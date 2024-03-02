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Оксана Акиньшина — героиня весеннего выпуска «Кострома-Ярославль-Иваново. Собака.ru».

«Не перестаешь удивляться, насколько может быть бесконечна череда игр между людьми, как сложно порой просто жить спокойной жизнью».

Кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS.

Кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS.
 

Кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS.

Кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS.

В Оксане Акиньшиной сочетаются, казалось бы, несовместимые качества: прямолинейность, искренность и актерская гибкость, строгий, но привлекательный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с ямочками на щеках.

Актриса проделала путь от артхаусной звезды из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из фильма "Стиляги". Режиссеры знают: Акиньшина в команде - гарантия профессионализма и неукоснительной дисциплины, где все поставленные актерские задачи будут выполнены безупречно. Но той же степени отдачи она потребует (и имеет право!) и от других. Это роднит Оксану с ее героиней в психодраме "Неверные" (с 7 марта в онлайн-кинотеатре Wink) - блестящим адвокатом Ольгой, внимательной к каждой детали и мелочи сложных судебных дел.

Колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA

Колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA

Рубрика ГЛАВНОЕ | ОБЛОЖКА стр. 74

Также в новом выпуске журнала "Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru":

Кто шьет лучшие пальто?

Где брать идеальные пиджаки?

Русский деним - это точно не оксюморон?

Существуют ли русские свитеры?

(Спойлер: да!).

Отдел моды «Собака.ru» проделал неистовый полевой ресерч  и делится результатами: отвечает на главный вопрос - ЧТО И ГДЕ БРАТЬ? Мы прокачали собственную сервисность  и составили маршрутную карту, чтобы между вами и вашим любимым кроп-жакетом, джинсами или гранд-платьем пролегал самый короткий путь (длиной в уверенный клин).
 

 

Рубрика ГЛАВНОЕ | ЧТО ГДЕ БРАТЬ стр. 82

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