Юлия Демина и стилист Виктория Куприянова
Юлия Демина и журналист Собака.ru Елена Чуйкова
Юлия Демина с сыном
Юлия Демина и Народный артист РФ Валерий Кириллов
Сергей Муканов и Юлия Тихомирова
Валентин Степанов
Гости презентации с книгой Юлии Деминой "Ярославцы - все красавцы"
Шикарный книжный торт вечера
Торт
Юлия Демина
Юлия Демина, Митя Кузнецов и Михаил Коломыцев
17 февраля 2022 состоялась блистательная презентация книги «Ярославцы – все красавцы» блистательного автора Юлии Деминой. Эта книга открывает цикл изданий федерального проекта «Книга историй», в котором будут представлены российские города через истории интересных людей, внесших свою значимую лепту в облик каждого города. Ярославль открыл этот цикл. На очереди Нижний Новгород, Иркутск, Саратов, Екатеринбург, Санкт-Петербург и т.д.
На презентации «Ярославцы – все красавцы» присутствовали Народный артист РФ Валерий Кириллов, профессор Валентин Степанов, музыкант и композитор Митя Кузнецов, он же идейный вдохновитель проекта ретро-вывесок в Рыбинске, телеведущий и шоумен Сергей Муканов, телеведущая Юлия Тихомирова, один из директоров «Локомотива» Евгений Чуев и многие другие замечательные Ярославцы из мира искусства, спорта, моды, бизнеса и т.д.
Гости наслаждались общением друг с другом, игрой гармониста Михаила Коломыцева, песочным шоу и великолепным огромным тортом в виде книг.
Ведущий вечера – Андрей Климушкин.
Фото: Андрей Туров
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.