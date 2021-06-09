LADA Largus – тяга или скорость? Все и сразу!

Большой, длинный, щедрый – все это о LADA Largus. LADA провел первый серьезный рестайлинг универсала, и сегодня — самые щедрые похвалы в адрес обновленной LADA Largus от людей, которые когда-то доверились российскому автопрому и до сих пор верны своим предпочтениям. Знакомьтесь, Владимир Степин — коммерческий директор ООО «Тинка» и Иван Мотовичев — директор по логистике ООО «Тинка» — компании, более известной в Костроме под брендом «Коровки». Сейчас в ее автопарке 12 автомобилей LADA.
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Владимир Степин и Иван Мотовичев
Сколько лет вы являетесь клиентом дилерского центра «Кострома-Лада-Сервис»?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
— Когда-то давно, в 90-е, когда на LADA-Сервис была единственная в городе автоматическая мойка, когда в машинах не было системы нейтрализации выхлопных газов и подушек безопасности, но был трамблёр и карбюратор, в котором «конденсат», жиклёры и поплавки, мы выпросили у моего тестя «девятку» «черную», еще с коротким крылом, и расколошматили ее нечаянно об столб в Высоково. Вот с тех пор и началось наше сотрудничество с «Кострома-Лада-Сервис». Сделали нормально, но батя все равно заметил. После «Девятки», с бизнес-партнером купили по «Оке» КАМАЗовской Челнинской сборки, с новой панелью – у Антона была серебряная, а у нас с Мариной – мы уже были женаты и двух деток нажили — цвета дефиле, гоняли тогда, как безумные, накатали по 150 тысяч. Так вот, машины эти чудесные — ВАЗ-2111 «Оку» тоже на «Лада-Сервис» обслуживали. А потом, уже в новейшей истории, стали для работы покупать «Ларгусы», «Гранты». Теперь у нас большой автопарк – грузовая, легковая техника различных марок и грузоподъемности. Автомобилей LADA – 12 единиц.
Почему именно этот Центр, что больше всего нравится?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
— Во-первых, в Костроме один автоцентр ЛАДА, а в другой город ехать долго и неудобно, во-вторых, и в главных, ребята, которые сейчас работают с заказами и продажами новых автомобилей, всегда доступны, не обещают лишнего, выполняют обязательства. Олег Баринов, Сергей Лебедев — толковые, комфортные люди. Не «наваливают» лишнего, не завышают цены, могут быстро найти то, что требуется. И, что важно, никакого лишнего пафоса, пустых разговоров, излишней деликатности — просто нормально делают свою работу.
Какова роль автомобиля в вашей жизни? Работа, путешествия с семьей?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
— Я не люблю ездить на машине – накатался. Для меня вождение – это работа. Но «на колесах» я постоянно – работа-дом, детишки – школы-секции, поездки. Нравится иногда погонять «на механике», пооттормаживаться передачами, ввалиться в управляемый занос, но точно уверен, что безаварийной езды не бывает — бывает маленький пробег. К технике отношусь бездушно – железка. Убежден, что безотказной техники не бывает. На дороге случиться может что угодно. Наверное, я уже взрослый, и поэтому тревогу стараюсь исключить, снизить риски. На дороге — мне кажется это очень важным — нельзя быть самоуверенным.
ИВАН МОТОВИЧЕВ:
— Технику люблю с детства, без машины себя не представляю. Научился ездить, когда мне было 7 лет. Машина была у отца «копейка», и вот на ней-то я и получил свой первый опыт вождения. Машина была старая, постоянно ломалась, отец уезжал по работе в командировки, и ремонт машины ложился на мои плечи. Так я и узнал, что такое трамблёр, карбюратор, пробитые свечи и так далее. Это помогло мне выбрать мою дальнейшую профессию, я пошел учиться в Костромской автодорожный колледж, выбрав профессию «Механик». На данный момент работаю по своей специальности, отвечаю за логистику и, конечно же, занимаюсь ремонтом нашего автопарка.
Владимир Степин
Коммерческий директор ООО «Тинка»
«Олег Баринов, Сергей Лебедев — толковые, комфортные люди. Не «наваливают» лишнего, не завышают цены, могут быстро найти то, что требуется. И, что важно, никакого лишнего пафоса, пустых разговоров, излишней деликатности — просто нормально делают свою работу.»
