Разыскивается дегустатор хинкали

В преддверии открытия ресторан приглашает на работу дегустатора хинкали (работа мечты, не меньше). Нужен ответственный человек с развитым чувством вкуса, готовый к ненормированному графику.

Миссия ресторана – делать хинкали, которые можно есть бесконечно.

Скоро в город приедет удивительный (пока секретный) бренд-шеф, и именно дегустатор первым в Иванове попробует невероятные хинкали от ресторана «Цони-Мацони».

Предупреждаем: от вкуса может кружиться голова и возникнуть желание петь от счастья.

Спешите оставить заявку на вакансию: https://www.tsoni.ru/degustator