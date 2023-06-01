XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдёт в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года

ОТКРЫТИЕ. ТАРКОВСКИЙ КОНТЕКСТ
Откроется киносмотр 30 июня большим концертом на Центральной площади города Юрьевец. В этом году концерт будет посвящен памяти выдающегося композитора, соратника Андрея Тарковского – Эдуарда Артемьева, которого не стало в декабре прошлого года.
Ещё одно важное посвящение фестиваля – программа «Тарковский контекст: Янковский», которая стартует в этом году и продолжится в 2024, когда весь мир будет праздновать 80-летие выдающегося актера. Ряд показов пройдет в формате in memoriam, в память об актерах, режиссерах и деятелях культуры, которые ушли в течение последнего года. Так, зрителям представят фильмы с участием Инны Чуриковой (она была первым президентом МКФ «Зеркало»), работы Вадима Абдрашитова, а также картины, связанные с жизнью и творчеством Вячеслава Зайцева.
ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ
Центральными площадками фестиваля в Иванове станут арт-резиденция на ж/д вокзале, где пройдут показы фильмов с пленки 35мм, и Музейно-выставочный центр, где уже по традиции разместится фестивальный центр. В нем зрителей будет ждать не только кино, но и
книжная ярмарка, сувенирный магазин «Тарковский», а также специально оборудованное камерное пространство с кинопоказами и видео-артом.
«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира.
Кроме международной конкурсной программы, зрителям представят традиционную программу российского кино «Свои». В этом году на «Зеркало» вернется «Костюм в кино» — кураторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой. Впервые на фестивале будет представлена секция «Переплетения», которая будет включать в себя фильмы, c одной стороны исследующие границы актуального кинематографа, а с другой — осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.
XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
В рамках XVII МКФ им. А. Тарковского «Зеркало» будут работать традиционные образовательные программы, которые предоставляют уникальную возможность для творческой реализации молодых людей из Ивановской области. В этом году фестивальные мастерские «Юность» пройдут в Иванове и Юрьевце. В Иванове будет работать анимационно-звуковой кампус «Чувствую, а сказать не могу!», в рамках которого будет создан анимационный клип-посвящение Эдуарду Артемьеву, а в Юрьевце начнет работу трехлетний проект «Юность. Юрьевец», в рамках которого местные подростки будут создавать книгу к 800-летию города.
Информация о мастерских - на сайте http://yunost.online/
СПЕЦСОБЫТИЯ
По традиции в рамках кинофестиваля пройдут культурные мероприятия, вечеринки, а в ивановском ресторане «Огонек» пройдет гала-ужин с презентацией меню, посвященного Андрею Тарковскому и городу его детства — Юрьевцу.
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