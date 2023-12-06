Нижний Новгород – "Культурная столица России 2024"

Олег Беркович

— заместитель губернатора Нижегородской области, курирующий развитие культуры, искусства, спорта, туризма и НХП, локомотив культурной жизни региона в новом формате.

Что именно позволило Нижнему получить статус «Культурной столицы России 2024»?

Выбор стратегии, который произошел, когда мы готовили 800-летие города. Тогда ставка была сделана именно на развитие культуры, потому что никакой нормальный современный город без нее не может: культура актуализирует человека в пространстве. Выставки, постановки, концерты, фестивали дают ощущение жизни. И это были осознанные инвестиции в развитие музеев, театров, новых пространств. Мы потратили на самом деле не так много. Сначала вложились в инфраструктуру заброшенных в течение долгого времени мест – например, Александровского сада, Нижегородской ярмарки, на территории которой много лет был разрыт котлован с торчащей арматурой, закрытой на 80 лет Стрелки. И на следующий год распределили по благоустроенным площадкам событийную программу так, чтобы нижегородцы и гости города пришли, увидели обновления и начали в этом обновленном городе жить. В Пакгаузах на Стрелке получились фантастический концертный зал и классное выставочное пространство, полностью подготовленное для принятия мировых шедевров – собственно, они теперь туда и приезжают. Нижегородский государственный художественный музей стал лучшим музеем страны по версии The Art Newspaper. Театр оперы и балета совсем недавно взял премию «Онегин», российский оперный «Оскар», за постановку «Кармен».

Какую роль в этом процессе сыграла грантовая программа «Команды креативных практик»? Есть грантополучатели, которые не оправдали ожиданий?

Есть те, кто их превзошел. Например, центр современного искусства «Терминал А», студия «Тихая», Центр театрального мастерства. По уровню мероприятий, влиянию на отрасль, количеству привлеченных людей они дали в разы больше. Потому что вложения в талантливых людей, у которых есть понимание того, что именно нужно делать для развития своей отрасли искусства, всегда оправданны.

Ваш анонс на 2024 год: топ событий, которые стоит посетить в Нижнем?

Это выставка, посвященная ярмарочной культуре, – откроется в Пакгаузах зимой. Это биеннале частных коллекций на 15 городских площадках. Двадцатилетие рок-группы Uma2rman, уроженцев Нижнего Новгорода, фестиваль INTERVALS и музыкальный фестиваль «Великая Русь»: мэппинг на собор Александр Невского и мощный исторический сторителлинг, который заряжает любовью к своей стране.

И три ключевых места, которые станут эпицентром культурного развития в 2024-м?

Советую обратить внимание на десятый корпус в Кремле, он в следующем году откроется как новое выставочное пространство. Обязательно съездить в обновленный Арзамас и соседнее Дивеево – здесь и святыни, и красота, и история, а новая трасса М-12 сделала их очень доступными. И, конечно, пушкинское Болдино, где сейчас вместе с реставрацией усадьбы проходит реэкспозиция главного дома. Туда придет мультимедиа и поставит в центр внимания творчество поэта, а не вещи и предметы мебели – безусловно, ценные раритеты и реликвии, но не более важные, чем пушкинские стихи.

А что с краеведческим музеем, которого в Нижнем Новгороде нет почти тридцать лет?

То, что его до сих пор нет – это, конечно, нонсенс. Решаем два вопроса: локация и содержание. И если по части наполнения более-менее понятно, то с местоположением – пока неясно. Как раз в декабре запланирован круглый стол с архитектурной и краеведческой общественностью города, по итогам которого мы соберем формальное техническое задание и дальше будем работать с минградом. Краеведческий музей Нижнему нужен, и мы постараемся его создать.