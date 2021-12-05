Мария Златкина. Модный взгляд на модную историю

«Нет ничего удивительного в том, что Русский Манчестер претендует на звание модной столицы», - заявляет Мария Златкина. Она искренне восхищается модой своего города, умело ею дирижирует, поддерживает и развивает, вдохновляет и вдохновляется ею в ответ. Весь накопленный опыт и знания с удовольствием вкладывает в новые городские мероприятия. С успехом создает настоящую модную историю большого региона, и не только его. О вдохновении, настроении и планах на будущее душевно и со вкусом поговорили с модным экспертом и обозревателем Марией Златкиной.
Создавать модную атмосферу — ваше призвание. Скажите, пожалуйста, когда раскрыли в себе этот талант?
Эстетическая составляющая, столь важная для модной среды, для меня всегда была на первом месте. Это касалось всех сфер моей жизни — от обстановки дома до красоты мыслей. Это то, что я постоянно совершенствую и над чем работаю. Думаю, это залог того, что у меня гармонично получается создавать модную среду и заставлять звучать все, к чему я прикасаюсь. Мои поездки наполовину состоят из посещения модных выставок, лекций, стильных мероприятий, поэтому мой глаз эстетически натренирован. Стараюсь находить вдохновение и стиль в новых объектах искусства, постановках балета, архитектуре, даже падающем снеге. Диана Вриланд сказала: «Нужно постараться родиться в Париже», говоря о своем таланте. Мое мнение — надо развивать чувство вкуса независимо от того, где ты родился, стараться получать качественный визуальный опыт и развивать тем самым свои творческие навыки.
Вы — дизайнер, писатель, модный обозреватель, организатор мероприятий — настоящий человек-оркестр. Как все успеваете?
Почти не сплю (смеется). Уже давно смирилась с мыслью, что как раз не все успеваю. Мою философию последнее время отражает феномен JOMO (joy of missing out). Слышали? Это радость упущенной возможности (если дословно). Он пришел на смену синдрома FOMO (fear of missing out), который накрыл меня с головой. Ведь вокруг так много идей, возможностей, мыслей, событий, информации. И, чтобы идти в ногу со временем, надо все успевать. И тут начинается ненужная безумная гонка. В какой-то момент времени я сказала себе: «Стоп». И стала акцентировать свое внимание на замедлении, вернее сказать, — на более глубоком изучении и погружении. Этот замедленный темп еще больше усиливает творчество. Позволяет погрузиться и прожить, а далее транслировать более глубокую информацию, создавать будоражащие события, качественные мероприятия, модную атмосферу, о которой мы уже с вами говорили. Мой совет — в своем темпе, вдохновленная, с осознанными мыслями на новые свершения.
Мария, вы являетесь автором книги «Модный взгляд». О чем она, и как пришла идея сесть за ее написание?
Скажу громко и честно: хотела «написать модную историю» региона. Русский Манчестер славится своими мануфактурами и производством текстиля. И это словно перекрывает другие таланты города. Наш «красный Диор», Слава Зайцев, — первый признанный дизайнер за границей, родился и начал свое творчество именно в Иваново. Думаю, текстильная история города в этом сыграла немаловажную роль. Не стоит забывать о сильной школе дизайна в Политехе, куда приезжают студенты со всей России, а впоследствии берут первые места на модных конкурсах каждый год. Это достояние нашего региона, которое я давно хотела и теперь смогла представить миру—показать, как текстильная столица закладывает бэкграунд для дизайна и презентовать наш культурный код. По сути, теперь моя книга — это история нашего города и мой «Модный взгляд» на нее.
«Это достояние нашего региона, которое я давно хотела и теперь смогла представить миру. По сути, теперь моя книга — это история нашего города и мой «Модный взгляд» на нее».
Вы занимаетесь исключительно Ивановской модой. Почему?
Уже не только Ивановской, хотя, признаюсь, она мне ближе всего, роднее, и я чувствую, что могу помочь ей стать глобальнее, вырасти, придать больше уважения, обратить более пристальное внимание к ней окружающих.
