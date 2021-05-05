Первая фабрика авангарда

В рамках смотра будут представлены экспериментальные и актуальные арт-проекты по 8 направлениям: изобразительное искусство, фотография, театр, хореография, музыка, мода и дизайн, кино и современная литература.

Гостями фестиваля станут яркие представители современной культуры по каждому из направлений: Евгений Водолазкин и Дмитрий Воденников, Анна Тагути, Игорь Самолет, Икуру Куваджима, Николай Коляда, Настасья Хрущева и другие.

Зрителей и гостей фестиваля ждет более пятидесяти арт-событий: выставка «Светлый путь», спектакли «Коляда театра» и проекта «Фора», фотопроект «Дом», концерт «Русская меланхолия»; двадцать из них носят образовательный характер: это – лекций, круглые столы и мастер-классы, а также авторские экскурсии по городу.

Многочисленный события охватят основные выставочные площадки Иванова: «Музейно-выставочный центр», «Центр авангарда», «Нардом», галерея «Классика», коворкинг «АртХаб» на территории Новой Ивановской Мануфактуры.

Тема ткани в названии фестиваля звучит в самом широком смысле этого слова. Речь идет о материи, которая нас окутывает, меняет нашу среду и изменяет пространство. Кроме того, название напрямую отсылает участников и зрителей к ивановским тканям и текстильным традициям.

Генеральный продюсер фестиваля – Ирина Голубева

Арт-директор – Сергей Соловьев

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