Импрессионисты в Костроме

С 8 по 15 февраля при поддержке Администрации Костромской области и Костромского художественного музея в рамках Костромских сезонов пройдет 1-й Всероссийский художественный пленэр «Импрессионисты».



Руководителем пленэра является Заслуженный художник РФ, Академик РАХ Захаров Андрей Аркадьевич.

11 участников со всей России - Заслуженные художники, члены Академии, среди которых: Максим и Сергей Сидоренко, Бато Дугаржапов, Николай Буртов, Андрей Селенин проведут творческие встречи и мастер-классы.



14 февраля состоится заключительная выставка работ в картинной галерее ZAHAROV.