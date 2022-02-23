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17 февраля 2022 состоялась блистательная презентация книги «Ярославцы – все красавцы» блистательного автора Юлии Деминой

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Андрей Туров

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Андрей Туров

Юлия Демина и Народный артист РФ Валерий Кириллов

Андрей Туров

Сергей Муканов и Юлия Тихомирова

Андрей Туров

Валентин Степанов

Андрей Туров

Гости презентации с книгой Юлии Деминой "Ярославцы - все красавцы"

Андрей Туров

Шикарный книжный торт вечера

Андрей Туров

Торт

Андрей Туров

Юлия Демина

Андрей Туров

Юлия Демина, Митя Кузнецов и Михаил Коломыцев

17 февраля 2022 состоялась блистательная презентация книги «Ярославцы – все красавцы» блистательного автора Юлии Деминой. Эта книга открывает цикл изданий федерального проекта «Книга историй», в котором будут представлены российские города через истории интересных людей, внесших свою значимую лепту в облик каждого города. Ярославль открыл этот цикл. На очереди Нижний Новгород, Иркутск, Саратов, Екатеринбург, Санкт-Петербург и т.д.

На презентации «Ярославцы – все красавцы» присутствовали Народный артист РФ Валерий Кириллов, профессор Валентин Степанов, музыкант и композитор Митя Кузнецов, он же идейный вдохновитель проекта ретро-вывесок в Рыбинске, телеведущий и шоумен Сергей Муканов, телеведущая Юлия Тихомирова, один из директоров «Локомотива» Евгений Чуев и многие другие замечательные Ярославцы из мира искусства, спорта, моды, бизнеса и т.д.

Гости наслаждались общением друг с другом, игрой гармониста Михаила Коломыцева, песочным шоу и великолепным огромным тортом в виде книг.

Ведущий вечера – Андрей Климушкин.

Фото: Андрей Туров

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