В Ярославле состоялось первое в России спортивное событие по поддержке пациентов с гемофилией

24 апреля «Всероссийское общество гемофилии» совместно с компанией «Рош» и администрацией Ярославля при поддержке Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области провели мероприятие по продвижению здорового образа жизни среди пациентов с гемофилией.

● Ярославская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» и международная фармацевтическая компания «Рош» запускают социальную программу по продвижению здорового образа жизни и поддержке пациентов с гемофилией.

● В Ярославле состоялось первое в России спортивное событие по поддержке таких пациентов.

● Соорганизатором мероприятия выступила администрация Ярославля при поддержке Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

● Мероприятие собрало более 100 пациентов из различных регионов Центрального федерального округа (Ярославской, Ивановской, Владимирской, Московской и Вологодской областей).

Москва, 27 апреля 2021 г. — Международная фармацевтическая компания «Рош» объявила о старте социальной программы по поддержке пациентов с гемофилией, продвижению здорового образа жизни и популяризации среди них физической культуры и спорта. Проект проводится совместно с Ярославской региональной организацией общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» (ЯРО ВОГ) и мэрией города Ярославля при поддержке департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Мероприятия программы прошли 24 апреля в Ярославле, первом городе, администрация которого, поддержала предложенную инициативу и выступила соорганизатором спортивного праздника для пациентов и их родственников. В нем приняло участие более 100 гостей из Ярославской области, а также других регионов Центрального федерального округа, в числе которых Вологодская, Ивановская, Владимирская и Московская области.

В ходе мероприятия пациенты приняли участие в мастер классах от ведущих спортсменов России, которые рассказали о пользе приверженности здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом. В рамках этих мастер классов каждый пациент мог выбрать себе наиболее подходящие физические нагрузки.