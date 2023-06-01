XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдёт в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года

ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ

Центральными площадками фестиваля в Иванове станут арт-резиденция на ж/д вокзале, где пройдут показы фильмов с пленки 35мм, и Музейно-выставочный центр, где уже по традиции разместится фестивальный центр. В нем зрителей будет ждать не только кино, но и

книжная ярмарка, сувенирный магазин «Тарковский», а также специально оборудованное камерное пространство с кинопоказами и видео-артом.

«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира.

Кроме международной конкурсной программы, зрителям представят традиционную программу российского кино «Свои». В этом году на «Зеркало» вернется «Костюм в кино» — кураторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой. Впервые на фестивале будет представлена секция «Переплетения», которая будет включать в себя фильмы, c одной стороны исследующие границы актуального кинематографа, а с другой — осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.