Если смотреть на географию масштабнее, в прошлом году я поддерживала конкурс «Новые имена», который организовал российский журнал Fashion collection — потрясающие работы молодых талантов со всей России. Поэтому за пределы региона я тоже выхожу. К тому же мой личный проект «2М Мода» вышел на российский уровень.
Точно! Один из ваших проектов «2М Мода» уже перерос региональный уровень и вышел на всероссийский, расскажите!
Да! В прошлом году «2М Мода» прошел в рамках фабрики авангарда. Заявки от участников мы получили со всей России. Было интересно наблюдать за стилем, дизайном модельеров из разных уголков страны. Современный мир очень мобилен, нужно этим пользоваться. Ивановская ткань летела почтой в разные города, в том числе за пределы страны. Было любопытно изучать города по творениям участников. Кстати, я всегда, приезжая в другие города и страны, иду в магазин локальной дизайнерской одежды. Это мой способ знакомства с культурой. Достопримечательности и музеи тоже, но следом!
Ивановские дизайнеры, они существуют, несмотря на то что многие уверяют: сегодня предпочтения отданы массовому производству одежды. Проект «Фабрика Авангарда», где вы представляете направление «Мода», наверное, тому подтверждение?
Я счастлива представлять это направление. Мода всегда была на высоком уровне в нашем городе, на фестивале я придала ей несколько новых граней. Моей целью было заставить моду звучать по-новому. Сложно объяснить значимость этого, когда не видишь полной картины, когда в городе проходит много конкурсов и событий, и почти все будто под копирку повторяют друг друга: показ коллекций одежды, конкурс кроков, гала-показ. И все это просто на разных площадках. Не хочу никого обидеть, но мода – это всегда прогресс, новизна, модность, необычная подача, взрыв мозга иногда. Я поработала с новыми номинациями в моде, сломала стереотипы стандартных модных дефиле, представила шоу с оживающими эскизами на подиуме, сделала апгрейд образовательной составляющей. Все это условия для творчества креативных масс в городе, горящих глаз зрителей, восторгов и вдохновения.
В вашем гардеробе есть что-то от ивановских дизайнеров и модельеров?
Ответ очевиден. Я— счастливый обладатель и счастлива, что обладаю. Лет 5 назад я запустила рубрику в журнале и назвала ее Fashion hunter, где начала рассказывать о творениях дизайнеров, которые заняли почетное место в моем гардеробе. Рассказывала с любовью, гордостью и даже призывом к читателям. И ведь сработало. Часто мне пишут с интересом, как познакомиться с модельером и приобрести такую же вещь. Но самое приятное: точно такой же не будет! Как правило, дизайнер придумает что-то новое, но в своем стиле. Индивидуальность — важное качество в современном мире.
Ивановский вокзал после реконструкции преобразился, в него вдохнули новую жизнь, и теперь он стал площадкой для моды и арта. Расскажите, как можно использовать это пространство.
Наш железнодорожный вокзал уникален. Это символ ивановского авангарда, единственный крупный вокзал в России в стиле «конструктивизм» и один из самых современных и красивых вокзалов России, который впервые стал еще и арт-резиденцией. Первым арт-проектом после реконструкции стала выставка современных уличных художников, которые вдохновлялись традициями текстильного производства области и расписали десятки 7-метровых полотен, изготовленных на старинном текстильном предприятии города — «Красной Талке». Это первый этап масштабного арт-проекта «Ткань будущего». Раскрою секрет: в скором времени на вокзале появится шоурум ивановских дизайнеров. Гости города смогут не только оценить аутентичную авангардную архитектуру, но и погрузиться в моду региона и даже что-то приобрести. Это как раз то, о чем я рассказывала ранее — культура города многогранна: это искусство, архитектура, мода. У меня в планах провести модный показ на вокзале, организовать его также в коллаборации с хореографией и театром. Как всегда, хочу выйти за рамки привычного.
Столько всевозможных проектов, уровень вашей активности просто зашкаливает, а вам важно находиться в такой движухе. Насколько вы себя в этом комфортно чувствуете?
