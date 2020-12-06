На какие продукты Газпромбанка стоит обратить внимание?

«Накопительный счет» поможет получить 6,5% годовых

На днях Газпромбанк обновил условия по продукту «Накопительный счет». Теперь максимальная доходность - 6,5% годовых. И на текущий момент это одна из самых высоких ставок на рынке.

Проценты начисляются ежемесячно при минимальном остатке от 5000 рублей, находящемсяна счету в течение расчетного периода. Дополнительно клиентам доступна возможность открывать и пополнять счет в приложении с карты в любое время, ограничения по максимальной сумме на счете отсутствуют.

Ставка 6,5%* годовых будет доступна первые два месяца для клиентов, не имеющих в Газпромбанке действующих договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней. С третьего месяца ставка вернется на уровень 4% при наличии минимального остатка.

Рефинансирование потребительских кредитов с умом

Для клиентов, являющихся заемщиками других банков, Газпромбанк предлагает рефинансирование, ставки по которому стали ниже на 1—2,4%.

Минимальная ставка для зарплатных клиентов Газпромбанка теперь составляет 5,5%* годовых, а для остальных категорий клиентов — 5,9% годовых при рефинансировании кредитов на сумму от 1,5 млн до 5 млн рублей.

На кредиты от 100 тыс. до 1,5 млн рублей также была снижена ставка: до 6,5 % годовых для зарплатных клиентов и до 6,9% для остальных категорий клиентов.

Потребительские кредиты тогда, когда они нужны

Заявку на кредит Газпромбанк принимает в офисах, на сайте или в мобильном приложении, оперативно ее рассматривает и сообщает о решении по СМС. Получить деньги можно как в офисе, так и сразу в мобильном приложении. Ставка - от 5,9%* и зависит от суммы кредита и наличия страховки. Из документов зарплатного клиента банк попросит предоставить лишь паспорт. В ином случае заемщику нужно также подтвердить занятость и доход.

Погасить займ можно досрочно — частично или полностью — никаких ограничений, в т. ч. по дате регулярного платежа, нет. Ежемесячные платежи можно вносить в офисах банка, через платежные терминалы, безналичными переводами, а также с «Умной карты», используя мобильное приложение «Телекард 2.0».

Кредитная карта с кэшбэком до 10%? Да, потому что она «Умная»

«Умную карту» можно оформить к кредиту наличными и моментально ее получить. Обслуживание карты будет бесплатным, а дополнительный бонус - кешбэк до 10% и возможность погашать займ без комиссии.

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*Кредит без обеспечения для рефинансирования ранее выданных кредитов сторонних банков. Ставка (% годовых) — от 5,9% при сумме кредита более 1,5 и до 5 млн руб.,от 6,9% — при сумме от 100 000 до 1,5 млн руб. Ставка уменьшается на 0,4 п.п. для зарплатных клиентов Газпромбанка, увеличивается на 6–7 п.п. для клиентов без личного страхования, в зависимости от категории заемщика. Срок: от 13 до 84 мес. Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (беспл. звонок на территории РФ). Информация на 28.10.2020. Не оферта.

**Кредит без обеспечения. Ставка (% годовых) — от 5,9% при сумме кредита от 1,5 и до 5 млн руб., от 8,9% — при сумме от 1 000 000 и до 1 499 999,99 руб., от 9,9% — при сумме от 300 000 до 999 999,99 руб., от 10,9% — при сумме 100 000–299 999,99 руб.; увеличивается на 6-7 п.п. для клиентов без личного страхования, в зависимости от категории заемщика. Срок кредита: от 13 до 84 мес. Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (беспл. звонок на территории РФ). Информация на 01.12.2020. Не оферта.

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