Олег Баринов: "Пандемия сплотила нас и проявила наши лучшие качества"

Директор дилерского центра «Кострома-Лада-Сервис» Олег Баринов подвел итоги года, рассказал о новинках модельного ряда LADA и поделился программой, которая помогла его коллективу пережить период самоизоляции.
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Олег Баринов, директор дилерского центра "Кострома-Лада-Сервис"
LADA УХОДИТ В ОНЛАЙН
Путь, который проходит клиент при выборе и покупке автомобиля, очень сложен и продолжителен. Будущее определяет потребитель, а мы подстраиваем свои ресурсы под клиента.
Например, в апреле на нашем сайте появился сервис sklad.lada-direct.ru, который помогает выбрать автомобиль из имеющихся в наличии и забронировать его онлайн. Дальнейшие коммуникации поддерживаются в мессенджерах: мы уточняем опции заказа, проводим видео-презентацию выбранного автомобиля и комплектуем заказ необходимым дополнительным оборудованием.
Услуги по кредитованию и страхованию теперь тоже можно получить дистанционно: от консультации до расчета страховки и заполнения заявки на кредит онлайн.
А МЫ ПОДСТРАИВАЕМ СВОИ РЕСУРСЫ ПОД КЛИЕНТА
Даже принять автомобиль по программе Trade-in мы тоже можем онлайн: провести дистанционную оценку, отправить по почте договор купли-продажи, провести оплату с помощью интегрированного сервиса Яндекс-кассы и согласовывать дату выдачи. Передача нового автомобиля клиенту производится в изолированной зоне с соблюдением всех санитарных правил в минимально короткие сроки — процедура отнимает не больше получаса. За это время клиент успевает осмотреть автомобиль и установленное дополнительное оборудование.
На текущий момент, я бы не сказал, что наши клиенты оказались готовы к продажам онлайн. Мне кажется, отказ от продажи автомобилей офлайн произойдет не раньше, чем через несколько лет, а в ближайшее время будет популярен смешанный формат. Но, если говорить о перспективах, расширение возможностей онлайн-сервисов – и, в первую очередь программы Trade-in кредитования – станет одним из ключевых факторов развития, вклад онлайн-инструментов в продажу автомобилей будет определяющим, а офлайн-шоурумы претерпят сильные изменения.
COVID-19 И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Когда 26 марта президент объявил, что мы больше не работаем, мы весь день провели в телефонных переговорах, пытаясь ответить на классический вопрос «Что делать?» На самом деле вопросов было намного больше! Как долго продлится карантин? Ждать ли поддержки от государства? Как поведут себя покупатели?
Мы с самого начала решили рассчитывать только на свои силы и время показалось, что это был правильный выбор. Что мы сильные. Но пережить период самоизоляции нам помогла не только вера в себя, но и правильно расставленные приоритеты.
Во-первых, мы сохранили команду. Это было наше принципиальное решение — никого не увольнять и со- хранить выплаты средней заработной платы. Во-вторых, мы приняли необходимые меры предосторожности. Все пожилые работники перешли на удаленку, а часть сотрудников переехали в бэк-офис, чтобы работать «на телефоне»: консультировать и заниматься дистанционным подбором и передачей автомобилей. В-третьих, мы позаботились о клиентах, которые тоже оказались в непростом положении и нуждались в нашей поддержке. Мы долго думали, чем мы можем быть для них полезны и эти мысли привели к строительству качественной системы клиентской поддержки: запуску горячей линии для приема обращений, разработке антикризисной программы LADA+1 и введению беспроцентной рассрочки на оплату обслуживания автомобилей.
А еще вся команда нашего дилерского центра решила поддержать костромских врачей, которые оказались на передовой войны с коронавирусом. На собранные всем коллективом деньги мы приобрели сто пятьдесят хирургических костюмов и передали их медикам. Мы хотели поддержать, защитить и уменьшить угрозу заражения врачей при контакте с больными.
Мне кажется, сейчас еще рано расслабляться: опасность не миновала, поэтому мы тщательно соблюдаем все рекомендации по противодействию заражениям. Мы делаем это осознанно, потому что понимаем, как важно соблюдать все меры предосторожности.
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Сергей Обухов, директор сервисного центра “Кострома- Лада-Сервис”
АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА LADA
Рассказывает Сергей Обухов.
Ограничительные меры оказали на клиентов из разных сфер неодинаковое влияние. В период самоизоляции часть клиентов временно перестали пользоваться нашими услугами, но уже в июле большая часть из них вернулась.
Мы постоянно держали руку на пульсе и искали выходы, как сохранить прежние условия по об- служиванию автомобилей, принимая во внимание финансовые потери клиентов. Оптимальным решением стала разработка антикризисной программы поддержки владельцев автомобилей LADA. В рамках этой программы официальные дилеры LADA предлагали скидку на техническое обслуживание: до 15% для автомобилей от 1 до 3 лет и до 20% для автомобилей старше 3 лет. Кроме этого, можно было оформить рассрочку на четыре месяца на оплату услуг сервиса и/или запчастей.
Для постгарантийного обслуживания автомобилей LADA мы разработали специальную программу LADA +1, которая сыграла роль своеобразной страховки в период пандемии и помогла многим обезопасить себя от непредсказуемых затрат на ремонт. Частью этой программы была услуга «Техническая помощь на дороге», которая заключается в оказании помощи по устранению мелких поломок в пути - прокололось ли колесо, закончилось ли топливо, сел аккумулятор или иные неполадки - специалист технической помощи обеспечит услугой - поставит запасное колесо, а при его отсутствии обеспечит ремонт поврежденного колеса, долив топлива, подзарядит аккумулятор клиента или заменит на другой, имеющийся у клиента, а эвакуатор доставит автомобиль клиента до места ремонта. За три месяца ограничений спрос на эту услугу заметно вырос и продолжает расти даже после снятия ограничений. Антикризисная программа LADA оказалась уникальным предложением, аналогов которому не было.
НОВИНКА 2020 ГОДА
Автомобили LADA пользуются популярностью даже в условиях вызванного пандемией падающего спроса!
Отдельного упоминания заслуживает модель LADA Vesta SW Cross специальной серии [BLACK], которая появилась в нашем шоуруме в октябре. Этот автомобиль отличается черными акцентами интерьера и экстерьера в сочетании с насыщенными цветами кузова. У него черная глянцевая крыша, черные корпуса зеркал, 17-дюймовые легкосплавные диски с алмазной полировкой и черная обивка сидений и потолка, которые создают стильную атмосферу.
Но серия [BLACK] — это не только стильный дизайн, но «прокачанная» функциональность! Модель создавалась на базе комплектации Comfort c «зимним» пакетом, в который входит подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.
Цены на новую комплектацию стартуют от 858 900 рублей.
Но я бы еще упомянул, что, покупая пакет опций, можно сэкономить примерно 25% по сравнению с покупкой отдельных аксессуаров, если ориентироваться на средние цены на рынке.
2020 год стал для всех особенным и подводя итоги уходящего года, нам хочется поблагодарить своих клиентов за доверие. Мы продолжим высоко держать планку по соблюдению всех мер безопасности и поддержки. Пусть в следующем году мы будем жить в финансовом плане лучше и чувствовать перспективу на будущее. Безусловного здоровья, счастья и удачи!
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Дилерский центр "Кострома-Лада-Сервис"
Кострома, ул. 2-я Волжская, 14
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