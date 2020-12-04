Олег Баринов: "Пандемия сплотила нас и проявила наши лучшие качества"

LADA УХОДИТ В ОНЛАЙН

Путь, который проходит клиент при выборе и покупке автомобиля, очень сложен и продолжителен. Будущее определяет потребитель, а мы подстраиваем свои ресурсы под клиента.

Например, в апреле на нашем сайте появился сервис sklad.lada-direct.ru, который помогает выбрать автомобиль из имеющихся в наличии и забронировать его онлайн. Дальнейшие коммуникации поддерживаются в мессенджерах: мы уточняем опции заказа, проводим видео-презентацию выбранного автомобиля и комплектуем заказ необходимым дополнительным оборудованием.

Услуги по кредитованию и страхованию теперь тоже можно получить дистанционно: от консультации до расчета страховки и заполнения заявки на кредит онлайн.

БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ,

А МЫ ПОДСТРАИВАЕМ СВОИ РЕСУРСЫ ПОД КЛИЕНТА

Даже принять автомобиль по программе Trade-in мы тоже можем онлайн: провести дистанционную оценку, отправить по почте договор купли-продажи, провести оплату с помощью интегрированного сервиса Яндекс-кассы и согласовывать дату выдачи. Передача нового автомобиля клиенту производится в изолированной зоне с соблюдением всех санитарных правил в минимально короткие сроки — процедура отнимает не больше получаса. За это время клиент успевает осмотреть автомобиль и установленное дополнительное оборудование.

На текущий момент, я бы не сказал, что наши клиенты оказались готовы к продажам онлайн. Мне кажется, отказ от продажи автомобилей офлайн произойдет не раньше, чем через несколько лет, а в ближайшее время будет популярен смешанный формат. Но, если говорить о перспективах, расширение возможностей онлайн-сервисов – и, в первую очередь программы Trade-in кредитования – станет одним из ключевых факторов развития, вклад онлайн-инструментов в продажу автомобилей будет определяющим, а офлайн-шоурумы претерпят сильные изменения.