LADA Niva Travel: когда встречаются легенды

Александр Олегович Исаченко - человек-легенда в Костроме. Бывший начальник УГИБДД УВД по Костромской области, честный и принципиальный руководитель, сделавший немало для региона, занимая столь высокий пост. Он первым в области прошел аттестацию и превратился из милиционера в полицейского. Добрые отношения и дружба его связывает с еще одной легендарной компанией - "Кострома-Лада-Сервис".
С чего все начиналось и почему Александр Исаченко уже более 20 лет отдает предпочтение отечественной НИВЕ, узнаете из нашего материала.
Легенды должны удивлять, поэтому на нашу встречу Александр Исаченко приехал не на каком-то современном автомобиле, а на военной машине 1943 года выпуска, который отреставрировал своими руками. В долгу не остались и друзья из Кострома-Лада-Сервис, продемонстрировав гостю мощь и силу обновленной LADA Niva Travel.
Александр Олегович, как давно вы за рулем?
Уже больше 50 лет. Впервые сел за руль в 16. Сначала это был мотоцикл и сразу же пересел в автомобиль, всю жизнь я за рулем. И сейчас, закончив службу я на транспорте. Первым моим автомобилем стал ГАЗ-51, на нем я сдавал экзамены как раз, потом был Москвич и так далее, по мере развития автопрома. Был опыт работы на больших автомобилях - возил лес на МАЗе.
Автомобиль для вас "роскошь" или средство передвижения?
В самом начале это была роскошь, конечно, в совокупности со средством передвижения, потому что нам приходилось ездить к родителям супруги, которые жили на Украине - автомобиль нам был необходим.
Как выбираете автомобиль, каким он должен быть - требования к авто?
Начнем с того, что любой автомобиль стоит денег и его мы выбирали всегда по финансам. Наши отечественные машины были вполне доступны и мы пользовались и пользуемся ими до сих пор - ЖИГУЛИ, НИВА - последней я уже на протяжении многих лет не изменяю и никогда не изменю. Первая НИВА у меня появилась порядка 20 лет назад, очень уютный, небольшой, уникальный автомобиль. Он круглогодичный, работает везде: и на трассе, и по бездорожью, в длительных путешествиях, на охоте, на рыбалке, он может тащить прицеп за собой. Уникальная машина и я в нее влюблен. У этой машины комплекс преимуществ - бюджетное обслуживание, недорогие запчасти, проходимость.
Есть водители, для которых автомобиль "главное, чтобы ездил", как вы относитесь к своим автомобилям?
Для того, чтобы транспортное средство эксплуатировать безопасно и безаварийно, чтобы оно не подводило тебя в нужный момент, конечно же, надо ему уделять внимание. Например, чтобы не гнил кузов, можно обработать его специальным антикоррозийным покрытием. Я с последней Нивой это прозевал, но очень важный момент, техническая сторона, она никуда не ушла. Эта машина имеет авторитет не только в России, но и в других странах мира. Автомобиль великолепно работает, он меня никогда не подводил и не подведет, потому что его надо не только обслуживать, но и вкладывать душу в него.
Каким на ваш взгляд должен быть, пусть не идеальный, но хороший автовладелец?
Автовладелец должен понимать, что любое транспортное средство это источник повышенной опасности, и поэтому водитель должен начинать с вопроса безопасности, а это целый комплекс мероприятий: умение управлять автомобилем, пользоваться стратегией и тактикой. А все остальное зависит от самого человека. Если он за собой ухаживает, за собой следит, значит так же надо ухаживать и за своим автомобилем, тогда он тем же отплатит и вам - надежностью и комфортом.
Вы клиент LADA сервис с многолетним стажем, почему?
Это надо немного вернуться к истории. Когда я работал в должности руководителя УГИБДД УВД по Костромской области у нас служебные машины были ЖИГУЛИ - это были тогда самые распространенные автомобили во всей стране. Своих ремонтных мастерских у нас не было и нам приходилось решать все эти вопросы. А как? Мы покупали в "Лада-Сервис" автомобили и там же обслуживали их. Когда я познакомился с Олегом Вениаминовичем - с молодым руководителем - он меня поразил новеллой современности, современного подхода - молодой, а взгляд, как у Ильича - далеко смотрел всегда. Насколько дружный здесь коллектив, как приятно видеть сейчас этих современных людей, которые на хорошем счету и это вполне заслуженно. Я считаю, что Олег Баринов - эталон современного руководителя.
Есть такое понятие, как клиентоориентированность, как у этой компании дела обстоят с клиентами?
