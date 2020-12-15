17 декабря в Костроме в Картинной галерее начнет работу увлекательная и загадочная выставка «Механика Леонардо да Винчи».

Этот новый для Костромы проект сможет удивить современного зрителя и доказать, насколько гениален был художник и изобретатель далекой эпохи Возрождения. Его изобретения позволили человечеству сделать значительный шаг вперед.



Механизмы, созданные по чертежам да Винчи, используются сегодня в автомобилестроении, авиаконструировании, в часовом деле и во многих других областях производства. К примеру, изобретения Леонардо да Винчи легли в основу современного редуктора, домкрата, прожектора и подшипника.



Самое интересное для посетителей — возможность потрогать экспонаты и изучить принципы их работы. Для экспозиции отобрали все самое интересное из дневников мастера. Ведь просто смотреть на вещь и прикоснуться к ней, стать чуть ближе к замыслу автора — совершенно разные моменты.



Кроме того, выставку дополнят репродукции живописных полотен и анатомических работ Леонардо да Винчи.

Погрузиться в мир изобретений можно будет до 24 января 2021г.

Кострома, ул. Молочная гора, Рыбные ряды, корп. 3