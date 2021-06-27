LADA Niva Travel: когда встречаются легенды

ПРО "КОСТРОМА-ЛАДА-СЕРВИС"

Вы клиент LADA сервис с многолетним стажем, почему?

Это надо немного вернуться к истории. Когда я работал в должности руководителя УГИБДД УВД по Костромской области у нас служебные машины были ЖИГУЛИ - это были тогда самые распространенные автомобили во всей стране. Своих ремонтных мастерских у нас не было и нам приходилось решать все эти вопросы. А как? Мы покупали в "Лада-Сервис" автомобили и там же обслуживали их. Когда я познакомился с Олегом Вениаминовичем - с молодым руководителем - он меня поразил новеллой современности, современного подхода - молодой, а взгляд, как у Ильича - далеко смотрел всегда. Насколько дружный здесь коллектив, как приятно видеть сейчас этих современных людей, которые на хорошем счету и это вполне заслуженно. Я считаю, что Олег Баринов - эталон современного руководителя.

Есть такое понятие, как клиентоориентированность, как у этой компании дела обстоят с клиентами?

Замечательно. Понимаете в чем дело, что человеку важно - подход и доступность! Как подошли, как объяснили, дополнительное внимание уделили, помогли - это все то что нужно клиенту. Они доступны, отличная ремонтная база, компания развивается и идет вперед. Я всегда с удовольствием приезжаю к этим ребятам, потому что уверен, что все будет на высочайшем уровне.

Что касается запасных частей, если случаются поломки, насколько оперативно в "Кострома-Лада-Сервис" смогут подобрать необходимые, а если нет в наличие, то доставить их и заменить?

Очень оперативно, очень быстро, очень ответственно, с пониманием все исправят, отремонтируют, сделают. Я уже много раз ребятам компании говорил и благодарил за их ответственный подход к работе. Очень достойные люди работают, сплоченный, отличный коллектив профессионалов.