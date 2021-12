Мария Златкина. Модный взгляд на модную историю

Создавать модную атмосферу — ваше призвание. Скажите, пожалуйста, когда раскрыли в себе этот талант?

Эстетическая составляющая, столь важная для модной среды, для меня всегда была на первом месте. Это касалось всех сфер моей жизни — от обстановки дома до красоты мыслей. Это то, что я постоянно совершенствую и над чем работаю. Думаю, это залог того, что у меня гармонично получается создавать модную среду и заставлять звучать все, к чему я прикасаюсь. Мои поездки наполовину состоят из посещения модных выставок, лекций, стильных мероприятий, поэтому мой глаз эстетически натренирован. Стараюсь находить вдохновение и стиль в новых объектах искусства, постановках балета, архитектуре, даже падающем снеге. Диана Вриланд сказала: «Нужно постараться родиться в Париже», говоря о своем таланте. Мое мнение — надо развивать чувство вкуса независимо от того, где ты родился, стараться получать качественный визуальный опыт и развивать тем самым свои творческие навыки.

Вы — дизайнер, писатель, модный обозреватель, организатор мероприятий — настоящий человек-оркестр. Как все успеваете?

Почти не сплю (смеется). Уже давно смирилась с мыслью, что как раз не все успеваю. Мою философию последнее время отражает феномен JOMO (joy of missing out). Слышали? Это радость упущенной возможности (если дословно). Он пришел на смену синдрома FOMO (fear of missing out), который накрыл меня с головой. Ведь вокруг так много идей, возможностей, мыслей, событий, информации. И, чтобы идти в ногу со временем, надо все успевать. И тут начинается ненужная безумная гонка. В какой-то момент времени я сказала себе: «Стоп». И стала акцентировать свое внимание на замедлении, вернее сказать, — на более глубоком изучении и погружении. Этот замедленный темп еще больше усиливает творчество. Позволяет погрузиться и прожить, а далее транслировать более глубокую информацию, создавать будоражащие события, качественные мероприятия, модную атмосферу, о которой мы уже с вами говорили. Мой совет — в своем темпе, вдохновленная, с осознанными мыслями на новые свершения.

Мария, вы являетесь автором книги «Модный взгляд». О чем она, и как пришла идея сесть за ее написание?

Скажу громко и честно: хотела «написать модную историю» региона. Русский Манчестер славится своими мануфактурами и производством текстиля. И это словно перекрывает другие таланты города. Наш «красный Диор», Слава Зайцев, — первый признанный дизайнер за границей, родился и начал свое творчество именно в Иваново. Думаю, текстильная история города в этом сыграла немаловажную роль. Не стоит забывать о сильной школе дизайна в Политехе, куда приезжают студенты со всей России, а впоследствии берут первые места на модных конкурсах каждый год. Это достояние нашего региона, которое я давно хотела и теперь смогла представить миру—показать, как текстильная столица закладывает бэкграунд для дизайна и презентовать наш культурный код. По сути, теперь моя книга — это история нашего города и мой «Модный взгляд» на нее.