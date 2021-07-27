Илья Смирнов: VESTAвод

Его читают, на него подписываются - блог VESTAвода Ильи Смирнова в инстаграм успешно развивается. За тюннигом его белоснежной LADA VESTA следят порядка 2000 подписчиков. А некоторые уже присматривают себе новенький автомобиль у официального дилера «Кострома-Лада-Сервис».
Илья, вашему блогу уже порядка трех лет, почему решили рассказывать именно об этом автомобиле?
Мой блог появился, когда мы с супругой приобрели LADA VESTA в 2019 году. Это была любовь с первого взгляда. Я сел в салон и понял, что этот автомобиль мой. Менеджер что-то рассказывал, а я уже его не слушал, понимал, что она уже просто моя, хотелось быстрей ее забрать. Немного позже подумал: «А почему бы мне не создать свой блог и не начать рассказывать людям о своем приобретении?» Уже тогда я понимал, что это интересная и увлекательная история одной LADA VESTA... а может быть и не одной. Рискнул и, мне кажется, не зря. Конечно, пока не претендую на звание рейтингового и знаменитого автоблогера, но уже могу похвастаться своими двумя тысячами подписчиков.
А кстати, кто они - ваши подписчики?
В основном это, конечно, молодежь. Есть друзья, которые знают о моей давней любви к LADA, потому что первый автомобиль у меня был "семерка". И, в общем-то, мне есть с чем сравнивать, с уверенностью могу сказать, что LADA вышла на принципиально новый уровень - это современные, комфортные, стильные автомобили, сплошное удовольствие их показывать и рассказывать о них. Я понял, что VESTA вызывает интерес, подписчиков прибавлялось, они просили делиться своими эмоциями, чаще "заливать" видео, делать обзоры.
Чем же интересен ваш блог подписчикам, о чем, например, рассказываете?
В первую очередь, я рассказываю о преимуществах LADA VESTA и поверьте, их достаточно. Стараюсь не спорить с теми, кто пытается убеждать меня в том, что АВТОВАЗ делает плохие авто, не вижу смысла. Я засыпаю аргументами, почему стоит выбрать вазовский универсал. Оснащенность, динамика авто по подвеске, современный и комфортный салон, да и содержать LADA достаточно бюджетно - расходники и обслуживание в сервисном центре вполне доступны. У авто надежный двигатель, который вполне может отходить и 200-300 км. VESTA держит прекрасно дорогу, а водитель ее отлично чувствует, большой дорожный просвет позволяет пробираться на нем по любому бездорожью. Мы это поняли сразу же, потому что мои родители живут в области, там где не все дороги одинаково хороши. Нашему авто ничего не страшно.
Илья, чтобы называть себя VESTAводом, наверняка нужно делиться не только своими впечатлениями от авто, но еще и много читать, смотреть про этот автомобиль?
Я VESTAвод, хоть и с трехлетним стажем, но все время чему-то учусь - читаю официальный сайт производителя, смотрю видеоблоги популярных блогеров, общаюсь с владельцами таких же автомобилей. Знаете, это отличный пример того, как хорошее авто меняет жизнь людей, которые становятся очень увлеченными. А мне мой блог помогает совмещать еще и приятное с полезным - я же учусь на третьем курсе машиностроительного техникума, буду технологом автообслуживания.
Какие первые эмоции испытали, сев за руль?
Испытал эйфорию, это ни с чем несравнимые ощущения и эмоции - запах нового салона, дизайн, цвет - все было именно так, как я себе представлял. Авто в новом оцинкованном кузове смотрится очень интересно, Стив Маттин отлично поработал над дизайном LADA.
Вы много времени посвятили тюннигу своего автомобиля, а расскажите, что добавили и с какой целью?
Добавил сначала задний обвес, а потом пошло, знаете, как татуировки - что-то одно сделал и захотелось еще. Поставил передний обвес, боковой. В планах еще некоторые доработки, пока сохраню интригу.
Вы говорите, что относитесь к машине не как к средству передвижения, а как к другу, с любовью, а в чем это проявляется? Поделитесь.
Автомобиль у нас, как член семьи. Самое главное не экономить на нем. Регулярно обслуживать и только у профессионалов, конечно. И я обращаюсь именно к ним - сотрудникам "Кострома-Лада-Сервис". Ребята внимательные, профи своего дела, если требуется, то всегда все быстро и качественно сделают. Стараюсь бережно относиться к своему авто - на дороге не спешу, особо не гоняю, слежу за салоном. У нас же недавно появился новый член семьи - американский стаффордширский терьер Дайс, который очень любит с нами путешествовать на автомобиле, при этом аккуратен и чистоплотен до неприличия - ничего не царапает и не грызет.
Какое у вас хобби и есть ли место спорту в вашей жизни? Чем любите заниматься в свободное время?
В 7 классе мне уже хотели отдать аттестат. При этом, я не хулиган, учился неплохо, но очень прямолинейный человек, а это не всем нравится. Но школу закончил. В то время серьезно занимался боевым самбо и успешно выступал на соревнованиях, но серьезная травма помешала продолжить спортивную карьеру. Сейчас посещаю тренажерный зал и ловлю кайф от этого. Но спорт все равно не отпускает, даже моя работа с ним связана - я продавец-консультант в спортивном магазине. Свободное время люблю проводить с семьей и друзьями. Мы можем спонтанно в 4 утра собраться и уехать в лес отдыхать.
Сейчас очень модно составлять список целей на год, пять, десять лет? К чему-то стремитесь?
Дом большой хочу и семью! А еще, возможно, поменять машину... на LADA XRAY или LADA Vesta Cross.
Каким вы видите развитие автомобиля Lada Vesta в дальнейшем?
Я жду рестайлинга. В интернете много умельцев, которые много всего придумывают сами, поэтому хочется от официальных представителей услышать, что скоро грядут изменения. И, честно, вижу, что LADA на новом уровне. Была задача сделать современный, комфортный и стильный автомобиль, и у LADA это получилось на все 100 процентов, но всегда хочется чего-то большего, и я жду.
Текст: Елена Олейник
Фото: Алена Галиева
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