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«БИРУККА»: современность и культурный код города

Супер новость прямиком из столицы Золотого Кольца: официально открылся ресторан авторский кухни «БИРУККА». Рассказываем!

В самом сердце Ярославля, на центральной площади города расположился  видовой ресторан с панорамными окнами, европейской кухней с использованием локальных и сезонных продуктов, террасой под открытым небом и видом на первый в России драматический театр.

В атмосфере проекта – эстетика и элегантность, а в интерьере – культурный код города. В деталях, в акцентах, в отсылках здесь можно найти знаковые городские символы: медведей, Волгу и даже речные камни. Внутри - спокойно, светло и чувствуется, как городской шум остается где-то вовне. Концепция заведения объединяет современность и культурные коды, что придает «БИРУККЕ» индивидуальность и самобытность.

За авторское меню отвечает молодой и талантливый шеф-повар Николай Куропаткин, а друг проекта — Андрей Жданов, один из самых прогрессивных и именитых шефов России, специально для команды раскрыл несколько своих кулинарных секретов, которые уже воплотились в блюдах.

шеф-повар Николай Куропатки

шеф-повар Николай Куропатки

Совершить не просто историческое, но и гастрономическое путешествие по региону - правда легко. Меню включает не только интересные блюда, но и комментарии про архитектуру, культуру и знаковые места Ярославля. Стоит попробовать стерлядь со сливочным рисом, кальмаром и соусом из трав; локальные сыры и фисташковый рулет с малиной.

Тартар из говядины с «золотым» яйцом

Тартар из говядины с «золотым» яйцом 

Круглозерный рис с крабом, кабачками и цитрусовой росой

Круглозерный рис с крабом, кабачками и цитрусовой росой

Тефтели из мраморного бычка с трюфелем

Тефтели из мраморного бычка с трюфелем 

Угольная рыба с киноа, припущенной брокколи и апельсиновым маслом

Угольная рыба с киноа, припущенной брокколи и апельсиновым маслом

Жареный язык с фуа-гра и печеным картофелем

Жареный язык с фуа-гра и печеным картофелем

Печеный баклажан с южным вкусом

Печеный баклажан с южным вкусом 

Наполеон

Наполеон

Несладкие эклеры с крабом и разной икрой

Несладкие эклеры с крабом и разной икрой 

Паштет из птицы с зеленым яблоком и домашней бриошью

Паштет из птицы с зеленым яблоком и домашней бриошью

Бирукка

Бирукка 

Фейхоа гимлет

Фейхоа гимлет 

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