Центр Костромы превратился в съемочную площадку - в этот раз снимают комедийный фильм "Дракулов" с Михаилом Галустяном в главной роли.
В Костроме опять снимают кино
По сюжету в Российской империи XIX века появляются вампиры. Граф Дракулов (Михаил Галустян) родом из далекой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве. Сделкой руководит молодой юрист Петр Смирнов (Денис Васильев). Во время разговора с заказчиком Петр случайно достает фотографию невесты Варвары (Татьяна Бабенкова), которая сразу приглянулась графу. Дракулов оставляет Петю в особняке под присмотром блудниц-оборотней, а сам едет в Москву в поисках девушки. Петр отправляется по следам графа, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Во всех дальнейших запутанных событиях пытается разобраться сын знаменитого профессора, Вася ван Хельсинг (Алексей Золотовицкий).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.