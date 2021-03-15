Арт регион

Уличная живопись граффити меня всегда привлекала, было интересно, как создаются эти необычные произведения, что за этим стоит, и почему людям нравиться выходить за рамки бумаги или холста и создавать шедевры на нестандартных поверхностях?

Один из самых известных граффити-художников в Иваново – Андрей Филаретов. Он рисует абстрактные граффити. Кто-то скажет, что это вовсе не высокое искусство, но я готова поспорить. Геометрия, абстракт, четкие линии, за всем этим можно увидеть концепцию, идею и выверенное воплощение. Например, работа «Вчера, сегодня, завтраК» - ирония и игра слов, которые оформлены как список запланированных дел, например, завтрак - съеден, прошлое - осталось в прошлом, еще одна галочка в списке сделанного поставлена. «Хватит жить прошлым, живем сейчас» - как будто говорит автор. Ирония в рисунках Андрея – это двигатель и идея, которые оставлены для поднятия настроения прохожим, он может «вписать» свое настроение в рельеф стены таким образом, что даже самому неискушенному зрителю становится понятно, для чего это сделано.