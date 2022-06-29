Приехал за новым, уехал на сертифицированном: как работает программа LADA SELECTION

Александр, скажите, пожалуйста, как вы попали в Кострому и стали пожарным?

Сам я из Красноярского края, а в Кострому перебрался в детстве — в этом городе родилась моя мама. Здесь они с папой познакомились, когда он в армии служил. А пожарным я стал случайно. Нельзя сказать, чтобы в детстве мечтал об этой профессии. Просто так получилось: мне было 20 лет, когда я получил предложение поработать и согласился. Три с половиной месяца подготовки пролетели незаметно. Как и восемь лет выезда на пожары — к ним быстро привыкаешь. Нравится ли мне работа? Да! Каждый день что-то новое узнаешь, развиваешься. У нас в части так шутят: работа идеальная, но как пожар, хоть увольняйся!

А вы можете вспомнить какие-то интересные истории, связанные с пожарами? Вы, вообще, ощущаете себя героем?

Честно говоря, не вижу я в своей работе ничего героического. Странное, конечно, ощущение. С одной стороны, мы вроде бы людей спасаем, а с другой — привыкаешь, наверное, к этому. И к опасности тоже. А если говорить про истории, мне почему-то больше всего мой первый пожар запомнился. Помню еще зима была, снегопад страшный, и мы только двор от снега отчистили. А пока отогревались, я носки постирал и сушиться повесил. Коллега еще пошутил: «Ну, раз носки висят, значит сегодня пожара не миновать!» И точно: через пару минут вызов! Большой дом горел — вся Кострома съехалась, а не две машины, как обычно. И вот я весь вечер в сапогах на босу ногу пробегал. Вот такие смешные истории почему-то запоминаются, а не что-то героическое.

А что помогает вам выдерживать нагрузки, которые выпадают на долю пожарного?

Спорт — у меня вся жизнь на нем завязана. Еще подростком тренироваться начал, лет 15 назад: сначала турнички во дворе, потом в зал перешел. А последние пять с половиной лет начал персональным тренером работать. Просто я не могу жить без спорта. И многие мои коллеги тоже — издержки профессии, как говорится. Есть у меня один коллега: ему уже 65 лет, но как только пару тренировок пропустит, сразу жаловаться начинает. Тут ломит, там побаливает. Так что пожарному без спорта никак!