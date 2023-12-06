Нижний Новгород – "Культурная столица России 2024"

В декабре заглядываем в будущее: 2024-й пройдет для Нижнего Новгорода в официальном статусе «Культурной столицы страны».
Дополнение или опровержение известной аксиомы в науке часто приводит к прорыву. В жизни попытка пересмотреть аксиому о том, что единственная культурная столица России – Санкт-Петербург, может обернуться для регионов возможностью в полной мере раскрыть свой потенциал и вывести культурную жизнь на новый уровень.
В уходящем году впервые прошел федеральный конкурс «Культурная столица года», за победу в котором в финале, помимо Нижнего, боролись Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный. Эксперты оценивали сохранение историко-культурного наследия, уровень развития городской среды, театров, музеев и архивов, образования и просвещения, внедрения инноваций и креативных индустрий.
Нижний – победил! И теперь готовит полторы сотни крупных культурных событий, провести которые позволит новый статус. «СОБАКА.RU» поговорила с теми, кто сделал креативную экосистему Нижнего Новгорода заметной на всероссийской и мировой карте.
Олег Беркович
— заместитель губернатора Нижегородской области, курирующий развитие культуры, искусства, спорта, туризма и НХП, локомотив культурной жизни региона в новом формате.
Что именно позволило Нижнему получить статус «Культурной столицы России 2024»?
Выбор стратегии, который произошел, когда мы готовили 800-летие города. Тогда ставка была сделана именно на развитие культуры, потому что никакой нормальный современный город без нее не может: культура актуализирует человека в пространстве. Выставки, постановки, концерты, фестивали дают ощущение жизни. И это были осознанные инвестиции в развитие музеев, театров, новых пространств. Мы потратили на самом деле не так много. Сначала вложились в инфраструктуру заброшенных в течение долгого времени мест – например, Александровского сада, Нижегородской ярмарки, на территории которой много лет был разрыт котлован с торчащей арматурой, закрытой на 80 лет Стрелки. И на следующий год распределили по благоустроенным площадкам событийную программу так, чтобы нижегородцы и гости города пришли, увидели обновления и начали в этом обновленном городе жить. В Пакгаузах на Стрелке получились фантастический концертный зал и классное выставочное пространство, полностью подготовленное для принятия мировых шедевров – собственно, они теперь туда и приезжают. Нижегородский государственный художественный музей стал лучшим музеем страны по версии The Art Newspaper. Театр оперы и балета совсем недавно взял премию «Онегин», российский оперный «Оскар», за постановку «Кармен».
Какую роль в этом процессе сыграла грантовая программа «Команды креативных практик»? Есть грантополучатели, которые не оправдали ожиданий?
Есть те, кто их превзошел. Например, центр современного искусства «Терминал А», студия «Тихая», Центр театрального мастерства. По уровню мероприятий, влиянию на отрасль, количеству привлеченных людей они дали в разы больше. Потому что вложения в талантливых людей, у которых есть понимание того, что именно нужно делать для развития своей отрасли искусства, всегда оправданны.
Ваш анонс на 2024 год: топ событий, которые стоит посетить в Нижнем?
Это выставка, посвященная ярмарочной культуре, – откроется в Пакгаузах зимой. Это биеннале частных коллекций на 15 городских площадках. Двадцатилетие рок-группы Uma2rman, уроженцев Нижнего Новгорода, фестиваль INTERVALS и музыкальный фестиваль «Великая Русь»: мэппинг на собор Александр Невского и мощный исторический сторителлинг, который заряжает любовью к своей стране.
И три ключевых места, которые станут эпицентром культурного развития в 2024-м?
Советую обратить внимание на десятый корпус в Кремле, он в следующем году откроется как новое выставочное пространство. Обязательно съездить в обновленный Арзамас и соседнее Дивеево – здесь и святыни, и красота, и история, а новая трасса М-12 сделала их очень доступными. И, конечно, пушкинское Болдино, где сейчас вместе с реставрацией усадьбы проходит реэкспозиция главного дома. Туда придет мультимедиа и поставит в центр внимания творчество поэта, а не вещи и предметы мебели – безусловно, ценные раритеты и реликвии, но не более важные, чем пушкинские стихи.
А что с краеведческим музеем, которого в Нижнем Новгороде нет почти тридцать лет?
То, что его до сих пор нет – это, конечно, нонсенс. Решаем два вопроса: локация и содержание. И если по части наполнения более-менее понятно, то с местоположением – пока неясно. Как раз в декабре запланирован круглый стол с архитектурной и краеведческой общественностью города, по итогам которого мы соберем формальное техническое задание и дальше будем работать с минградом. Краеведческий музей Нижнему нужен, и мы постараемся его создать.
Артём Филатов
– основатель студии «Тихая» и художник года по версии Cosmoscow. Он создает произведения искусства и вместе с единомышленниками формирует среду, в которой можно развиваться нижегородским авторам, а художникам из других городов – перенимать опыт в экосистеме арт-резиденций. О том, как Нижний Новгород превратился в мекку современного искусства, – в эксклюзивном интервью для «НН.Собака.ru».
