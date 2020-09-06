Любой желающий может бесплатно посетить Первый Международный образовательный онлайн-конгресс FHUB CONGRESS IVANOVO I «Алгоритм создания бренда» от идеи и трендов до интеграции в Российский и Международный ритейл. Среди заявленных спикеров свою программу подготовили представители из 11 стран. Состоятся лекции и мастер-классы от ведущих российских и международных экспертов по истории моды, бренд-аналитике, трендам, производству, баингу, маркетингу, ритейлу, интеграции брендов, продвижению, SMM, коммуникациям, экспорту, ВЭД и таможне, работе с маркетплейсами и международными шоу-румами и платформами. Уникальный образовательный блок от практикующих лидеров отрасли.

Поделиться своим опытом и рассказать свой секрет профессионального успеха смогут такие эксперты как Лилия Рах (основатель fashion-холдинга Sauvage Group (Казахстан), Дарья Самкович (I am studio) Ольга Комиссар ESENTAI MALL ALMATY), Анзор Канкулов (Руководитель направления "Мода" Школы дизайна НИУ ВШЭ) Елена Бугранова (Президент Союза Русских Байеров), Элина Халими, Евгения Легкодымова, многие другие.

Ресурсный центр FASHION HUB RUSSIA и Международная ассоциация байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB при поддержке Правительства Ивановской Области, Центра «Мой бизнес» АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» и Ивановского Государственного Политехнического Университета на протяжении шести дней с 7 по 12 сентября проводят уникальный образовательный онлайн-конгресс FHUB EDUCATION IVANOVO l.

Целью является профессиональный рост кадрового состава отечественной модной индустрии, направленный на создание товаров и услуг с высоким экспортным потенциалом, обмен опытом работы в современных экстремальных экономических условиях, налаживание международных связей, межотраслевой кооперации, создание передовых проектов, конкурентоспособных на мировом рынке.

Бесплатная регистрация для любого желающая открыта по ссылке.

Ознакомиться с расписанием и спикерами по каждому направлению можно здесь.