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Фестиваль "Держи краба!" начался в Ярославле и Иваново

Гастрономический фестиваль "Держи краба!", который 5 лет назад создали рестораторы Владивостока, стартовал в четверг - 15 октября, участие в нем принимают более 85 ресторанов из 27 городов России. Программа фестиваля делится на Дальневосточную и Российскую.


Ярославль и Иваново в этом году представляют  "Сказка.Еда и вино",  Изакая "Рю", " Гастробар "DUDKI" и  ресторан "Огонек".


Во время фестиваля все рестораны-участники готовят 3 авторских блюда с камчатским крабом. Кроме этого в ресторанах России гостям предложат клешни краба, приготовленные на пару с авторским соусом.
Фестиваль - отличная возможность попробовать блюда с крабом по специальным ценам.

Что попробовать в "Сказка, Еда и Вино"?           

  • Крабовые клешни на пару с соусом Том ям, 1390 руб.
  • Брускетты с крабом и сливочным сыром, 490 руб.
  • Крабовые "чебуреки", 490 руб.
  • Баклажан из печи с крабом и сыром страчателла, 490 руб.

  • Баклажан из печи с крабом и сыром страчателла, цена: 490 руб.

  • Брускетты с крабом и сливочным сыром,  цена: 490 руб.

  • Крабовые клешни на пару с соусом Том ям, цена: 1390 руб.

  • Крабовые "чебуреки",  цена: 490 руб.

Что попробовать в Изакая Рю?           

  • Крабовые клешни с лаймом и соусами тайгермилк, манго, 1390 руб
  • Поке с крабом - Перуанское поке с крабом, киноа, авокадо с соусом Асуми, 490 руб
  • Крабовый рамен - Традиционный японский рамен на крабовом биске, с крабом и томатами, 490  руб
  • Тар-тар из краба на авокадо - Тар-тар из краба в соусе Тайгермилк на половинке из обожженного авокадо, 490 руб.

  • Крабовые клешни с лаймом и соусами Тайгермилк, Манго. Цена: 1390 руб

  • Крабовый рамен - Традиционный японский рамен на крабовом биске, с крабом и томатами. Цена: 490  руб

  • Поке с крабом - Перуанское поке с крабом, киноа, авокадо с соусом Асуми. Цена: 490 руб

  • Тар-тар из краба на авокадо - Тар-тар из краба в соусе Тайгермилк на половинке из обожженного авокадо. Цена: 490 руб

Что попробовать в ресторане "Огонек"?

  • Фаланги краба на пару с икорным соусом 
  • Салат с камчатским крабом, авокадо, сметаной и облепиховым маслом
  • Эклер с крабом, манго и кокосовым соусом
  • Авокадо-гриль с грушей и камчатским крабом    

  • Фаланги краба на пару с икорным соусом

ЖуковаЛВ,
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