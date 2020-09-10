В Костроме опять снимают кино

По сюжету в Российской империи XIX века появляются вампиры. Граф Дракулов (Михаил Галустян) родом из далекой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве. Сделкой руководит молодой юрист Петр Смирнов (Денис Васильев). Во время разговора с заказчиком Петр случайно достает фотографию невесты Варвары (Татьяна Бабенкова), которая сразу приглянулась графу. Дракулов оставляет Петю в особняке под присмотром блудниц-оборотней, а сам едет в Москву в поисках девушки. Петр отправляется по следам графа, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Во всех дальнейших запутанных событиях пытается разобраться сын знаменитого профессора, Вася ван Хельсинг (Алексей Золотовицкий).