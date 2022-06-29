Приехал за новым, уехал на сертифицированном: как работает программа LADA SELECTION

В дилерском центре «Кострома-Лада-Сервис» становится все популярнее программа LADA Selection, по которой можно приобрести сертифицированные автомобили LADA с пробегом. Одним из первых автолюбителей, которые воспользовались преимуществами этого предложения, стал костромской пожарный Александр Камнев. Мы попросили его рассказать о деталях программы и своем новом автомобиле.
Александр, скажите, пожалуйста, как вы попали в Кострому и стали пожарным?
Сам я из Красноярского края, а в Кострому перебрался в детстве — в этом городе родилась моя мама. Здесь они с папой познакомились, когда он в армии служил. А пожарным я стал случайно. Нельзя сказать, чтобы в детстве мечтал об этой профессии. Просто так получилось: мне было 20 лет, когда я получил предложение поработать и согласился. Три с половиной месяца подготовки пролетели незаметно. Как и восемь лет выезда на пожары — к ним быстро привыкаешь. Нравится ли мне работа? Да! Каждый день что-то новое узнаешь, развиваешься. У нас в части так шутят: работа идеальная, но как пожар, хоть увольняйся!
А вы можете вспомнить какие-то интересные истории, связанные с пожарами? Вы, вообще, ощущаете себя героем?
Честно говоря, не вижу я в своей работе ничего героического. Странное, конечно, ощущение. С одной стороны, мы вроде бы людей спасаем, а с другой — привыкаешь, наверное, к этому. И к опасности тоже. А если говорить про истории, мне почему-то больше всего мой первый пожар запомнился. Помню еще зима была, снегопад страшный, и мы только двор от снега отчистили. А пока отогревались, я носки постирал и сушиться повесил. Коллега еще пошутил: «Ну, раз носки висят, значит сегодня пожара не миновать!» И точно: через пару минут вызов! Большой дом горел — вся Кострома съехалась, а не две машины, как обычно. И вот я весь вечер в сапогах на босу ногу пробегал. Вот такие смешные истории почему-то запоминаются, а не что-то героическое.
А что помогает вам выдерживать нагрузки, которые выпадают на долю пожарного?
Спорт — у меня вся жизнь на нем завязана. Еще подростком тренироваться начал, лет 15 назад: сначала турнички во дворе, потом в зал перешел. А последние пять с половиной лет начал персональным тренером работать. Просто я не могу жить без спорта. И многие мои коллеги тоже — издержки профессии, как говорится. Есть у меня один коллега: ему уже 65 лет, но как только пару тренировок пропустит, сразу жаловаться начинает. Тут ломит, там побаливает. Так что пожарному без спорта никак!
А свой первый автомобиль помните?
Конечно, помню! Это был Volkswagen Jetta 89-го года, который я купил у коллеги. «Хорошая машина, не пожалеешь!» — говорил он. Ага! Я на ней в первый же день после покупки сразу в автосервис поехал. Но это, наверное, у многих так с первой машиной: торопятся и на многие детали внимания не обращают. А Vesta у меня третья машина. И она мне очень нравится.
Можете рассказать поподробнее: что вам больше всего нравится в LADA Vesta?
Можно сказать, что всем! Я перед тем, как сделать выбор, попросил у товарища проехать, и мне все понравилось: и управляемость, и уровень комфорта. Салон очень просторный — я на это сразу внимание обратил. Гораздо просторнее, чем у других автомобилей этого класса. А когда немного больше покатался, отметил для себя надежность этой машины: мы же сразу после покупки в ней на юг отправились. И ни разу за путешествие Vesta не подвела. А еще мне нравится, что меня полицейские стали реже тормозить: видят, наверное, что раз автомобиль солидный, то и водитель добропорядочный гражданин (улыбается).
Многие автолюбители после покупки любят тюнинговать машину. Вы вносили какие-то изменения в свою LADA Vesta?
Так, по мелочи: обвесы, пороги и бамперы. Причем замена бамперов на моей совести: задним бампером я стену попробовал подвинуть, но она крепче оказалась (смеется). А передний просто за компанию сменил. Ну и друг один убедил меня шумоизоляцию поменять, но я особой разницы после замены не ощутил.
Почему вы решили купить LADA Vesta с пробегом?
Потому что из разговоров со знакомыми автолюбителями понял, что даже подержанная LADA Vesta — это по-прежнему машина, на которую можно положиться. Ну и тот факт, что по программе LADA Selection я получу не кота в мешке, а «чистый» автомобиль, который, несмотря на пробег, прошел сертификацию у официального дилера, тоже сыграл важную роль. И дополнительный год гарантии тоже. Честно говоря, я когда решил пересесть со своей старенькой LADA 2111 на LADA Vesta, все, с кем я советовался, рекомендовали мне попробовать трейд-ин, потому что это быстро и тут никто не обманет. Поэтому я просто приехал в салон на своей старушке, ее тут же забрали на диагностику, а потом сказали, сколько нужно доплатить. Так что домой я уже на новой машине уехал. Наверное, можно было бы и быстрее все устроить, но диагностика немного затянулась: им же нужно было досконально мою машину проверить, чтобы оценить ее адекватно. А после оценки все как по маслу пошло: предложили варианты и мне осталось просто выбрать. А выбрал я быстро, потому что свою Vesta присмотрел заранее.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Александр Семёнов
Старший продавец-консультант дилерского центра «Кострома-Лада-Сервис»
Сегодня в рамках программы LADA Selection в нашем дилерском салоне можно приобрести сертифицированные автомобили возрастом до 5-ти лет и пробегом до 100000 км.
LADA Selection — это гарантия безопасности и уверенности при покупке автомобиля с пробегом. Вы можете быть уверены, что приобретаете автомобиль высокого качества, с прозрачной историей предыдущего владения и эксплуатации. Потому что прежде, чем попасть в программу LADA Selection, каждый автомобиль проходит тщательную и всестороннюю проверку и подготовку сертифицированными экспертами.
Еще одно преимущество программы: все покупатели получают специальные условия кредитования и год технической помощи на дорогах. Гарантия LADA Selection является продолжением оригинальной заводской гарантии автомобиля и помогает защитить автолюбителей от дополнительных трат на ремонт.
Официальный дилер "Кострома-Лада-Сервис"
Кострома, ул. 2-я Волжская, 14, тел. (4942) 46-50-16
Текст: Денис Либстер
Фото: Семен Шустов
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