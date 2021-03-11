Внедорожник с характером

Современный комфорт и яркий стиль. Продуманная многозадачность и совершенная безопасность. Это LADA Niva Travel — автомобиль, идеально приспособленный и для покорения природы, и для ежедневных городских поездок.
9 февраля был дан старт продаж обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Во внешности нового внедорожника стало больше агрессии и стиля. Выштамповки на капоте теперь объемнее, крупноячеистая решетка радиатора и фары — выразительнее. После рестайлинга в задней части полноприводный автомобиль получил более рельефный бампер и полностью светодиодные фонари. Рельефа прибавилось и у накладок на колесных арках, диски тоже получили новый дизайн.
Версия Off-road комплектуется штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика. Каждая обновленная деталь нового стиля внедорожника подчеркивает его настоящий характер и темперамент. Можно с уверенностью сказать, что преображение получилось блестящим.
Более продуманным теперь стал и просторный пятиместный салон внедорожника, который оснастили фронтальной подушкой безопасности водителя, передними электростеклоподъемниками, обогревом боковых зеркал и лобового стекла, климатической системой и мощным кондиционером, креплениями для детских сидений и раскладываемой спинкой заднего дивана. Для удобства водителя в салоне автомобиля установлены задние датчики парковки. А камера заднего вида с омывателем помогут без проблем маневрировать и в городских пробках, и в условиях бездорожья.
ВСЁ ТОТ ЖЕ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР,
МОЩЬ ПОЛНОГО ПРИВОДА И ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Мужественному и современному внедорожнику не страшны ни зной, ни слякоть. Постоянный полный привод гарантирует безопасное и надежное передвижение, энергоемкая подвеска выдержит даже самые разбитые покрытия, а система блокировки межосевого дифференциала позволит преодолеть любые скользкие подъемы и спуски, заснеженные трассы зимой, песчаные насыпи и размытые дороги после дождей летом.
Внедорожник предлагается в двух основных модификациях:
Niva Travel и Niva Travel Off-Road.
Стоимость на новую LADA Niva Travel стартует от 747 900 руб.
Записаться на тест-драйв LADA Niva Travel можно в дилерском центре
Фото Владимир Рыбаков, ретушь Ольга Заботина
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