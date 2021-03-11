Женское лицо мегаполиса

Более 65 000 квадратных метров введено в эксплуатацию, тысячи счастливых семей справили новоселье, построены социальные и объекты здравоохранения – все это строительная компания Мегаполис. Коммерческий директор девелоперской компании Дарья Монахова рассказала, какое жилье сейчас пользуется спросом, о фишках и бонусах для покупателей и о том, легко ли женщине на стройке
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Блузка, костюм салон «Бабочка»
Макияж, укладка Институт Красоты и СПА TUTTObene
Фотограф Кирилл Панов
Все началось еще в детстве, мне всегда нравилось строить, мастерить, создавать, играя, я возводила свои города. Это безумно интересно – создавать новые объекты, работать над уникальными и масштабными проектами – все это я понимала уже тогда. История создания отдела продаж в Мегаполисе была для меня очень интересной и увлекательной, мне нравится все, что связано с этой сферой деятельности. Очень приятно видеть радость в глазах людей, когда они становятся собственниками своего жилья, и в эти моменты я чувствую себя счастливой, потому что всему этому предшествовали долгие встречи, решение всевозможных вопросов, поиск множества вариантов. Да, строительный бизнес, это не совсем женское дело, но если, в тебе есть непреодолимое желание перемен, то можно и города строить. Главное это идея, и конечно же упорство и амбициозность. Мое мнение, для того чтобы стать хорошим руководителем, необходимо пройти все ступени по карьерной лестнице.
Я максималистка и очень требовательна не только к окружающим, но и к самой себе, поэтому я всегда ставлю перед собой сложные задачи и обязательно их решаю. Если что-то запланировала, то непременно это будет реализовано. Не люблю себя жалеть, даже если очень сложно, не позволяю расслабляться, напротив, сложности меня раззадоривают, я не пасую перед масштабными проблемами и задачами. Привыкла к сумасшедшему ритму жизни, в котором живу уже много лет и, наверное, чем дальше, тем только интереснее становится. При такой колоссальной загруженности качество моей работы никогда не страдает. Радуюсь тому, что из небольшого отдела продаж мы выросли в центр недвижимости и теперь оказываем услуги в нескольких направлениях: новостройки, вторичное жильё, загородные дома. У нас можно подобрать любую недвижимость на любой вкус.
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Макияж, укладка Институт Красоты и СПА TUTTObene
Фотограф Кирилл Панов
Мегаполис гордится всеми своими проектами, каждый объект мы «проживаем» сами в ходе его строительства, всегда задаем себе один вопрос: «а купили бы мы квартиру в этом доме?». И если мы хотим ее приобрести, значит, объект однозначно успешный. Мы не умеем строить плохо, за провальные проекты никогда не беремся, стараемся не просто построить качественный дом, а еще и внедрить в нем новые технические решения, чтобы клиенту в новой квартире было комфортно и уютно. Например, сейчас компания Мегаполис заканчивает строительство завершающего ансамбля в микрорайоне Новый город, опережаем установленный график почти на полтора года. Жилой комплекс состоит из трех очередей, в настоящий момент завершается возведение второй и уже весной счастливые новоселы заедут в свои новые квартиры. Начинаются работы на строительной площадке жилого комплекса Пионер, проект которого мы разрабатывали сами от А до Я. Но планы у нас, по-настоящему грандиозные, хочется чего-то объемного, масштабного, современного, интересного, со своей философией и идеологией. Таким проектом может стать коттеджный поселок европейского стиля, в котором будут свои детские сады, школы, поликлиники, магазины – вся необходимая инфраструктура – в данный момент мы работает над созданием его концепции. Хочу отметить, что сейчас индивидуальное жилищное строительство набирает обороты, все больше людей хотят жить в собственных домах и мы об этом не забываем. Но и квартиры от Мегаполиса пользуются спросом, покупателю нравятся современные, шикарные планировки и интересные локации. Наше уникальное торговое предложение - все свои объекты мы сдаем раньше срока, мы не просто продаем квартиры, мы помогаем реализовывать мечты, философия нашей компании – клиент должен быть доволен.
Жилой комплекс "Новый город" (Кострома)
У нас есть свой фирменный стиль – для своих клиентов мы стараемся придумывать какие-то приятные бонусы и фишки, всегда стремимся быть лучшими. Разработали специальную программу лояльности – специальные подарочные карты для дольщиков с партнерскими предложениями. То есть, получив такую карту, человек на выгодных условиях может укомплектовать свое новое жилье всем необходимым, начиная от сантехники, заканчивая шторами для спальни и детской, потратив на это минимум средств. В ближайшее время планируется запуск удобных сервисов для клиентов, но пока все карты раскрывать не буду.
Я человек планирования, поэтому задумываюсь над тем, какой я вижу компанию Мегаполис через год, два, пять или десять. Безусловно, это будет самый лучший застройщик, крупный, сильный игрок на рынке недвижимости, создающий исключительно качественный продукт.
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