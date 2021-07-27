Илья Смирнов: VESTAвод

Илья, вашему блогу уже порядка трех лет, почему решили рассказывать именно об этом автомобиле?

Мой блог появился, когда мы с супругой приобрели LADA VESTA в 2019 году. Это была любовь с первого взгляда. Я сел в салон и понял, что этот автомобиль мой. Менеджер что-то рассказывал, а я уже его не слушал, понимал, что она уже просто моя, хотелось быстрей ее забрать. Немного позже подумал: «А почему бы мне не создать свой блог и не начать рассказывать людям о своем приобретении?» Уже тогда я понимал, что это интересная и увлекательная история одной LADA VESTA... а может быть и не одной. Рискнул и, мне кажется, не зря. Конечно, пока не претендую на звание рейтингового и знаменитого автоблогера, но уже могу похвастаться своими двумя тысячами подписчиков.

А кстати, кто они - ваши подписчики?

В основном это, конечно, молодежь. Есть друзья, которые знают о моей давней любви к LADA, потому что первый автомобиль у меня был "семерка". И, в общем-то, мне есть с чем сравнивать, с уверенностью могу сказать, что LADA вышла на принципиально новый уровень - это современные, комфортные, стильные автомобили, сплошное удовольствие их показывать и рассказывать о них. Я понял, что VESTA вызывает интерес, подписчиков прибавлялось, они просили делиться своими эмоциями, чаще "заливать" видео, делать обзоры.