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Сергей Лебедев, начальник отдела продаж «Кострома-Лада-Сервис»
До LADA Largus у вас были автомобили этого производителя, приходилось ездить на LADA? Если да, расскажите, какие ощущения сейчас – в сравнении – как изменились авто?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
— Должен сказать, что меня уже давно коробит от негативного отношения к отечественной технике «по умолчанию» – «ведро с гайками», «таз» – да ёлки-палки, ребята, мир изменился, автопром стал глобальным! ВАЗ уже давно в концерне «Рено-Ниссан», половина комплектующих, такие же, как у самых именитых марок. «Спорный» х-дизайн от Стива Маттина — до недавнего времени главный дизайнер LADA – узнаваем и гораздо лучше некоторых именитых новинок других. Но некоторые могут сказать: «Ой, да какая разница! Главное ведь сборка, а у LADA всегда все плохо». Ну нет, не так. У нас есть опыт эксплуатации в непростых условиях и с длительным пробегом. Техника надежная – до 100 тысяч км. Ничего не ломается и не отвали- вается. Все замены по регламенту, запчасти всегда в свободном доступе, а отремонтировать можно в любом городе за вменяемые деньги.
Что привлекло в LADA Largus?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
— Вместительность, ремонтопригодность, высокая остаточная стоимость. Ликвидность на вторичном рынке.
Какие основные преимущества обновленного автомобиля выделяете? Для чего такая модель LADA Largus подойдет, на ваш взгляд, больше?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
— Техника нужна нам для работы, эксплуатационные характеристики предыдущей версии устраивали полностью. Чем хорош «Ларгус»? Ну начнем с цены – попробуйте найти 7-местный автомобиль дешевле и вместительней – 2,5 кубометра при сложенных сиденьях! Мы используем «Ларгусы» для доставки небольших грузов – вместимость потрясающая! Кстати, «лайфхак» – мы пробовали цельнометаллический фургон на базе «Ларгуса» – да, он дешевле, но вместимость у него меньше! Из-за того, что в кузове ровный пол, уровень пола выше и ниши под сиденья оказались закрыты, перегородка тоже иногда мешает распределению сборных грузов, а главное – цельнометаллический фургон гораздо труднее продать. Мы обновляем автопарк часто – выхаживаем до 200 тысяч км и готовим к продаже. Среднегодовой пробег на «Ларгусе» – около 120 тысяч км. Техника LADA ликвидна – продается сразу – указываешь цену на 10 тысяч ниже рынка, и сразу поступают звонки. Это важно. С другой техникой, особенно грузовой, совсем не так. И потеря в цене «Ларгуса» совсем незначительна.Обновленный автомобиль подойдет не только для работы. Прекрасно уберется большая семья. Даже с собакой.
Как себя чувствует машина при полной загрузке? Комфортно ли всем? Насколько обновленная LADA Largus надежна?
ИВАН МОТОВИЧЕВ:
— Автомобиль в нашем парке два месяца, поэтому сказать, насколько он надежен, пока сложно. Но предыдущие модели LADA Largus оставили только положительные эмоции. Надеемся, что обновленная версия нас не разочарует. Теперь автомобиль выглядит, как современный, появилась двухдиновая магнитола с камерой заднего вида, кнопки стеклоподъемников передних и задних дверей перенесли с центральной консоли на двери, добавили подогрев задних сидений и подогрев руля, а самое главное — это подогрев всего лобового стекла, очень удобные передние сидения, и радует много фунциональный руль.
Что у машины с эргономикой, на ваш взгляд, – все ли на месте?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
Очень не хватает АКПП. Конечно, у нас работают только отличные шоферы, но иногда, например, в такси замечаю, как бестолково и несвоевременно водитель переключает передачи – то выкручивает в звон, то тащит на четвертой на самых низах, переключения с рывками, перегазовки постоянные – прямо зло берет: уж лучше бы был «автомат» – неопытному водителю доверить машину с АКПП не жалко.
Вы помогаете городу, всегда радеете за благоустройство Костромы, ее преображение. А расскажите, пожалуйста, как возникла идея создать логотип Костромы и доверить его разработку легендарному дизайнеру Артемию Лебедеву?
ВЛАДИМИР СТЕПИН:
Оставлю без комментариев. Про эту историю вам расскажет мой начальник (не только на работе) Марина Стёпина – это в большей степени ее проект. Но, конечно, мы будем рады, если логотип Костромы будет встречаться как можно чаще.
Сохранена стилистика речи героев статьи.
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