LADA Largus – тяга или скорость? Все и сразу!

Сколько лет вы являетесь клиентом дилерского центра «Кострома-Лада-Сервис»?

ВЛАДИМИР СТЕПИН:

— Когда-то давно, в 90-е, когда на LADA-Сервис была единственная в городе автоматическая мойка, когда в машинах не было системы нейтрализации выхлопных газов и подушек безопасности, но был трамблёр и карбюратор, в котором «конденсат», жиклёры и поплавки, мы выпросили у моего тестя «девятку» «черную», еще с коротким крылом, и расколошматили ее нечаянно об столб в Высоково. Вот с тех пор и началось наше сотрудничество с «Кострома-Лада-Сервис». Сделали нормально, но батя все равно заметил. После «Девятки», с бизнес-партнером купили по «Оке» КАМАЗовской Челнинской сборки, с новой панелью – у Антона была серебряная, а у нас с Мариной – мы уже были женаты и двух деток нажили — цвета дефиле, гоняли тогда, как безумные, накатали по 150 тысяч. Так вот, машины эти чудесные — ВАЗ-2111 «Оку» тоже на «Лада-Сервис» обслуживали. А потом, уже в новейшей истории, стали для работы покупать «Ларгусы», «Гранты». Теперь у нас большой автопарк – грузовая, легковая техника различных марок и грузоподъемности. Автомобилей LADA – 12 единиц.

Почему именно этот Центр, что больше всего нравится?

ВЛАДИМИР СТЕПИН:

— Во-первых, в Костроме один автоцентр ЛАДА, а в другой город ехать долго и неудобно, во-вторых, и в главных, ребята, которые сейчас работают с заказами и продажами новых автомобилей, всегда доступны, не обещают лишнего, выполняют обязательства. Олег Баринов, Сергей Лебедев — толковые, комфортные люди. Не «наваливают» лишнего, не завышают цены, могут быстро найти то, что требуется. И, что важно, никакого лишнего пафоса, пустых разговоров, излишней деликатности — просто нормально делают свою работу.

Какова роль автомобиля в вашей жизни? Работа, путешествия с семьей?

ВЛАДИМИР СТЕПИН:

— Я не люблю ездить на машине – накатался. Для меня вождение – это работа. Но «на колесах» я постоянно – работа-дом, детишки – школы-секции, поездки. Нравится иногда погонять «на механике», пооттормаживаться передачами, ввалиться в управляемый занос, но точно уверен, что безаварийной езды не бывает — бывает маленький пробег. К технике отношусь бездушно – железка. Убежден, что безотказной техники не бывает. На дороге случиться может что угодно. Наверное, я уже взрослый, и поэтому тревогу стараюсь исключить, снизить риски. На дороге — мне кажется это очень важным — нельзя быть самоуверенным.

ИВАН МОТОВИЧЕВ:

— Технику люблю с детства, без машины себя не представляю. Научился ездить, когда мне было 7 лет. Машина была у отца «копейка», и вот на ней-то я и получил свой первый опыт вождения. Машина была старая, постоянно ломалась, отец уезжал по работе в командировки, и ремонт машины ложился на мои плечи. Так я и узнал, что такое трамблёр, карбюратор, пробитые свечи и так далее. Это помогло мне выбрать мою дальнейшую профессию, я пошел учиться в Костромской автодорожный колледж, выбрав профессию «Механик». На данный момент работаю по своей специальности, отвечаю за логистику и, конечно же, занимаюсь ремонтом нашего автопарка.