Глазами импрессионистов

14 февраля в картинной галереи Андрея Захарова состоялось закрытие первого Всероссийского пленэра «Импрессионисты. Костромские сезоны»

Новаторский проект собрал в Костроме известных импрессионистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Чебоксар. В наш город приехали Василий Худяков, Бато Дугаржапов, Ирина Митрикова, Николай Андреев, Анна Абидина, Андрей Селенин, Александр Бобров, Николай Буртов, Александр Шилов, Максим и Сергей Сидоренко. Работы этих прославленных мастеров сегодня хранятся в частных коллекциях, их можно увидеть в известных музеях и галереях мира.

Уникальную возможность насладиться картинами, написанными участниками пленэра на костромской земле, костромичам и гостям города подарил организатор проекта Максим Кубылькин. Церкви и храмы Костромы, её тихие улочки, набережная Волги и Ипатьевский монастырь – более 70 колоритных и «живых» полотен с натуры было написано в эти морозные семь дней и все они были переданы художниками Костроме.

Яркая презентация работ состоялась в финальный день пленэра, на открытии выставки в мастерской заслуженного художника России Андрея Захарова. Буйство красок, живая музыка и русские мотивы во всем, помогли создать необходимую атмосферу настоящего праздника, неожиданным сюрпризом для ценителей искусства стал розыгрыш одной из картин. Оставшиеся полотна будут проданы на благотворительном аукционе, собранные деньги организаторы проекта «Импрессионисты. Костромские сезоны» направят на поддержку талантливых костромских детей.