Вы стали художником года на Cosmoscow с серией скульптур «Все исчезнет», в основе которой – философский вопрос: наслаждаться красотой и тем самым убивать ее или спрятать и сохранить. Какой вы даете ответ?
Это, скорее, ваш зрительский опыт, сама работа не задает такого вопроса. Все исчезнет. Точка. Так что вопрос только в том – когда? Спустя многие годы или прямо здесь и сейчас, вот в чем выбор. Я предлагаю признать исчезновение и истощение красоты, ведь нам, людям, вообще проще любить то, что не является вечным.
Что сейчас происходит в студии «Тихая»?
В Москве студия под кураторством Алисы Савицкой и Кристины Романовой открыла масштабный проект – передвижную выставку «Системная сборка. Хроника цветущих событий», который реализуется при поддержке Нижегородской области. Выставка дебютирует в галерее «Триумф», а потом отправляется в другие города. На ней представлены молодые авторы, которые влияют на художественный ландшафт города с 2010-х годов по настоящее время. Также мы примем участие в аукционе в поддержку экосистемы резиденций Нижегородской области. Цель резиденций заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых художник, приезжая в Нижний Новгород, остается здесь, допустим, на месяц, и выстраивает отношения с местной спецификой, сближается с контекстом. Например, программа резиденций, которая существует в области, в городе Выкса – уже в авангарде резиденциального движения России. В Нижнем Новгороде поддержка искусства – уникальна, и другие регионы сейчас во многом учатся у нас. Но, конечно, целиком унаследовать этот путь невозможно, хотя бы потому что уже больше 25 лет в Нижнем Новгороде существует «Арсенал».
Зачем художникам нужны резиденции?
Это смена оптики. Резиденции дают возможность учиться, не сидеть на одном и том же месте. Это такое перекрестное опыление. Любая среда требует открытых систем.
В чем отличительные черты локальной нижегородской арт-сцены?
Благодаря тому, что Нижний Новгород хоть и миллионник, но по сравнению с Москвой город небольшой, здесь все художники выстраивают отношения друг с другом. В Москве плотность событий и художников больше, поэтому там могут существовать группы, которые вообще никак не пересекаются. У нас же это взаимодействие есть и, надеюсь, будет всегда.
Можно ли сказать, что уличное искусство влияет на облик города?
Важная оговорка, я сейчас далеко не самый активный участник сферы уличного искусства, но все же для меня очевидно, что люди, приезжающие в Нижний, лоб в лоб сталкиваются со стрит-артом. Уличное искусство в нашем городе из маргиналии трансформировалось в мейнстрим, это дает художникам большую возможность для реализации, с одной стороны, а с другой – превращает некоторые распространенные практики во что-то совсем пресное. Так что художникам снова приходится выдумывать, как найти выход.
Как быть тем, кто говорит, что не понимает современное искусство, не знает, как к нему подступиться?
Не понимать – нормально, признаться в этом – еще лучше. Когда вы родились, вы не знали родного языка, а потом научились на нем говорить. Современное искусство – это такой же язык, достаточно обрести понятийный арсенал.
Антон Колодяжный
– креативный директор компании dreamlaser и один из создателей мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ* и международного фестиваля медиаискусства INTERVALS, который в этом году за три дня посетили более 150 тысяч человек.
Расскажите тем, кто никогда не видел: что происходит на INTERVALS?
Исторический центр Нижнего Новгорода превращается в галерею медиаискусства под открытым небом. На фасады зданий под музыку проецируются 3D-мэппинги, созданные художниками и студиями из России, Китая, Испании, Индонезии и других стран. В городских пространствах создаются кинетические и интерактивные проекты, посетить их можно бесплатно. Аудиовизуальное искусство преображает и меняет город, параллельно проходит образовательная программа – встречи с авторами работ фестиваля и обсуждения трендов индустрии.
Как родился фестиваль?
Из вечеринки в клубе SKLAD в 2015 году. Нам с командой хотелось помимо музыканта вывести на сцену еще и видеохудожника. Обычно музыкант на виду, а художник – где-то на задворках, в тени. Интервал между ними – это и была концепция мероприятия, отсюда родилось название. В 2017 году в Нижполиграфе началось развитие креативного кластера, мы провели INTERVALS там, а в 2019 году сделали первый фестиваль в масштабах города.
И тогда его посетили больше 50 тысяч человек – ожидали такой интерес?
Вообще нет. Когда согласовывали с ГИБДД предполагаемое количество участников, искренне заявляли, что одновременно инсталляции будут смотреть максимум 300 человек. Но когда начались столпотворения и город встал в пробки, мы поняли, что недооценили интерес. В этом году за три дня через объекты фестиваля прошли уже 150 тысяч человек.
Как вы сами считаете: в чем секрет успеха?
