательницы и идейного вдохновителя - Фати Цинделиани. Страстный танец под грузинскую композицию удивил гостей.

Также гостям представили эксклюзивный показ одежды грузинского дизайнера Nokassi.

​Фото Александр Орлов