Замечательно. Понимаете в чем дело, что человеку важно - подход и доступность! Как подошли, как объяснили, дополнительное внимание уделили, помогли - это все то что нужно клиенту. Они доступны, отличная ремонтная база, компания развивается и идет вперед. Я всегда с удовольствием приезжаю к этим ребятам, потому что уверен, что все будет на высочайшем уровне.
Что касается запасных частей, если случаются поломки, насколько оперативно в "Кострома-Лада-Сервис" смогут подобрать необходимые, а если нет в наличие, то доставить их и заменить?
Очень оперативно, очень быстро, очень ответственно, с пониманием все исправят, отремонтируют, сделают. Я уже много раз ребятам компании говорил и благодарил за их ответственный подход к работе. Очень достойные люди работают, сплоченный, отличный коллектив профессионалов.
LADA - автомобиль, которому отдают предпочтения не только россияне. Их можно увидеть и на заграничных трассах, что вы думаете про эти автомобили?
И это правильно, это очень неприхотливые автомобили, они легко и недорого ремонтируются, надежные и качественные. Люди любят LADA за их простоту, легкость в обслуживании и за уверенность в том, что автомобиль не подведет.
Расскажите, пожалуйста, что больше всего нравится в новой LADA Niva Travel?
Несомненно, этот новый автомобиль входит в тренд современных машин и очень радует, что наш завод совершенствует свои авто, дорабатывает их, модифицирует. Уверен, этот современный автомобиль обязательно, что называется, приживется. Тем более, у людей есть финансовые возможности приобретать автомобили LADA.
Кому будет полезен этот автомобиль - путешественникам, человеку, который много ездит по городу, большой семье?
Я думаю, что этот автомобиль народный и я думаю, что он неслучайно очень быстро завоевывает рынок и авторитет у россиян. Удобный и комфортный салон, в котором будет хорошо и водителю, и пассажирам. Проходимость автомобиля очень хорошая - ему ничего не страшно.
Есть какие-то пожелания к этому автомобилю?
Да, хочу отметить, что всегда хочется что-то доработать в любой машине. Все агрегаты и узлы в авто важны - коробка передач, мотор, карданные валы и так далее - но самое главное кузов. Мы живем в такой полосе, где все рядом - вода, снег, грязь, реагенты, которыми посыпаются зимой трассы, и это все сказывается на состоянии кузова и это разрушительно. Надо обязательно пересмотреть кузов современной LADA Niva Travel.
Вы очень интересный и достаточно известный в Костроме человек, расскажите немного о себе. Как вы попали на службу в госавтоинспекцию?
Сразу после школы я не поступил в учебное заведение, куда планировал. Отслужил в армии и пошел работать в лес. Для меня это было серьезное испытание, которое я достойно прошел. А когда учился в школе, то у нас был отряд юных инспекторов движения и мы были этим увлечены, даже ходили с инспекторами в патрулирование. Но я никогда не думал, что я стану полицейским. Так вот однажды мне предложили службу в органах внутренних дел и я, подумав, согласился. Я окончил Орловскую школу ГАИ, немного позже высшее учебное заведение в Нижнем Новгороде и продолжил работу. Начинал с должности инспектора, потом госавтоинспектора, так и дорос до начальника. Я спортивный человек, защищал честь УВД по Костромской области на республиканских и всесоюзных соревнованиях, входил в состав сборной России.
Чему вас научила служба?
Я очень любил и люблю разговаривать с людьми. Никогда у меня не было оскала злости, я никогда не был груб к людям, я всегда был справедлив и принципиален. Я не мог предать. Какую бы ты ни занимал должность, какой бы ты статус не носил, какого бы у тебя не было звания, всегда надо оставаться человеком. Надо видеть проблемы человека и попробовать их решить. Надо оставаться порядочным и честным всегда.
Часто ли удается встречаться с бывшими коллегами, о чем чаще всего вспоминаете при встречах?
Мне многие коллеги говорят: "Александр Олегович, вы последний начальник, который был настоящим". Я старался, потому что у меня на генетическом уровне заложено то, что я счастлив от того, что смог принести людям добро и теплоту.
Чем сейчас занимаетесь в свободное время? Может быть есть любимое хобби и оно напрямую связано с выбором автомобиля?
Когда я ушел из органов я завел трех собак - лаек, они у меня зверовые. Увлекаюсь охотой, рыбалкой, занимаюсь спортом, люблю ходить в лес за грибами и очень люблю общаться с людьми, веду активный образ жизни, поэтому мой выбор автомобиля очевиден - надежная НИВА. А общение с прекрасными сотрудниками "Кострома-Лада-Сервис" всегда доставляет незабываемое удовольствие.
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