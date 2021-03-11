Женское лицо мегаполиса

Все началось еще в детстве, мне всегда нравилось строить, мастерить, создавать, играя, я возводила свои города. Это безумно интересно – создавать новые объекты, работать над уникальными и масштабными проектами – все это я понимала уже тогда. История создания отдела продаж в Мегаполисе была для меня очень интересной и увлекательной, мне нравится все, что связано с этой сферой деятельности. Очень приятно видеть радость в глазах людей, когда они становятся собственниками своего жилья, и в эти моменты я чувствую себя счастливой, потому что всему этому предшествовали долгие встречи, решение всевозможных вопросов, поиск множества вариантов. Да, строительный бизнес, это не совсем женское дело, но если, в тебе есть непреодолимое желание перемен, то можно и города строить. Главное это идея, и конечно же упорство и амбициозность. Мое мнение, для того чтобы стать хорошим руководителем, необходимо пройти все ступени по карьерной лестнице.

Я максималистка и очень требовательна не только к окружающим, но и к самой себе, поэтому я всегда ставлю перед собой сложные задачи и обязательно их решаю. Если что-то запланировала, то непременно это будет реализовано. Не люблю себя жалеть, даже если очень сложно, не позволяю расслабляться, напротив, сложности меня раззадоривают, я не пасую перед масштабными проблемами и задачами. Привыкла к сумасшедшему ритму жизни, в котором живу уже много лет и, наверное, чем дальше, тем только интереснее становится. При такой колоссальной загруженности качество моей работы никогда не страдает. Радуюсь тому, что из небольшого отдела продаж мы выросли в центр недвижимости и теперь оказываем услуги в нескольких направлениях: новостройки, вторичное жильё, загородные дома. У нас можно подобрать любую недвижимость на любой вкус.