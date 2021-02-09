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Импрессионисты в Костроме

С 8 по 15 февраля при поддержке Администрации Костромской области и Костромского художественного музея в рамках Костромских сезонов пройдет 1-й Всероссийский художественный пленэр «Импрессионисты».


Руководителем пленэра является Заслуженный художник РФ, Академик РАХ Захаров Андрей Аркадьевич.
11 участников со всей России - Заслуженные художники, члены Академии, среди которых: Максим и Сергей Сидоренко, Бато Дугаржапов, Николай Буртов, Андрей Селенин проведут творческие встречи и мастер-классы.


14 февраля состоится заключительная выставка работ в картинной галерее ZAHAROV.

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