В 2019-м мы использовали для инсталляций в том числе строения, недоступные из-за реконструкции либо из-за заброшенности. Можно было не только посмотреть искусство, но и побывать в зданиях, в которых никогда не был. Прогулочный маршрут по городу складывался удобный, и если смотреть на список участников, это были художники мирового уровня. Плюс начало весны: первое большое событие на улице, город только просыпался после зимы. Все факторы сложились и «выстрелили». Сейчас подбором художников занимается куратор Ксюша Чеховская: она приглашает топовых звезд, которые выставляются в Нью-Йорке и Лондоне. Но многие уже пишут нам сами – INTERVALS стал галочкой, которую как будто нужно иметь в портфолио.
Какие сюрпризы готовит INTERVALS 2024?
Будут расширенная музыкальная программа и новые локации: мы добавим новые районы, и в этот раз частью INTERVALS станет не только центр города. И новые даты: фестиваль снова пройдет не летом, а весной, так что ждем всех в Нижний с 27 апреля по 1 мая.
В отличие от фестиваля пространство ЦЕХ* работает круглый год?
ЦЕХ* появился во время пандемии: у dreamlaser стояли на паузе все массовые мероприятия, а из цеха Нижполиграфа как раз вывозили последний станок – еще в 2000-х годах там печатали «Гарри Поттера». Один крупный ретейлер хотел сделать в этом помещении склад, но в итоге нам отдали его под выставочное пространство. Постоянной экспозиции нет, там демонстрируются не несколько выставок, а всегда одна: либо это монолитная инсталляция, либо пространство разбивается на кусочки и в каждый вписывается своя небольшая. Иногда художники создают что-то специально под это пространство. Как и INTERVALS, это медиаискусство, которое позволяет переосмыслить здание, в прошлом выполнявшее совсем другую функцию.
Дарья Шорина
– советник губернатора и директор Института развития городской среды Нижегородской области, который с 2018 года занимается дизайном и благоустройством общественных пространств. Переосмысление территорий Стрелки и Ярмарки, парка 800-летия на набережной Федоровского, Щелоковского хутора, площади Маркина, сквера Свердлова и многих других мест не состоялось бы без команды ИРГСНО.
Как городская среда влияет на культуру?
Правильная городская среда создает возможности для самореализации, интересного времяпрепровождения и комфортного перемещения. Именно улицы и открытые пространства очень честно отражают городскую атмосферу и дают (или не дают в обратном случае) человеку уверенность, что именно здесь он может заниматься тем, к чему лежит душа. Круто, что помимо культурных институций в Нижнем теперь есть места, которые провоцируют городские сообщества и предпринимателей на создание чего-то нового, кросс-дисциплинарного. Получается, что наши проекты позволяют расти другим индустриям и формируют характер и образ города. Здорово, что многозадачная команда ИРГСНО к этому причастна.
С чего ИРГСНО обычно начинает работу над проектами?
Всегда важно понять и почувствовать место. Поэтому все начинается с исследования — погружения в контекст и сбора информации: опросы, глубинные интервью, семинары, цель которых – понять, чем территория живет сейчас, какие у нее проблемы и как их можно решить. Мы соотносим любые локальные задачи с общей стратегией развития города: составляем карту общественных пространств, выбираем ключевые объекты, перезагрузка которых системно поменяет среду и атмосферу в контексте места, района и города. Из этого формируется большое техническое задание, верифицированное жителями и городскими сообществами, и только потом мы уходим в проектирование и реализацию сформулированной вместе мечты о перезагрузке каких-либо городских мест.
Есть ли места, новый формат которых горожане не оценили или поняли, но по-своему?
После благоустройства все только начинается. И, да, наша команда следит за тем, как живут пространства. Проводим пост-исследования, дорабатываем их – это нормально. Например, мультифункциональный настил в сквере Свердлова настолько понравился старьевщикам, что теперь блошиный рынок там почти круглые сутки, а не только по выходным. И это то что теперь нужно донастраивать. А еще этот настил оценили скейтеры. Мы рады этому признанию со стороны самой уличной субкультуры, но, создавая продолжение сквера с амфитеатром и сценой-таблеткой, поставили стопперы: все-таки для баланса функции нужно разводить, чтобы объекты работали по назначению и служили дольше для всех.
Или Стрелка, которая не похожа на классический парк. Там намеренно не высажено ни одного дерева. Святое русское поле: небо, простор, вода – ничто не мешает прийти, посмотреть вдаль, на исторический город со стороны, а ещё заглянуть вглубь себя. На Стрелке есть среда для коллективного отдыха и качественных событий, но все-таки это отличное место про время с природой и самим собой. Наверное, не все оценили, насколько это уникально – иметь возможность походить по полю среди двух великих рек прямо в географическом центре большого города. При этом рядом качают событийный пульс этого берега суперсовременные Пакгаузы, а через новопроложенный потайной путь под Канавинским мостом — перезагруженная и яркая Ярмарка. Создать в городе прогулочный маршрут из пространств с разным характером и ритмом, но при этом открытых для всех — это и было ключевой задачей команды ИРГСНО.
Редакционный обзор. 12+
Фото: Арина Федотова
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