17 февраля 2022 состоялась блистательная презентация книги «Ярославцы – все красавцы» блистательного автора Юлии Деминой. Эта книга открывает цикл изданий федерального проекта «Книга историй», в котором будут представлены российские города через истории интересных людей, внесших свою значимую лепту в облик каждого города. Ярославль открыл этот цикл. На очереди Нижний Новгород, Иркутск, Саратов, Екатеринбург, Санкт-Петербург и т.д.

На презентации «Ярославцы – все красавцы» присутствовали Народный артист РФ Валерий Кириллов, профессор Валентин Степанов, музыкант и композитор Митя Кузнецов, он же идейный вдохновитель проекта ретро-вывесок в Рыбинске, телеведущий и шоумен Сергей Муканов, телеведущая Юлия Тихомирова, один из директоров «Локомотива» Евгений Чуев и многие другие замечательные Ярославцы из мира искусства, спорта, моды, бизнеса и т.д.

Гости наслаждались общением друг с другом, игрой гармониста Михаила Коломыцева, песочным шоу и великолепным огромным тортом в виде книг.

Ведущий вечера – Андрей Климушкин.