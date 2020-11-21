Восток - дело тонкое

После того, как Алексей Новиков и Павел Кашников открыли в Ярославле чайхану «Сайера», в городе появилось место с восточным колоритом и восточной атмосферой, которую невозможно передать словами, можно только прочувствовать.
-
Павел Кашников и Алексей Новиков
Павел:
Многие считают, что ресторан начинает жить с того момента, когда в его двери заходят первые гости. На самом деле, «открытие» ресторана — это долгий путь. Как показала практика, с момента старта до выхода на запланированную орбиту иногда проходит несколько месяцев напряженной работы. Нашей команде предстоит еще настроить некоторые процессы. Что касается базовых идей – их все удалось реализовать.
Алексей:
«Сайера» — современный городской ресторан с восточной душой. Это не моноресторан. Нам изначально не хотелось уходить в аутентичную узбекскую кухню, тем более ее блюда не сильно разнообразны. В меню «Сайеры» кроме узбекской кухни, представлены блюда итальянской и японской. Мы понимаем, что, предлагая гостям несколько направлений кухни, выбираем сложный путь, потому что у каждой из них есть свои нюансы, особенности и детали. В том же Узбекистане, например, существует больше трехсот вариаций рецепта плова, и каждая хозяйка считает свою версию единственно правильной. Что говорить, если даже повара «Сайеры», среди которых есть этнические узбеки, часто дискутируютмежду собой по поводу вкуса того или иного блюда. Но! Во-первых, мы не ищем простых путей, и нам на самом деле нравится вникать в нюансы и погружаться в детали. А, во-вторых, мы поняли, что ни у одного блюда нет каких-то канонических и единственно верных рецептов, поэтому стараемся найти те версии, которые больше всего нравятся нашим гостям.
Павел:
От деталей и нюансов зависит очень много. Вот, например, плов: в Узбекистане готовят утром и едят в первой половине дня. Приготовили и продали, пока казан не успел остыть. Наша задача — сделать так, чтобы плов и другие блюда были идеальными в любое время, не нарушив цикл приготовления. Это очень сложная задача, но я уверен, что наша команда с ней справится.
Алексей:
Внимание к деталям и уважение к национальной культуре — очень важны для нас. Вот яркий пример: в какой-то момент мы решили познакомить Ярославль с осетинскими пирогами. Казалось, бы: все просто! Пирог он и есть пирог. Но только не в нашем случае! Перед тем, как в меню «Сайеры» появились осетинские пироги, мы отправили нашего повара в Осетию, где он учился их готовить у носителей культуры. У тех, кто передает секрет приготовления из поколения в поколение. И это не просто блажь: такие усилия всегда окупаются сторицей, потому что все получается вкусно и правильно!
Павел:
Поэтому каждый месяц в Ярославль приезжает концепт-шеф чайханы Хаким Ганиев — один из лучших специалистов мира по узбекской кухни и автор многих кулинарных бестселлеров, который очень многому научил нашу команду. И во время каждого визита он лично готовит и общается с гостями, чтобы помочь нам расставить акценты, и найти оптимальные версии блюд и рецептов, за которые «проголосует» большинство.
Алексей:
Шеф-повар «Сайеры» — Александр Сахаров, у него огромный творческий потенциал, прекрасный вкус и тонкое понимание кухонь народов мира. Мы долго искали такого специалиста, потому что с самого начала не хотели ограничиваться только узбекской кухней. Александр не только умеет переносить колорит национальных рецептов в российскую действительность — это очень позитивный человек, который заражает своей энергией и гастрономической страстью всю команду чайханы.
-
Александр Сахаров, шеф-повар
Павел:
Наши планы на ближайшее будущее очень просты: смотреть на отзывы и оценку гостей, анализировать их, и повышать качество сервиса. «Настройка» уникального ресторана всегда требует много времени, в отличие от сетевых заведений. А чайхана «Сайера» —это уникальный проект.
Алексей:
В самое ближайшее время в «Сайере» появится новое удобное фото-меню, в котором будет много новых позиций. Во-вторых, мы планируем добавить в интерьер цветы, свечи и элементы декора, которые помогут сделать ресторан более уютным. Мы верим в концепцию «Сайеры. И уверены, что гости полюбят этот ресторан. Потому что мы сделаем все возможное, чтобы его было невозможно не полюбить!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.