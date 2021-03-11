Внедорожник с характером

9 февраля был дан старт продаж обновленного внедорожника LADA Niva Travel.

Во внешности нового внедорожника стало больше агрессии и стиля. Выштамповки на капоте теперь объемнее, крупноячеистая решетка радиатора и фары — выразительнее. После рестайлинга в задней части полноприводный автомобиль получил более рельефный бампер и полностью светодиодные фонари. Рельефа прибавилось и у накладок на колесных арках, диски тоже получили новый дизайн.

Версия Off-road комплектуется штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика. Каждая обновленная деталь нового стиля внедорожника подчеркивает его настоящий характер и темперамент. Можно с уверенностью сказать, что преображение получилось блестящим.