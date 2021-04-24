21 апреля в Костроме состоялся мастер-класс под названием "Культура сервиса предприятия = культура сервиса города" Юлии Логиновой, бизнес-тренера и эксперта ресторанного сервиса, который собрал более 40 сотрудников ресторанной сферы.

В конференц-зале отеля "Островский" ресторанный обозреватель рассказала присутствующим о развитии культуры сервиса через любовь и заботу каждого сотрудника к гостю. Как правильно общаться с гостями и выстраивать с ними долгосрочные связи, почему посетители ресторанов и постояльцы отелей разочаровываются, и в чем выражается подход компании к туристам – ответы на эти и другие вопросы участники мастер-класса искали вместе с Юлией Логиновой - бизнес-тренером, экспертом ресторанного сервиса, и редактором журнала "Собака.ru Кострома-Ярославль-Иваново".

На мастер-классе был проведен аудит по сервису собственного предприятия, участники встречи вместе с экспертом смогли выявить потребности гостей и составили план развития сервиса на предприятии. На встречу с гуру ресторанного и гостиничного бизнеса собралось более 40 гостей из Костромы, Иваново и Шарьи. Поддержать гостей и спикера пришел глава Костромы Юрий Журин. Осветило мастер-класс в Островском и местное телевидение.

Организатором и информационным партнером встречи выступил мультимедиа проект "Собака.ru Кострома-Ярославль-Иваново".