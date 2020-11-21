Восток - дело тонкое

Павел:

Многие считают, что ресторан начинает жить с того момента, когда в его двери заходят первые гости. На самом деле, «открытие» ресторана — это долгий путь. Как показала практика, с момента старта до выхода на запланированную орбиту иногда проходит несколько месяцев напряженной работы. Нашей команде предстоит еще настроить некоторые процессы. Что касается базовых идей – их все удалось реализовать.

Алексей:

«Сайера» — современный городской ресторан с восточной душой. Это не моноресторан. Нам изначально не хотелось уходить в аутентичную узбекскую кухню, тем более ее блюда не сильно разнообразны. В меню «Сайеры» кроме узбекской кухни, представлены блюда итальянской и японской. Мы понимаем, что, предлагая гостям несколько направлений кухни, выбираем сложный путь, потому что у каждой из них есть свои нюансы, особенности и детали. В том же Узбекистане, например, существует больше трехсот вариаций рецепта плова, и каждая хозяйка считает свою версию единственно правильной. Что говорить, если даже повара «Сайеры», среди которых есть этнические узбеки, часто дискутируютмежду собой по поводу вкуса того или иного блюда. Но! Во-первых, мы не ищем простых путей, и нам на самом деле нравится вникать в нюансы и погружаться в детали. А, во-вторых, мы поняли, что ни у одного блюда нет каких-то канонических и единственно верных рецептов, поэтому стараемся найти те версии, которые больше всего нравятся нашим гостям.

«Сайера» — современный городской ресторан с восточной душой.

Павел:

От деталей и нюансов зависит очень много. Вот, например, плов: в Узбекистане готовят утром и едят в первой половине дня. Приготовили и продали, пока казан не успел остыть. Наша задача — сделать так, чтобы плов и другие блюда были идеальными в любое время, не нарушив цикл приготовления. Это очень сложная задача, но я уверен, что наша команда с ней справится.