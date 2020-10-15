Фестиваль "Держи краба!" начался в Ярославле и Иваново

Гастрономический фестиваль "Держи краба!", который 5 лет назад создали рестораторы Владивостока, стартовал в четверг - 15 октября, участие в нем принимают более 85 ресторанов из 27 городов России. Программа фестиваля делится на Дальневосточную и Российскую.



Ярославль и Иваново в этом году представляют "Сказка.Еда и вино", Изакая "Рю", " Гастробар "DUDKI" и ресторан "Огонек".



Во время фестиваля все рестораны-участники готовят 3 авторских блюда с камчатским крабом. Кроме этого в ресторанах России гостям предложат клешни краба, приготовленные на пару с авторским соусом.

Фестиваль - отличная возможность попробовать блюда с крабом по специальным ценам.