«Не перестаешь удивляться, насколько может быть бесконечна череда игр между людьми, как сложно порой просто жить спокойной жизнью».
В Оксане Акиньшиной сочетаются, казалось бы, несовместимые качества: прямолинейность, искренность и актерская гибкость, строгий, но привлекательный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с ямочками на щеках.
Актриса проделала путь от артхаусной звезды из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из фильма "Стиляги". Режиссеры знают: Акиньшина в команде - гарантия профессионализма и неукоснительной дисциплины, где все поставленные актерские задачи будут выполнены безупречно. Но той же степени отдачи она потребует (и имеет право!) и от других. Это роднит Оксану с ее героиней в психодраме "Неверные" (с 7 марта в онлайн-кинотеатре Wink) - блестящим адвокатом Ольгой, внимательной к каждой детали и мелочи сложных судебных дел.
Колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA
Рубрика ГЛАВНОЕ | ОБЛОЖКА стр. 74
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Рубрика ГЛАВНОЕ | ЧТО ГДЕ БРАТЬ стр. 82
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