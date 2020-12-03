26-27 ноября состоялся IV международный форум Woman Who Matters

Генеральным информационным спонсором форума выступил Cosmopolitan – женский бренд №1 в России.

35 секций, более 50 часов дискуссий, мастер-классов и практикумов, самые опытные представители топ-менеджмента мировых компаний, общественные деятели и звезды российского шоу-бизнеса – все это IV международный Форум Woman Who Matters – 2020.

В этом году Форум впервые прошел в онлайн-формате, что позволило каждому желающему, вне зависимости от того, где он находился, стать участником и присоединиться к обсуждению самых волнующих вопросов. Темы форума были очень разнообразны: от роли женщины в финансовой сфере, женского предпринимательства, особенностей развития женщины в IT-сфере до построения личного бренда, саморазвития, новых трендов ЗОЖ и вопросов здоровья.

Открыла Форум секция «Женщина XXI века: эволюция образа женщины в общественном сознании», организованная Cosmopolitan. В ней приняли участие выдающиеся женщины России, те, кто меняет будущее уже сегодня: Екатерина Великина, главный редактор Cosmopolitan; Аида Гарифуллина, оперная певица; Юлия Соловьева,управляющий директор Google в России; Ольга Ускова, генеральный директор COGNITIVE PILOT; Софико Шеварднадзе, журналист, телеведущая, автор и продюсер. Модератором выступила Марина Жигалова-Озкан, инвестор и продюсер.

Всего на Форуме выступили более 170 спикеров, среди которых:

Наталья Османн , сооснователь проекта о путешествиях #FollowMeTo, фешен-инфлюенсер, создатель авторского курса «Первые шаги к йоге и медитации» и уникального духовного пространства Ashram;

, сооснователь проекта о путешествиях #FollowMeTo, фешен-инфлюенсер, создатель авторского курса «Первые шаги к йоге и медитации» и уникального духовного пространства Ashram; Анна-Мария Тренева , глава Facebook, Instagram и Messenger в России;

, глава Facebook, Instagram и Messenger в России; Морин Меткалф , Metcalf & Associates, Inc. Президент, Автор книги «Инновационное лидерство»;

, Metcalf & Associates, Inc. Президент, Автор книги «Инновационное лидерство»; Валерия Дергилева , актриса, телеведущая;

, актриса, телеведущая; Оксана Лаврентьева , владелица группы компаний RUSMODA;

, владелица группы компаний RUSMODA; Ирина Безрукова , актриса, тифлокомментатор высшей категории;

, актриса, тифлокомментатор высшей категории; Марина Лошак , директор Пушкинского музея;

, директор Пушкинского музея; Мария Белова, журналист, основатель клуба KAKDELA и женской сети WO.

Важной темой для обсуждения стал вопрос женского здоровья, в том числе психологического. Неуверенность в себе и, как следствие, искаженное отношение к себе самой – это то, с чем сталкиваются девочки-подростки из-за недостатка информации и табуирования темы месячных. Статистика показывает, что 75% россиян не одобряют открытое обсуждение месячных. Около половины опрошенных женщин когда-либо пытались скрыть от окружающих, что у них месячные, а 35% полагают, что это следует делать, чтобы не портить красивый, женственный образ. 26% девушек считают, что у них было недостаточно знаний, когда начались первые месячные.

Информацией об этой проблеме поделилась Наталья Шалай, старший директор категории «Женская гигиена», P&G в Восточной Европе: «Тема месячных в России до сих пор под запретом: взрослые стесняются ее обсуждать, а девочки-подростки страдают от ложного стыда. Стремясь изменить ситуацию в обществе, бренд Always запустил социальную кампанию «Месячные #ЭтоНеСтыдно», которая призвана преодолеть замалчивание и помочь девочкам сохранить уверенность в период взросления»

Особое внимание уделили стратегии Diversity&Inclusion. Обсудили инклюзивное лидерство, ключевые различия в практиках diversity среди российских и зарубежных команд, эйджизм в коммуникационной индустрии и многое другое.

Diversity and Inclusion (сокращенно D&I), в переводе это означает «многообразие и вовлечение»— это бизнес стратегия предоставления равных возможностей всем сотрудникам, независимо от гендерной или национальной принадлежности, возраста, физических, ментальных и других особенностей, осуществляемая путем разнообразия состава сотрудников.

Несмотря на прогресс, которого удалось достичь в 21 веке, проблема гендерного равенства все еще актуальна. Очень часто женщины сталкиваются с дискриминацией на работе, хотя доказано, что компании со смешными гендерным составом по общим финансовым показателям успешнее на 15%, чем те, в которых баланс сбит в одну иди другую сторону. В "смешанных" компаниях чаще рождаются инновационные идеи, так как совокупный опыт их сотрудников оказывается разнообразнее.

Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ, рассказала о принципах многообразия и развитии женского лидерства: «Для нашей компании вопрос женского лидерства очень важен: более 60% сотрудников KFC в России и СНГ – женщины. Без развития потенциала наших сотрудниц мы просто не сможем добиться тех больших целей, которые перед собой ставим: расширить сеть KFC до 1000 ресторанов в России к декабрю 2020 года. Для нас важно, чтобы каждая сотрудница чувствовала, что у нее есть все возможности для самореализации и роста в KFC, что есть все необходимые условия для комфортной работы и построения успешной карьеры. И мы помогаем в этом: уже несколько лет в KFC действует программа Heart Led Women, позволяющая сотрудницам развивать лидерские компетенции через волонтерство. В этом году мы пошли дальше и провели масштабное исследование удовлетворенности сотрудниц работой - Women Happiness Index, о котором рассказали на форуме. Я уверена, обмен лучшими практикам, опытом и знаниями на таких площадках, как Women Who Matters помогает компаниям-работодателям создавать возможности для раскрытия потенциала своих сотрудниц и способствует развитию женского лидерства в стране».

В рамках Форума состоялось награждение лауреатов Премии «Woman Who Matters». Среди победителей этого года: Sber Private Banking, BCG, Procter&Gamble, Макдоналдс, Prevent age курорт "Первая Линия. Health Care Resort", Клиника эстетической медицины Ольги Мороз, KFC, КРОК, Mary Kay® Россия, Accenture.

___________________________________________________________________

Оргкомитет Премии и Форума выражает огромную благодарность партнерам за поддержку и веру в наш проект. Наши партнеры:

Beauty-партнер – онлайн-магазин селективных бьюти-брендов Authentica.love.

Логистический партнер – компания СДЭК.

Технический партнер – Преактум.

Стратегический партнер – Storytel.

А также GMTClinic, Открытое женское сообщество «Pro Женщин», интеллектуальный клуб The Olett Quality Club, медицинский центр Alliance, журнал The world, Город-Сад, проект Karmologic и лично Алексей Ситников.