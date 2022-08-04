Читаем в августе: книжные новинки, которые нельзя пропустить

Эмма Скотт «Выше только любовь»

Мастер романтической прозы направления young adult, автор бестселлеров «Дотянуться до звезд», «Среди тысячи слов», «Свет между нами» Эмма Скотт рассказывает истории любви, от которых учащенно бьются сердца миллионов читателей во всем мире.

Слова и фразы из книг Рафаэля Мендона, известного писателя, впились в душу Натали. Она была влюблена в его истории. Романы стали утешением девушки после утраты родителей, а персонажи – лучшей компанией в минуты одиночества. Девушке казалось, что этого достаточно. Но однажды она встречает наяву героя своих грез… Каждый вечер он заходит в ее кафе и что-то пишет в тетрадях. Мимолетные улыбки, пара фраз и на этом все. Но странную боль в сердце все сложнее объяснить. Джулиану кажется, что теперь все его истории написаны для нее. Или же он просто до безумия влюбился. Но раскрыть ей свой секрет – не то же самое, что позволить чувствам взять верх. Открыть свое сердце подобно смерти, пути назад нет. Их связь – встреча двух одиночеств и лучшее, что когда-либо с ними случалось. Но лишь одна тайна способна разлучить их навсегда, и даже стать причиной гибели каждого…