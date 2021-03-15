Я Валерия Златкина и я поклонница искусства, которое изучаю, путешествуя по всему миру. Недавно поняла, что, отправляясь в поездки, я многое теряю, потому как прекрасное совсем рядом. В моем родном городе Иваново много талантливых творческих людей, о которых можно и нужно рассказывать. Этим я и буду с удовольствием заниматься в новой рубрике АРТ-РЕГИОН.
Уличная живопись граффити меня всегда привлекала, было интересно, как создаются эти необычные произведения, что за этим стоит, и почему людям нравиться выходить за рамки бумаги или холста и создавать шедевры на нестандартных поверхностях?
Один из самых известных граффити-художников в Иваново – Андрей Филаретов. Он рисует абстрактные граффити. Кто-то скажет, что это вовсе не высокое искусство, но я готова поспорить. Геометрия, абстракт, четкие линии, за всем этим можно увидеть концепцию, идею и выверенное воплощение. Например, работа «Вчера, сегодня, завтраК» - ирония и игра слов, которые оформлены как список запланированных дел, например, завтрак - съеден, прошлое - осталось в прошлом, еще одна галочка в списке сделанного поставлена. «Хватит жить прошлым, живем сейчас» - как будто говорит автор. Ирония в рисунках Андрея – это двигатель и идея, которые оставлены для поднятия настроения прохожим, он может «вписать» свое настроение в рельеф стены таким образом, что даже самому неискушенному зрителю становится понятно, для чего это сделано.
Особенность граффити в том, что у него нет целевой аудитории, правил, подходящего света, рамки, стеклянной оболочки, пояснительного буклета. Граффити может увидеть кто угодно когда угодно, абсолютно бесплатно, без очередей за билетами, оно всегда и для всех.
Андрей Филаретов занимается граффити более двадцати лет, в этом году он стал куратором фестиваля уличного искусства «Полотно», в рамках которого райтеры будут наполнять город новыми красками в прямом и в переносном смысле. Я постаралась составить путеводитель по местам стрит-арт искусства в Иваново, где можно ненадолго расслабиться, поразмышлять и пофантазировать, глядя на оригинальные картины.
Итак, наш музей под открытым небом начинается на улице Крутицкая ———> Сад 1 Мая ———> территория НИМ-лофт (ул. Жиделева) ———> ул. Типографская 6 ———> «Новация»———> Авиаремонтный завод (ул. Лежневская)
или тут Art-region.online
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