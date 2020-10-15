Фестиваль "Держи краба!" начался в Ярославле и Иваново

Гастрономический фестиваль "Держи краба!", который 5 лет назад создали рестораторы Владивостока, стартовал в четверг - 15 октября, участие в нем принимают более 85 ресторанов из 27 городов России. Программа фестиваля делится на Дальневосточную и Российскую.
Ярославль и Иваново в этом году представляют "Сказка.Еда и вино", Изакая "Рю", " Гастробар "DUDKI" и ресторан "Огонек".
Во время фестиваля все рестораны-участники готовят 3 авторских блюда с камчатским крабом. Кроме этого в ресторанах России гостям предложат клешни краба, приготовленные на пару с авторским соусом.
Фестиваль - отличная возможность попробовать блюда с крабом по специальным ценам.
Что попробовать в "Сказка, Еда и Вино"?
- Крабовые клешни на пару с соусом Том ям, 1390 руб.
- Брускетты с крабом и сливочным сыром, 490 руб.
- Крабовые "чебуреки", 490 руб.
- Баклажан из печи с крабом и сыром страчателла, 490 руб.
Что попробовать в Изакая Рю?
- Крабовые клешни с лаймом и соусами тайгермилк, манго, 1390 руб
- Поке с крабом - Перуанское поке с крабом, киноа, авокадо с соусом Асуми, 490 руб
- Крабовый рамен - Традиционный японский рамен на крабовом биске, с крабом и томатами, 490 руб
- Тар-тар из краба на авокадо - Тар-тар из краба в соусе Тайгермилк на половинке из обожженного авокадо, 490 руб.
Что попробовать в ресторане "Огонек"?
- Фаланги краба на пару с икорным соусом
- Салат с камчатским крабом, авокадо, сметаной и облепиховым маслом
- Эклер с крабом, манго и кокосовым соусом
- Авокадо-гриль с грушей и камчатским крабом
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