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Приехал за новым, уехал на сертифицированном: как работает программа LADA SELECTION

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В дилерском центре «Кострома-Лада-Сервис» становится все популярнее программа LADA Selection, по которой можно приобрести сертифицированные автомобили LADA с пробегом. Одним из первых автолюбителей, которые воспользовались преимуществами этого предложения, стал костромской пожарный Александр Камнев. Мы попросили его рассказать о деталях программы и своем новом автомобиле.

Семен Шустов

Александр, скажите, пожалуйста, как вы попали в Кострому и стали пожарным?

Сам я из Красноярского края, а в Кострому перебрался в детстве — в этом городе родилась моя мама. Здесь они с папой познакомились, когда он в армии служил. А пожарным я стал случайно. Нельзя сказать, чтобы в детстве мечтал об этой профессии. Просто так получилось: мне было 20 лет, когда я получил предложение поработать и согласился. Три с половиной месяца подготовки пролетели незаметно. Как и восемь лет выезда на пожары — к ним быстро привыкаешь. Нравится ли мне работа? Да! Каждый день что-то новое узнаешь, развиваешься. У нас в части так шутят: работа идеальная, но как пожар, хоть увольняйся!

А вы можете вспомнить какие-то интересные истории, связанные с пожарами? Вы, вообще, ощущаете себя героем?

Честно говоря, не вижу я в своей работе ничего героического. Странное, конечно, ощущение. С одной стороны, мы вроде бы людей спасаем, а с другой — привыкаешь, наверное, к этому. И к опасности тоже. А если говорить про истории, мне почему-то больше всего мой первый пожар запомнился. Помню еще зима была, снегопад страшный, и мы только двор от снега отчистили. А пока отогревались, я носки постирал и сушиться повесил. Коллега еще пошутил: «Ну, раз носки висят, значит сегодня пожара не миновать!» И точно: через пару минут вызов! Большой дом горел — вся Кострома съехалась, а не две машины, как обычно. И вот я весь вечер в сапогах на босу ногу пробегал. Вот такие смешные истории почему-то запоминаются, а не что-то героическое.

А что помогает вам выдерживать нагрузки, которые выпадают на долю пожарного?

Спорт — у меня вся жизнь на нем завязана. Еще подростком тренироваться начал, лет 15 назад: сначала турнички во дворе, потом в зал перешел. А последние пять с половиной лет начал персональным тренером работать. Просто я не могу жить без спорта. И многие мои коллеги тоже — издержки профессии, как говорится. Есть у меня один коллега: ему уже 65 лет, но как только пару тренировок пропустит, сразу жаловаться начинает. Тут ломит, там побаливает. Так что пожарному без спорта никак!

 

Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов

А свой первый автомобиль помните?

Конечно, помню! Это был Volkswagen Jetta 89-го года, который я купил у коллеги. «Хорошая машина, не пожалеешь!» — говорил он. Ага! Я на ней в первый же день после покупки сразу в автосервис поехал. Но это, наверное, у многих так с первой машиной: торопятся и на многие детали внимания не обращают. А Vesta у меня третья машина. И она мне очень нравится.

Можете рассказать поподробнее: что вам больше всего нравится в LADA Vesta?

Можно сказать, что всем! Я перед тем, как сделать выбор, попросил у товарища проехать, и мне все понравилось: и управляемость, и уровень комфорта. Салон очень просторный — я на это сразу внимание обратил. Гораздо просторнее, чем у других автомобилей этого класса. А когда немного больше покатался, отметил для себя надежность этой машины: мы же сразу после покупки в ней на юг отправились. И ни разу за путешествие Vesta не подвела. А еще мне нравится, что меня полицейские стали реже тормозить: видят, наверное, что раз автомобиль солидный, то и водитель добропорядочный гражданин (улыбается).

Многие автолюбители после покупки любят тюнинговать машину. Вы вносили какие-то изменения в свою LADA Vesta?

Так, по мелочи: обвесы, пороги и бамперы. Причем замена бамперов на моей совести: задним бампером я стену попробовал подвинуть, но она крепче оказалась (смеется). А передний просто за компанию сменил. Ну и друг один убедил меня шумоизоляцию поменять, но я особой разницы после замены не ощутил.

Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов
Семен Шустов

Почему вы решили купить LADA Vesta с пробегом?

Потому что из разговоров со знакомыми автолюбителями понял, что даже подержанная LADA Vesta — это по-прежнему машина, на которую можно положиться. Ну и тот факт, что по программе LADA Selection я получу не кота в мешке, а «чистый» автомобиль, который, несмотря на пробег, прошел сертификацию у официального дилера, тоже сыграл важную роль. И дополнительный год гарантии тоже. Честно говоря, я когда решил пересесть со своей старенькой LADA 2111 на LADA Vesta, все, с кем я советовался, рекомендовали мне попробовать трейд-ин, потому что это быстро и тут никто не обманет. Поэтому я просто приехал в салон на своей старушке, ее тут же забрали на диагностику, а потом сказали, сколько нужно доплатить. Так что домой я уже на новой машине уехал. Наверное, можно было бы и быстрее все устроить, но диагностика немного затянулась: им же нужно было досконально мою машину проверить, чтобы оценить ее адекватно. А после оценки все как по маслу пошло: предложили варианты и мне осталось просто выбрать. А выбрал я быстро, потому что свою Vesta присмотрел заранее.

Семен Шустов
Семен Шустов

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Семёнов

Старший продавец-консультант дилерского центра «Кострома-Лада-Сервис»

Сегодня в рамках программы LADA Selection в нашем дилерском салоне можно приобрести сертифицированные автомобили возрастом до 5-ти лет и пробегом до 100000 км.

LADA Selection — это гарантия безопасности и уверенности при покупке автомобиля с пробегом. Вы можете быть уверены, что приобретаете автомобиль высокого качества, с прозрачной историей предыдущего владения и эксплуатации. Потому что прежде, чем попасть в программу LADA Selection, каждый автомобиль проходит тщательную и всестороннюю проверку и подготовку сертифицированными экспертами.

Еще одно преимущество программы: все покупатели получают специальные условия кредитования и год технической помощи на дорогах. Гарантия LADA Selection является продолжением оригинальной заводской гарантии автомобиля и помогает защитить автолюбителей от дополнительных трат на ремонт.

 

 

Официальный дилер "Кострома-Лада-Сервис"

Кострома, ул. 2-я Волжская, 14, тел. (4942) 46-50-16

Текст: Денис Либстер

Фото: Семен Шустов

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