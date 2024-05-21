«БИРУККА»: современность и культурный код города

Супер новость прямиком из столицы Золотого Кольца: официально открылся ресторан авторский кухни «БИРУККА». Рассказываем!
В самом сердце Ярославля, на центральной площади города расположился видовой ресторан с панорамными окнами, европейской кухней с использованием локальных и сезонных продуктов, террасой под открытым небом и видом на первый в России драматический театр.
В атмосфере проекта – эстетика и элегантность, а в интерьере – культурный код города. В деталях, в акцентах, в отсылках здесь можно найти знаковые городские символы: медведей, Волгу и даже речные камни. Внутри - спокойно, светло и чувствуется, как городской шум остается где-то вовне. Концепция заведения объединяет современность и культурные коды, что придает «БИРУККЕ» индивидуальность и самобытность.
За авторское меню отвечает молодой и талантливый шеф-повар Николай Куропаткин, а друг проекта — Андрей Жданов, один из самых прогрессивных и именитых шефов России, специально для команды раскрыл несколько своих кулинарных секретов, которые уже воплотились в блюдах.
шеф-повар Николай Куропатки
Совершить не просто историческое, но и гастрономическое путешествие по региону - правда легко. Меню включает не только интересные блюда, но и комментарии про архитектуру, культуру и знаковые места Ярославля. Стоит попробовать стерлядь со сливочным рисом, кальмаром и соусом из трав; локальные сыры и фисташковый рулет с малиной.
Тартар из говядины с «золотым» яйцом
Круглозерный рис с крабом, кабачками и цитрусовой росой
Тефтели из мраморного бычка с трюфелем
Угольная рыба с киноа, припущенной брокколи и апельсиновым маслом
Жареный язык с фуа-гра и печеным картофелем
Печеный баклажан с южным вкусом
Наполеон
Несладкие эклеры с крабом и разной икрой
Паштет из птицы с зеленым яблоком и домашней бриошью
Бирукка
Фейхоа гимлет
Редакционный обзор. 16+
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