Когда у меня возникает пауза, я либо придумываю что-то новое, либо строю планы на новый сезон, либо окунаюсь с головой в учебу. Чтобы создать что-то новое, необходимо поднимать градус насмотренности и образования, постоянно развиваться. У меня есть традиция: вместе с началом учебного года выбирать себе новые интенсивы и курсы. В этом году в планах поехать в Лондон, в лучший для меня университет моды — St.Martins. Держу пальчики, чтобы ничего не помешало. Жизнь такая непредсказуемая последнее время!
У вас есть еще один новый проект — «КиноМода». Расскажите, пожалуйста, о нем.
Запустили весной. Я его называю развлекательно-образовательным форматом. Не вся аудитория готова к новой информации только в образовательном контексте. А вот создавая приятную атмосферу, количество участников можно увеличить. Моя цель — поднимать образовательный уровень города. У нас, кстати, со второго мероприятия начались аншлаги. Хвалю за это одновременно и себя, и город: ему интересно то, что я создаю. По сути, я, конечно, «не изобрела велосипед». Документальные фильмы о моде уже давно крутят в столице, привлекая модных интеллектуалов. Но вот создать правильный формат мне удалось. Пузырьки шампанского, интересные лекторы с презентацией, организация живого общения и обсуждения фильмов после просмотра, эстетическая составляющая безусловно (как же я без нее). Крайне важно внимание к деталям: например, наши билеты разработаны дизайнерами как стильные закладки для книг; блокноты с цитатами из фильма — в подарок. И самое важное: приятное поглощение информации — через просмотр модных фильмов. К следующему просмотру придумали еще одну новую фишку, но о ней не расскажу, пока это секрет.
«Отсутствие рамок важно для творца, поэтому первое, о чем я думаю, создавая что-то новое, — отказ от ограничений. В моих проектах нет слова «нельзя». Есть только "давайте попробуем"».
Как рождаются ваши новые проекты? И чем же будете еще удивлять?
Идей очень много. Не все удается реализовать. Или, правильнее сказать, еще не все удалось реализовать, а я не тороплюсь. Помните? Создавая что-то новое, я всегда задумываюсь о границах, которые хочется раздвинуть, предоставив максимум свободы творчеству. Я недавно читала интервью голландского художника Даана Розегаарде, который сотрудничал с ювелирным домом «Булгари». Он тонко подметил и поблагодарил бренд за предоставленную свободу и ненавязывание идей. Отсутствие ра- мок важно для творца. Поэтому первое, о чем я думаю, создавая что-то новое, — отказ от ограничений. В моих проектах нет слова «нельзя». Есть только «давайте попробуем».
Страницы моей книги были открыты для всех желающих, и у меня в планах переиздать эту модную историю, пополнив новыми именами. Проект «2М Мода» — это безграничное предоставление региональных тканей для творчества на заданную тему. На фабрике авангарда, будучи куратором направления «Мода и дизайн», я сразу сняла возрастные ограничения, расширила тематику коллекций, да и с шоу поработала на все сто, пустив в ход все свои идеи и ломая стереотипы — от замены привычного подиума квадратом с раскрашенным граффити, отказа от стандартного дефиле, диджея вместо привычных треков и оживающие полотна эскизов размером 6 на 4 метра. На «КиноМоде», заполнив зал до отказа, мы не поленились принести дополнительные кресла желающим. На открытии второй выставки I.MODA в центре авангарда был организован настоящий производственный цех, где все желающие могли не только увидеть вживую процесс создания модных аксессуаров, но и забрать в подарок именной шарф, став свидетелем его производства на специально привезенном нами оборудовании от ПромЭксперт. Для особо творческих мы предоставили ножницы и трансферы для собственного дизайна. Мне удалось создать потрясающую творческую атмосферу, в которой мог творить каждый. Помните вдохновляющую фразу Габриель Шанель: «Если у вас нет крыльев — не мешайте им расти!»
Фото АНДРЕЙ ТЕРТЫЧНЫЙ
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