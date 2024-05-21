«БИРУККА»: современность и культурный код города

Супер новость прямиком из столицы Золотого Кольца: официально открылся ресторан авторский кухни «БИРУККА». Рассказываем!

В самом сердце Ярославля, на центральной площади города расположился видовой ресторан с панорамными окнами, европейской кухней с использованием локальных и сезонных продуктов, террасой под открытым небом и видом на первый в России драматический театр.

В атмосфере проекта – эстетика и элегантность, а в интерьере – культурный код города. В деталях, в акцентах, в отсылках здесь можно найти знаковые городские символы: медведей, Волгу и даже речные камни. Внутри - спокойно, светло и чувствуется, как городской шум остается где-то вовне. Концепция заведения объединяет современность и культурные коды, что придает «БИРУККЕ» индивидуальность и самобытность.