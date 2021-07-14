Разыскивается дегустатор хинкали

В этом сезоне в Иваново открывается новый проект "Цони-Мацони", который раскроет грузинскую кухню с новой стороны, покажет истинное гостеприимство, сделает для гостей экскурсию по Грузии, не покидая пределы Иванова.
В преддверии открытия ресторан приглашает на работу дегустатора хинкали (работа мечты, не меньше). Нужен ответственный человек с развитым чувством вкуса, готовый к ненормированному графику.
Миссия ресторана – делать хинкали, которые можно есть бесконечно.
Скоро в город приедет удивительный (пока секретный) бренд-шеф, и именно дегустатор первым в Иванове попробует невероятные хинкали от ресторана «Цони-Мацони».
Предупреждаем: от вкуса может кружиться голова и возникнуть желание петь от счастья.
Спешите оставить заявку на вакансию: https://www.tsoni.ru/degustator
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