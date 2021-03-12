Детство в эко стиле

В этом году, 1 июня – в День защиты детей – проект Rustikids отметит три года, честно говоря, даже не верится. А начиналось все с моих робких шагов и безумного желания куда-то направить свою творческую энергию, создавать что-то классное, полезное, интересное и необычное. На тот момент на рынке детского текстиля с такой подачей – лен и детские принты – мы были первые, и для меня очень важно, что именно мы вывели эту моду на широкий рынок. Особенно приятно, что такое веяние пошло из нашего маленького провинциального городка – Костромы. Я очень рисковала тогда, но верила в свою идею, в то, что мы будем делать хороший, качественный и классный детский текстиль.

К названию я подходила очень ответственно, мне хотелось, чтобы оно было непохожим на другие. Раньше я занималась оформлением свадеб и наше первое торжество было в стиле Rustik, это стиль, которому присуще все натуральное, взятое из леса, из природы - необработанное дерево, грубая мешковина, лен, мох. Точно такой же стиль мне хотелось заложить в наш текстиль, чтобы все было природным и натуральным. А kids стало прекрасным продолжением слова Rustik, так и сложилось Rustikids.

С четырех позиций мы выросли до 45 наименований, каждое из которых включает в себя несколько вариаций. Более того, любую позицию можно сделать в огромном количестве цветовых сочетаний, принтов, однотонного льна, вафлей. Это пять видов бортиков, пледы, простыни, как обычные, так и непромокаемые, такие же пеленки, пижамы для мам, пап и детей. Здесь история очень интересная, сначала мы придумали пижаму для мамы, чтобы она могла порадовать себя, позже появилась аналогичная для детей, а потом и для пап. Очень прикольно смотреть на семейные фотографии, сделанные в наших пижамах. Еще у нас есть детские и взрослые халаты, то есть весь наш текстиль – это то, что может пригодиться для мамы, малыша и уюта в доме. Я не горю идеей шить одежду, но в какой-то момент мне захотелось добавить в ассортимент что-то, что мама сможет купить у нас и для себя. То есть, окружив себя атмосферой Rustik, оформив детскую нашими товарами, хотелось, чтобы и молодая мама окунулась в эту атмосферу тепла и уюта в нашей одежде, и мы придумали удобную муслиновую пижаму, которая уже собрала сотни положительных отзывов. Ну и о папах мы не забывали, теперь у наших покупателей есть прекрасная возможность собрать оригинальный фэмили лук из чего-то такого одинакового, яркого и удобного.

Я по жизни человек-ураган, пожалуй так же появляются и наши изделия, все получается очень быстро, никогда я ничего не планирую заранее, просто происходит волшебный щелчок, я чем то очень сильно вдохновляюсь и срочно бегу на наш склад с тканями подбирать материалы и рождается что-то новое. Я могу вдохновиться какой-то красивой картинкой или идеи приходят во время закупок, когда увижу оригинальную ткань. Мы пробуем, экспериментируем, создаем, начинаем продавать и смотрим, какой спрос, возможно, что-то исправляем. У нас особенное отношение к принтам, тканям и ко всем материалам, которые мы используем, все это я выбираю всегда сама лично. Признаюсь, очень много дел я уже могу делегировать, но это пока не решусь, потому что весь Rustik – это отражение меня, моего стиля, моего видения красоты.

ВЕСЬ RUSTIK – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ МЕНЯ, МОЕГО СТИЛЯ, МОЕГО ВИДЕНИЯ КРАСОТЫ

Для нас очень важна натуральность наших изделий от и до. В работе мы используем натуральный корейский хлопок – это достаточно дорогая ткань, потому что мне очень важно качество наших изделий. Этот брендовый материал отличается оригинальными, индивидуальными необычными принтами, это ни что-то обычное розовое для девочек, или голубое для мальчиков. Мы шьем из умягченного льна, который мягче делаем сами, потому что готовые подобные ткани мягкими и нежными делают химически, а мы производим продукцию для детей, поэтому работаем исключительно с водой, высокими температурами и мягкими детскими кондиционерами. Наши бортики и игрушки мы набиваем гипоаллергеннным холлофайбером, синтепоном, и наша основная ветвь – это гипоаллергенный напонитель натуральный – термолен. Это очень крутой наполнитель для наших одеял и подушек, который редко когда используют на рынке. А малышу очень важен контакт с натуральными тканями с момента его рождения - на мой взгляд это и есть наша основная идеология, потому что это экологично.